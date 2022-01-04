Мясо из пробирки. История и перспективы выращивания мяса в лаборатории

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И если сейчас уже многие компании разрабатывают технологии производства культивируемого мяса, а некоторые из них уже в следующем году обещали представить свой продукт на рынок, то каков был первый лабораторный стейк? Как его сделали? Кто его съел и как чувствовал себя после этого? Ладно, на последний вопрос ответа мы не знаем, хотя все остались живы, но об остальном и многом другом расскажем.



История культивированного мяса В сценарии ближайшего будущего наше потребление привычных мясомолочных продуктов будет постепенно сокращаться и заменяться растительными аналогами, стейками из пробирки или же какими-нибудь сверчками как источником белка, на ваш вкус.И если сейчас уже многие компании разрабатывают технологии производства культивируемого мяса, а некоторые из них уже в следующем году обещали представить свой продукт на рынок, то каков был первый лабораторный стейк? Как его сделали? Кто его съел и как чувствовал себя после этого? Ладно, на последний вопрос ответа мы не знаем, хотя все остались живы, но об остальном и многом другом расскажем.



Говоря об истории лабораторного мяса, часто вспоминают о господине Уинстоне Черчилле, который считал нецелесообразным выращивать целую курицу на убой, чтобы съесть



Впервые мышечные фибриллы были выращены в пробирке только в 1971 году американским профессором патологии Расселом Россом, занимавшимся культивированием аорты морской свинки. В 1991 году Джон Ф. Уэйн из США получил патент на производство искусственного мяса для употребления его человеком в пищу.



В 2001 году был подан патент на процесс производства культивируемого мяса дерматологом Витом Вестерхофом, бизнесменом Виллемом ван Котеном и врачом Виллемом ван Эйленом. По их схеме, матрицу из коллагена засевали мышечными клетками, которые затем купали в растворе с питательными веществами.



Кому лабораторное мясо нужнее всех? Говоря об истории лабораторного мяса, часто вспоминают о господине Уинстоне Черчилле, который считал нецелесообразным выращивать целую курицу на убой, чтобы съесть только крылья, а предлагал создавать эти части отдельно в соответствующей среде. Однако в то время, в начале 30-х годов, план Черчилля не мог быть реализован.Впервые мышечные фибриллы были выращены в пробирке только в 1971 году американским профессором патологии Расселом Россом, занимавшимся культивированием аорты морской свинки. В 1991 году Джон Ф. Уэйн из США получил патент на производство искусственного мяса для употребления его человеком в пищу.В 2001 году был подан патент на процесс производства культивируемого мяса дерматологом Витом Вестерхофом, бизнесменом Виллемом ван Котеном и врачом Виллемом ван Эйленом. По их схеме, матрицу из коллагена засевали мышечными клетками, которые затем купали в растворе с питательными веществами.

В NASA решили, что важнее всего обеспечить таким питанием астронавтов, ведь правда, это было бы очень удобно: нужно немного клеток, чтобы выращивать себе пищу на долгосрочной основе. Поэтому агентство того же 2001 начало проводить эксперименты по выращиванию мяса из клеток индейки.



Наконец, в 2002 году финансируемый NASA исследовательский консорциум NSR получил первый съедобный образец – а-ля рыбное филе, выращенное из клеток золотой рыбки. По крайней мере, в мире науки его признают первым. Он предназначался не только для экипажа космического корабля в долгосрочных миссиях, но был уместен и в других регионах с дефицитом продовольствия или при выживании в экстремальных условиях на Земле.



Однако еще двумя годами ранее был осуществлен проект Semi-living steak («Полуживой стейк»), ставший результатом ординатуры в Лаборатории тканевой инженерии и изготовления органов Гарвардской медицинской школы, авторства австралийских science art художников Орона Каттса и Йоната Цурра. Эмбриональные клетки скелетных мышц, взятые у не рожденного эмбриона овцы, стали главным ингредиентом первого «художественного» лабораторного стейка. Их засеяли на биоразлагаемую матрицу и инкубировали в трехмерном биореакторе, питая будущие ткани телячьей эмбриональной сывороткой. Однако мало кто сможет наесться сантиметровым кусочком стейка не так ли? Хотя в 2000 году это было прорывом.



