Метеорологи зафиксировали две молнии, побившие рекорд по длине - одна из них была в Украине

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Всемирная метеорологическая организация зарегистрировала в Северной и Южной Америке две рекордные молнии – обе оказались самыми длинными. Только одна протянулась на 768 километров, что почти как от Харькова до Одессы, а другая длилась более 17 секунд. Молнию с максимальной протяженностью зафиксировали 29 апреля 2020 года над США, а с максимальной продолжительностью — над Уругваем и севером Аргентины 18 июня 2020 года. О рекорде исследователи ВМО сообщили в Bulletin of the American Meteorological Society.

Как поставить молниеносный рекорд?

Молния — это электрический заряд, возникающий из-за дисбаланса между самими грозовыми облаками или между ними и землей. Молнии являются одним из самых распространенных явлений природы, хотя большинство из них и происходит внутри облаков. От обычных громов мегамолний обычно не ждут, потому что им необходимы масштабные наэлектризованные облака, которые достаточно медленно разряжаются, чтобы образовать единичные заряды, которые уже смогут охватить чрезвычайные расстояния. Под эти критерии подпадают кучево-дождевые облака-наковальни, а также дождевые страты формные области в мезомасштабных конвективных системах. И опять же, не все подобные системы сданы породить экстремальные грозовые заряды, так что мегамолнии можно пока увидеть только на Больших равнинах США и в бассейне реки Ла-Плата, расположенной в Южной Америке. Поэтому метеорологи ожидают запуска MGT Lightning Imager, который охватит 80 процентов земного диска и позволит видеть такие экстремальные события в большем количестве частей света.

Молнии представляют серьезную угрозу и ежегодно становятся причиной смерти людей. Крупнейшими по числу жертв инциденты произошли в 1975 году в Зимбабве, где молния попала в здание и стала причиной смерти 21 человека, которые в нем скрывались. В 1994 году молния привела к возгоранию нефти и привела к гибели 469 человек в египетском городе Дронка. Под эти критерии подпадают кучево-дождевые облака-наковальни, а также дождевые страты формные области в мезомасштабных конвективных системах. И опять же, не все подобные системы сданы породить экстремальные грозовые заряды, так что мегамолнии можно пока увидеть только на Больших равнинах США и в бассейне реки Ла-Плата, расположенной в Южной Америке. Поэтому метеорологи ожидают запуска MGT Lightning Imager, который охватит 80 процентов земного диска и позволит видеть такие экстремальные события в большем количестве частей света.Молнии представляют серьезную угрозу и ежегодно становятся причиной смерти людей. Крупнейшими по числу жертв инциденты произошли в 1975 году в Зимбабве, где молния попала в здание и стала причиной смерти 21 человека, которые в нем скрывались. В 1994 году молния привела к возгоранию нефти и привела к гибели 469 человек в египетском городе Дронка.



Какие рекорды ставят молнии?



Новый рекорд по протяженности поставила молния 29 апреля 2020 года. Она возникла из-за мезомасштабной конвективной системы и протянулась на 768 километров, что эквивалентно расстоянию между Нью-Йорком и Колумбусом (или почти столько же, сколько ехать поездом из Харькова в Одессу). Молния возникла над Большими равнинами и, прежде чем мигрировать в море над Мексиканским заливом, переместилась на юг. Самой длинной по времени стала молния вдоль границы между Аргентиной и Уругваем 18 июня 2020 года - она непрерывно развивалась в течение 17,102 секунды.



Предыдущим молниеносным рекордсменом по продолжительности стала молния над северной Аргентиной 4 марта 2019 года, которая длилась 16,73 секунды, что на 0,37 секунды короче нового рекорда. А по протяженности зафиксирована в октябре 2018 в Бразилии, которая протянулась на 709 километров. Это на 60 километров меньше новой зафиксированной мегамолнии.

Обе молнии заметили с помощью спутников GOES-16 и GOES-17, а также благодаря наземной системе HLMA (Houston Lightning Mapping Array). Причем эксперты отмечают, что это лишь минимальная оценка истинной степени и продолжительности этих молний, и фактические параметры могут быть даже большими. По их мнению, вполне вероятно, что существуют еще более серьезные экстремальные явления, о которых у нас просто нет качественных данных.