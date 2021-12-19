Музыка усиливает устойчивость к стрессу во время кризиса

20:18 22 Ноябрь Киев, Украина





Во время первого карантина, продолжавшегося с апреля по май 2020 года, ученые отобрали демографически репрезентативную выборку людей из шести стран на трех континентах: более 5000 человек из Германии, Франции, Великобритании, Индии, Италии и США отвечали на онлайн-вопросы о музыке и ее влияние во время кризиса. Более половины опрошенных признали, что музыка помогала им бороться с эмоциональным и социальным стрессом. Помимо непосредственных рисков для здоровья, связанных с пандемией Covid-19, к многочисленным стрессовым факторам, которые могут влиять на индивидуальное и коллективное благосостояние, принадлежать и превентивные меры. Международный исследовательский проект с участием Института эмпирической эстетики выяснили, была ли музыка весной 2020 года эффективной стратегией для социоэмоциональной устойчивости в условиях локдауна.Во время первого карантина, продолжавшегося с апреля по май 2020 года, ученые отобрали демографически репрезентативную выборку людей из шести стран на трех континентах: более 5000 человек из Германии, Франции, Великобритании, Индии, Италии и США отвечали на онлайн-вопросы о музыке и ее влияние во время кризиса. Более половины опрошенных признали, что музыка помогала им бороться с эмоциональным и социальным стрессом.

«Следует заметить, что не музыка сама по себе преодолевает стресс, а связанная с ней активность — то есть то, как люди изменили свое отношение к музыке во время кризиса, — объяснила Мелания Вальд-Фурман (Melanie Wald-Fuhrmann), директор Института эмпирической эстетики имени Макса Планка — Прослушивание и создание музыки имеют разный потенциал для стимулирования устойчивости к стрессу».

Люди, у которых в связи с пандемией усилились негативные эмоции, использовали музыку прежде всего для преодоления депрессии, страха и стресса. Эта стратегия чаще всего прослеживалась при прослушивании музыки. Люди использовали музыку в первую очередь для замены социального взаимодействия. Как при прослушивании, так и при занятиях музыкой, она создавала чувство принадлежности и сообщества. А при создании музыки можно было заниматься саморефлексией.



Особое значение приобрел новый жанр «корона-музыки». Речь идет о музыкальной реакции на корона-кризис — новые произведения, тематические плейлисты, а также уже созданные песни, тексты которых переписывались под влиянием пандемии. Интерес к корону-музыке коррелирует с вопросом, считает ли лицо такое занятие помощью во время кризиса: чем больше интерес, тем больше музыка поддерживает личность в борьбе со стрессовыми факторами.



Полученные результаты проявляют важность креативных ответов в моменты кризиса вживую: корона-музыка дала возможность коллективно реагировать на актуальные общественные вызовы, усилив устойчивость отдельных лиц и целых сообществ. Ученые видят в этом существенный аргумент даже в публичных дебатах о «системной значимости» музыки и культуры.