В 2003 году проект получил продолжение в виде стейков шириной в несколько сантиметров, выращенных на основе стволовых клеток лягушки. И если первые два образца никто не пробовал, только нюхали и осматривали, то эти деликатесы были приготовлены на ужин и употреблены в пищу, а рядом располагались аквариумы с лягушками, среди которых была и главная героиня – донор биоптата. Надо сказать, не всем гостям стейки пришлись по вкусу: то ли они были не съедобными, или, может, отвлекали живые лягушки, но некоторые выплюнули деликатес.



Проект «Бестелесная кухня» высмеивал французские вкусы и их неприязнь к «искусственной» пище, а также отрицание других культур против употребления лягушек, обыгрывая представления разных культур о съедобном и не съедобном. Кроме этого, авторы обращают внимание на то, что мясо in vitro, обычно ассоциирующееся с мясом без жертв, по тогдашним методам культивирования тканей требовало использования продуктов животного происхождения как источник питательных веществ для роста клеток, как, впрочем, нередко и сейчас. Или же, с другой стороны, одной из проблем внедрения культивируемого мяса является представление о нем как о неестественном и вызванное этим отвращение. Главный месседж этих перформансов – начать разговор об этике искусственного мяса.



И если в 2003 году кто-то там выплюнул свой стейк, то уже в 2013-м, Марк Пост из нидерландского Университета Маастрихта, ныне возглавляющий компанию Mosa Meat , в прямом эфире продемонстрировал и съел гамбургер с котлетой из искусственного мяса. граммами и стоимостью 250 000 евро. Мясо оценили как слишком пресное, обезжиренное и сероватое на вид. Оно содержало только мышечные клетки, без жировых, потому было сухим. Обычное мясо окрашено миоглобином, который содержит ион железа и связывает кислород, подобно гемоглобину в крови. Но поскольку у выращенногомяса Mosa Meat не было кровеносной системы, которая переносила бы кислород и питательные вещества глубоко в ткани, его выращивали в виде тонких полосок в очень богатой кислородной среде. Побочным эффектом было снижение экспрессии миоглобина в мышечных клетках, а соответственно и содержания железа и красного цвета. Для придания цвета Пост добавил в котлет сок свеклы и шафрана, но это не сильно спасло ситуацию. Но, несмотря на недостатки, мясо было создано для доказательства возможности его культивирования, с чем компания успешно справилась.



Mosa Meat предполагали , что цена таких бургеров из чистого мяса к 2021 году упадет до 10 долларов. Пока компания заявляет , им удалось снизить стоимость продукта на 88 процентов. Кроме этого, питательная среда, которую они теперь используют, не содержит компонентов животного происхождения, что сейчас очень волнует.



Рецепт производства мяса без убоя



Каждая из компаний по производству синтетического мяса имеет свой рецепт производства, но технология имеет общие черты. Используются клетки с высокой скоростью разрастания и размножения: эмбриональные стволовые или клетки мышечной ткани (миосателиты, миобласты). Исходные клетки берутся один раз, как и с производством закваски. Для придания объема культивируемому мясу необходим каркас, желательно съедобный , вроде коллагена, целлюлозы или хитозана. Он должен быть гибким, чтобы мясо не расползалось или не походило на кусок резины. То есть нужны сократительные белки и те, которые придадут мясу привычный цвет, вкус, текстуру и, что сложнее, запах. Ко всему этому добавляется среда с питательными компонентами, например,фетальная бычья сыворотка , которую делают из крови крупного рогатого скота или же сывороточная среда, например, из гриба майтаке. Туда же отправляются факторы роста, регулирующие дифференцировку клеток и пролиферацию (все те же рост и размножение). Ну и дальше происходят СПА-процедуры в биореакторе – резервуаре, воспроизводящем условия, максимально приближенные к внутри организма.



