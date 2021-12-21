Многоножка из Австралии побила рекорд по количеству ног. Их у нее более тысячи

12:04 20 Декабрь Киев, Украина

Ученые описали новый вид двухпарноногих многоножек из Западной Австралии, среди которых встречаются особи с более чем тысячей ног. Названный Eumillipes persephone, вид стал рекордсменом среди животных по наибольшему количеству ног, хотя его длина тела не превышает десяти сантиметров. Подробное описание тысячоножки опубликовали в журнале Scientific Reports .



Что удивительного в многоножках с большим количеством ног ?



Двухпарноногих многоножек (класс Diplopoda), названных так за наличие двух пар ног на большинстве туловищных сегментов, иногда в разговоре еще называют тысяченожками. Особенно это характерно для английского языка, где их обозначают словом millipede, которое с латинского буквально переводится как тысяченожка. Однако до сих пор название не совсем отражало сущность этих членистоногих, поскольку не было описано ни одной многоножки, которая имела бы хоть тысячу ног. Большинство из них имеют от нескольких десятков до четырех сотен конечностей, а рекордсменом среди всех животных долгое время был вид Illacme plenipes, обитающий в земле на глубине 11 метров. Эти членистоногие обычно имеют более 600 ног, но одна из описанных особей отличиласьаж 750 ногами при достаточно скромной длине тела в 3-4 сантиметра. Наконец, группа австралийских и американских исследователей описала новый вид многоножек и доказала, что по крайней мере некоторые из этих животных вполне справедливо могут называться и тысяченожками.



Какой вид описали учёные?



Летом прошлого года ученые проводили исследования скважин, созданных при поиске полезного ископаемого в регионе Голдфилдс Западной Австралии. Изучая фауну 56 скважин глубиной от 4 до 81 метра, им удалось обнаружить восемь особей бледных небольших двухпарноногих многоножек, из которых пять добыли из глубины 60 метров. Как показало исследование, животные принадлежат к новому виду многоножек семейства Siphonorhinidae.



Внешне представители нового вида напоминают вышеупомянутые I. plenipes . К примеру, так же имеют светлый, кремовый цвет, их голова лишена глаз, но имеет относительно длинные антенны, а тело сильно удлинено. Но как показало генетическое исследование, животные принадлежат к разным рядам ( I. plenipes к Siphonophorida, а новый вид — к Polyzoniida), а их анатомическое сходство возникло в процессе эволюции независимо, вероятно, из-за сходства среды, а не унаследованное от общего предка. И если I. plenipes, у которой 750 ног имеет 192 сегмента тела, то у нового вида количество ног может достигать аж 1 306 на сумму на 330 сегментах при длине тела до 10 сантиметров и ширине всего до 1 миллиметра. Это делает его животным с большим количеством ног среди всех известных на Земле и первой описанной многоножкой с тысячей ног. Поэтому ученые дали ей латинское название Eumillipes persephone , где родовое название означает «настоящая тысяченожка», а видовое дано в честь Персефоны — греческой богини подземного царства.



Исследователи предполагают, что необычная морфология обеспечивает многоножке возможность более эффективно передвигаться глубоко под землей. Она ориентируется в пространстве с помощью пары своих удлиненных антенн, каждая из которых движется независимо, разыскивая щели и отверстия в земле. При обнаружении подходящей они протискиваются у нее с помощью гибких, телескопических сегментов тела, подобно дождевым червям, и толкают себя при этом многочисленными ногами. Или же удлинение тела может способствовать такому же или даже большему удлинению пищеварительной системы, что увеличивает поглотительную поверхность и позволяет усваивать большее количество пищи в бедной на ресурсы среде. Однако пока ученым очень мало известно о существе, в том числе о том, чем и как оно питается. Поэтому авторы отмечают важность дальнейших изучений животного.