Микробиологи оживили бактерии, которым более 100 млн лет

11:32 26 Ноябрь Киев, Украина





Бактерии – это, вероятнее всего, самые древние организмы на планете. Их обнаружили в образцах глины, которые залегали на 74,5 метра ниже океанического дна на глубине 5,7 км в южной части Тихого океана. Образцы добыли с помощью исследовательского судна JOIDES Resolution.



Почти 99% бактерий ровесников динозавров, присутствовавших в осадочных отложениях, выжили, хотя у них на протяжении всего этого времени почти не было питательных веществ.



Исследователи во главе с микробиологом Юки Мороно из Агентства морских исследований и технологий Японии содержали бактерии в инкубаторе в течение 557 дней, предоставляя им углеродную и азотную пищу, в том числе аммиак, ацетат и аминокислоты. Бактерии росли, умножались и демонстрировали разнообразную метаболическую активность. Ученым успешно удалось оживить бактерии , которые были добыты из осадочных пород, находившихся в дремлющем состоянии невероятных 101,5 млн лет. Исследование демонстрирует, насколько выносливой может быть жизнь на Земле.Бактерии – это, вероятнее всего, самые древние организмы на планете. Их обнаружили в образцах глины, которые залегали на 74,5 метра ниже океанического дна на глубине 5,7 км в южной части Тихого океана. Образцы добыли с помощью исследовательского судна JOIDES Resolution.Почти 99% бактерий ровесников динозавров, присутствовавших в осадочных отложениях, выжили, хотя у них на протяжении всего этого времени почти не было питательных веществ.Исследователи во главе с микробиологом Юки Мороно из Агентства морских исследований и технологий Японии содержали бактерии в инкубаторе в течение 557 дней, предоставляя им углеродную и азотную пищу, в том числе аммиак, ацетат и аминокислоты. Бактерии росли, умножались и демонстрировали разнообразную метаболическую активность.

«То, что значительную часть бактерий удалось оживить после столь длительного заключения в условиях с экстремально низким содержанием питательных веществ и энергии, действительно удивительно», – утверждает Мороно.

Эти бактерии были аэробными, то есть для существования им нужен кислород, присутствовавший в осадочных отложениях. Если такие отложения на морском дне формируются постепенно – не более метра каждые два миллиона лет, – в них может присутствовать кислород, что позволяет бактериям жить в них невероятные периоды времени.

«Самым удивительным выводом из этого исследования является то, что оно, собственно, показывает, что жизнь в древних отложениях в океанах Земли практически безгранична», – утверждает океанограф из Университета Род-Айленда Стивен Д'Ондт, соавтор исследования, которое опубликовано в журнале Nature Communications.

В 2000 г. исследователям удалось «оживить» бактерии внутри соляного кристалла в возрасте 250 млн лет, однако относительно возраста этих бактерий существуют сомнения.