Приготовить фарш гораздо проще, чем обычный кусок мяса, которому нужно придать определенную форму, жирность и текстуру. При производстве искусственного мяса, отсутствие тех же костей и малое количество жира становится большим препятствием для производителей, так как любители сочных стейков на ребрышках предпочтут привычный вариант животного происхождения.



Что с мясом на клеточной основе сегодня?



В середине 2010-х годов промышленность начала развиваться быстрыми темпами на средства инвесторов, появилось много компаний, начавших разрабатывать «чистое мясо». В 2016 году, почти только что основанные Memphis Meats (с мая 2021 Upside Foods ) запустили ролик, демонстрирующий фрикадельки из говядины, а через год – жареную курятину и утку в апельсине – первые выращенные продукты из птицы, представленные широкой публике. Они брали небольшой образец клеток и помещали его в богатую питательными веществами среду, позволяющую ему расти и развиваться в полноценное мясо. В 2020 году Memphis Meats стали героями документального фильма "Мясо будущего".



В ближайшее время Upside Foods планируют запустить производство курицы, а затем и других видов мяса в промышленных масштабах. Новый завод компании в Эмервилле, Калифорния, через огромные биореакторы выглядит как пивоварня, способен производить 23 тонны мяса в год, с возможностью увеличения до 180 тонн. Правительство США до сих пор не одобрило продажу культивируемого мяса, но такой завод является показателем готовности технологии. А пока компания ожидает разрешения, она начала проводить виртуальные туры, а затем намерена ввести и личные туры по территории завода, где за стеклянными стенами происходит производство, чтобы демистифицировать технологию для общественности.



1 декабря 2020 года власти Сингапура первыми в мире выдали разрешение на продажу выращенного в лаборатории мяса из отдельных клеток. Его получила компания Eat Just(ранее Hampton Creek), основанная в 2011 году в Сан-Франциско. Компания создает искусственные куриные наггетсы, которые по питательности не уступают обычному мясу. Методом биопсии у живых кур берут клетки, которые затем культивируют в специальных емкостях с питательной жидкостью растительного происхождения, содержащей аминокислоты, соль и сахар. Нагетсы на 70% состоят из мяса, выращенного в лаборатории, остальные 30% – белки маша и другие ингредиенты. Пока нагетсы продаются только в одном ресторане, но в Eat Just планируют расширяться и снижать цены. Компания использует биореактор объемом 1200 литров, однако вскоре этого станет совсем мало и понадобятся «кастрюли» на 10-50 тысяч литров.



В феврале этого года израильская компания Aleph Farms с помощью 3D-биопринтинга напечатала рибай. Это говяжьи стейки из клеток коров, выделяющихся без убоя животного. Для их изготовления мышечные и жировые клетки растут вместе с другими типами клеток в биореакторе и образуют ткани в процессе регенерации, создавая стейк. Выращивание занимает 3-4 недели, в отличие от природного аналога, которого следует ожидать в течение двух лет. Aleph Farms заверяют, что их мясо максимально близко к оригиналу, а также благодаря регуляции количества коллагена, соединительной ткани и жира они могут адаптировать продукт под специфический рынок с конкретными требованиями. Компания планирует, что в 2022 году их мясо поступит на рынок.



Конкуренцию Aleph Farms составит большое количество компаний с аналогичными целями. Одна из них – стартап по производству мяса без убоя Future Meat Technologies , открывшего первое в мире промышленное предприятие по выращиванию мяса. Они планируют вывести свою продукцию на полки магазинов США в 2022 году, производя 500 кг культивируемых продуктов ежедневно (это эквивалентно 5 тысячам гамбургеров). В настоящее время они умеют производить лабораторную курятину, свинину и баранину без использования сыворотки животных или ГМО, а также вскоре будут создавать и говядину.



Компания уверенно бьет ценовые рекорды. В феврале 2021 года компания достигла снижения стоимости куриной грудки вплоть до 7.50 долларов, а в июне заявила уже о цене 3.90 долларов за штуку. На этом они не остановились и в декабре компания объявила о еще одном снижении цены до 1.70 за грудку при стоимости производства каждого фунта (453 грамма) культивируемой курицы в 7.70 долларов. Конечно, необходимо учитывать и другие расходы, например связанные с доставкой на полки, но такие темпы Future Meat дают надежду на быстрое появление культивируемых продуктов в магазинах.



Другой израильский стартап, Super Meat , с 2015 года работает над созданием кошерного куриного мяса. В планах компании вывести свой культивируемый продукт на рынок 2022 года, продавая его по ценам, аналогичным продуктам из убойной птицы.



Можно ли выращивать что-нибудь, кроме курицы и свинины?



Как видите, компаний, которые выращивают курицу, говядину или свинину, достаточно много, однако есть и более экзотические варианты. В 2019 году только что созданные VOW Foods в Сиднее приготовили на пару три пельменя с начинкой из имбиря, кориандра, зеленого лука и выращенного в лаборатории мяса кенгуру, что стало первым прецедентом выращивания мяса диких животных. Их интересует создание искусственного мяса не прирученных экзотических животных, поэтому уже в сентябре 2020 года из предоставленных компанией продуктов знаменитый австралийский шеф-повар приготовил шесть различных блюд из кенгуру, альпаки и более привычных кролика, баранины и свинины. Зебра, черепаха, как и многие другие животные, являются претендентами на то, что созданное на основе их клеток мясо будет подаваться в ресторанах всего мира.





Летом стартап объявил о сотрудничестве с Nourish Ingredients из Канберры, работающих над изготовлением жиров без животных с помощью точных технологий брожения. Жир играет огромную роль в предоставлении вкусовых качеств продукта, но заменить животный жир растительными маслами, как пальмовая или кокосовая, не лучший вариант, как с точки зрения вкуса, так и воздействия на окружающую среду.



А вот компания Eat Just работала еще и над фуа-гра паштетом. Это даже несколько проще в конкурентном плане, ведь фуа-гра и так дорогой деликатес. Да и не нужно работать с предоставлением текстуры, как в случае с куском мяса, что удешевляет процесс производства. Образец фуа-гра отведал Пол Шапиро, автор книги "Чистое мясо" о мясе из пробирки, и получил массу удовольствия. Но это было еще в 2018 и с тех пор новостей от компании на этот счет нет. Впрочем, над созданием нежной гусиной печени работает сразу несколько стартапов, например японцы IntegriCulture Inc. , бельгийский проект Foieture и компания Gourmey .



Из совершенно неожиданного сообщениякомпании BIOMILQ в июне 2021 г. о создании первого культивируемого человеческого молока. Ориентируются они, конечно, не на взрослую аудиторию, а на детей, нуждающихся в замене грудного молока. Как это работает? Технология имеет много общего с изготовлением синтетического мяса. У мамы забирают образец эпителиальных клеток молочной железы, которые далее культивируют с питательными веществами и витаминами для лучшего роста, а затем инкубируют в биореакторе, воспроизводя грудную среду. Через некоторое время к ним добавляют гормон пролактин, отвечающий за лактацию, и с этого момента можно увидеть, как происходит синтез молока. Когда молоко готово, производится контроль качества и проверка безопасности. Дополнительно его можно дополнить полезными веществами, которые естественно содержатся в грудном молоке, как антитела и бактерии или иммунные клетки.



В отличие от детской смеси, такое молоко «вне организма» содержит полиненасыщенные жирные кислоты, обладающие противовоспалительными свойствами, а также набор макроэлементов и других полезных веществ, способствующих иммунологическому развитию ребенка. Однако изобретатели честно заявляют, что их молоко не может дать всех преимуществ грудного вскармливания, потому что грудное молоко изменяется по причине многих факторов, таких как гормоны, питание, окружающая среда. К тому же, ничем нельзя заменить контакт матери с ребенком. Но это все же молоко, производимое клетками молочной железы человека, как ничто лучше подходящее приемным семьям, тем, у кого нет молока или есть противопоказания к кормлению, а также детям с аллергией.



Как насчет морепродуктов?



Finless Foods с 2017 года экспериментируют с созданием рыбы в лаборатории без загрязнения ртутью или пластиком. Они первые, кто решил выращивать мясо морских обитателей. С обычным мясом привычнее, а для производства рыбы пришлось разрабатывать новый протокол — все, что было до них, это только клетки золотой рыбки, выращенные в 2002 году. Пока они работают над культивацией тунца, который уже близок к оригиналу, но еще необходимо усовершенствовать текстуру. Глава компании сравнивает производство синтетической рыбы с процессом пивоварения, который происходит в гигантских стерильных ферментерах. Также он заявляет, что у нас есть три возможных пути: все мы станем вегетарианцами, что мало возможно; игнорировать проблемы, приводящие к ухудшению состояния окружающей среды; или создадим что-нибудь новое.



Еще одна компания — Wildtipe , ориентирующаяся на производство морепродуктов, чтобы обезопасить дикие виды от истребления и создавать чистую рыбу, без ртути, микропластика, паразитов, антибиотиков и других загрязняющих веществ, характерных для дикой и выращиваемой рыбы. По классике они начинают с извлечения стволовых клеток животного. Для начала они выбрали кижуч (серебряный лосось). Клетки выращиваются внутри питательной смеси ингредиентов в культиваторе из нержавеющей стали с поддержанием правильной температуры и pH. Они растут, употребляя жиры, белки, сахар и минералы, такие как цинк и железо. Основание для клеток создают ингредиенты растительного происхождения. Когда каркас заселяется, получаются кусочки лосося с необходимым процентным соотношением белка и жира.



Какова альтернатива тканевому мясу?



Как альтернатива – растительное мясо, что, конечно, немного не то, зато проще в производстве и уже работает. Компания Impossible Foods совместно с Burger King с апреля 2019 успешно продают гамбургеры, выращенные «на грядке».



Redefine Meat производят альтернативное мясо, по вкусу не отличное от мяса животных. Оно создано из питательных и общедоступных ингредиентов типа растительных белков, жиров, натуральных красителей и ароматизаторов. Компания печатаетсвой продукт на 3D-принтере, который создает слои "баранины", "свинины" или "говядины", путем печати растительных компонентов, имитирующих мышцы, кровь и жир типичного куска мяса, но без убоя животных. Такое мясо сбалансировано по питательности, содержит больше клетчатки, в нем меньше насыщенных жиров и нет холестерина. От других компаний подобного направления Redefine Meat отличает то, что они не создают котлеты для бургеров – они настроены на создание «сырого мяса», которое будет правильно вести себя при разных способах приготовления. То есть их цель – не фарш, с которым, конечно, проще, а обычные куски мяса. Благодаря уникальному 3D-принтеру они могут подстраиваться под разный рынок, создавая мясо, привычное для конкретных регионов, манипулируя соотношением жиров, белков и других ингредиентов будущего мяса.



Нельзя сказать, что растительное мясо по питательности равно традиционному или искусственному. Поэтому другой приемлемый и, возможно, наиболее экологичный вариант – замена скота насекомыми или, например, тараканами. Nestle уже приступили к выпуску кормов для кошек и собак на основе белка личинок мухи львинки черной .



Основанная в 2011 году в Париже учеными и экоактивистами компания Ÿnsect превращает мучных хрущаков в высококачественные ценные ингредиенты для домашних животных, растений и людей. В течение нескольких недель в оптимальных контролируемых условиях вертикальных ферм личинки молодых насекомых питаются пшеничными отрубями и растут. О питании заботится специальная автоматизированная технология, как и об очищении среды личинок. Встроенные датчики собирают данные для контроля влажности и температуры. Когда личинки становятся зрелыми мучными червями, 95% из них обрабатывают паром, стерилизуются и превращаются в белки и масло высшего качества без каких-либо химических веществ. Остальные 5% личинок взрослеют и дают потомство для восстановления популяции.



Компания производит высококачественный порошок муки и масло из насекомых с 70% содержанием белка, который продает производителям кормов для животных и растений. Насекомые, переработанные в муку, также могут быть использованы в качестве белковых ингредиентов для человеческих пищевых продуктов, вроде макарон, хлеба, печенья и других. Этот необычный источник протеина сочли безопасным и уже 27 стран ЕС добавили мучного хрущака в список разрешенных для продажи продуктов. А еще личинки Ÿnsect продаются как удобрения для почвы, а основной компонент экзоскелета насекомых – хитин – обещает новые возможности в экологической химии и биоматериалах.



Или экологическое искусственное мясо?



Что касается заботы об экологии — какой из методов получения продуктов животноводства наиболее экологичен и будет ли производство лабораторного мяса менее энергозатратным и с меньшим выделением парниковых газов или наоборот — сейчас точного ответа нет. Хотя перевешивает мнение о том, что в перспективе это будет все же экологичнее. По меньшей мере, для производства культивируемого мяса не требуются огромные площади земли и столько воды, сколько используется при традиционном производстве. К тому же коровы – основной источник метана, усиливающий парниковый эффект.



При производстве искусственного мяса также снижаются затраты на рабочую силу, нет нужды в очищении и разделе животных, сокращается риск возникновения зоонозных заболеваний. Забор начальных стволовых клеток производится один раз и не наносит животным вреда. Сами же компании по производству синтетического мяса уверяют, что такая технология наиболее экологична. В частности, Aleph Farms в апреле 2020 года стала первой из производителей культивируемого мяса, которая объявила о целях с нулевым выбросом углерода в своей деятельности до 2025 года, и во всей цепи поставок до 2030 года.



Проблемы с которыми сталкиваются производители культивированного мяса



Проблема пока в том, что растительные питательные среды дороже среды животного происхождения, хотя разработчики ищут претендентов на идеальную недорогую растительную среду. Многие производители уже переходят на такую альтернативу, а есть и те, которые синтезируют лабораторный аналог фетальной бычьей сыворотки.



С каркасом тоже сложно, однако тестируется все, что может стать наилучшим основанием для мяса. Совсем недавно британские исследователи описали метод, справляющийся с предоставлением текстуры мяса. Их разработка – мясо на травяном каркасе. Для своего эксперимента ученые выбрали рожь, овсяницу и мятлик однолетний. Удалив клетки из травы химическими растворами, в ней осталась только целлюлозна структура, на которую подсаживали мышиные миобласты. Прикрепление к децеллюляризованному каркасу было более эффективно по сравнению с фиксацией на необработанной траве. Внеклеточный матрикс очищенной от клеток травы позволил клеткам мяса пролиферировать и выстроиться в параллельные ряды с созданием трехмерной мышечной ткани с волокнистой структурой.



Предоставить текстуру мяса в одном из недавних исследований предлагается раскатыванием тонких листьев живых клеток, которые выращиваются в культуре, а затем разлагаются на пластинах для роста. Готовые «лепешки» на основе мышечных и жировых клеток складываются в кучки, и так они сами совмещаются. Таким образом, можно регулировать толщину стейка и придавать ему определенный процент жирности и мраморности. Поэтому в ближайшем будущем, по мнению исследователей, разработавших эту схему, вы будете выбирать мясо по проценту жира, как молоко.



Что касается космически дорогого искусственного мяса, то, как с любыми новыми разработками, впоследствии цена должна стремительно падать с учетом большой конкуренции среди производителей. Пока необходимо провести множество усовершенствований, например, биореакторы в будущем должны быть настолько совершенны, чтобы служить полноценной заменой кровеносной системы для доставки кислорода и питательных веществ. Однако создаваемое сегодня «мясо в чанах», содержащее как мышечные, так и жировые клетки, а также выращенное по усовершенствованной за эти годы технологии, очень отличается от громкой серой котлеты Марка Поста.