Математическая закономерность регулирует морскую жизнь - исследование

Ученые впервые подтвердили, что морские организмы подчиняются математическому закону – если масса тела определенного класса увеличивается в 10 раз, то количество организмов этого класса уменьшается во столько же. Это приводит к уникальному равномерному распределению, при котором животные всех размеров сохраняют одинаковую биомассу на глобальной шкале – от крохотных бактерий до огромных голубых китов. Исследования свидетельствуют также, что человек уже пошатнул естественный баланс.
1972 американские ученые опубликовали результаты своих исследований планктона, что стало сенсацией. Они утверждали, что частота и размер морских животных не случайны – они определяются математической формулой. Согласно Шелдоновой теории размерных спектров, каждый крупный класс организмов в глобальном масштабе занимает примерно одинаковый объем биомассы. Каждый 10-кратный привес тела коррелирует с уменьшением количества организмов в этой категории. И напротив. То есть, все рыбы, весящие от 10 до 100 граммов, встречаются примерно в 10 раз чаще, чем рыбы весом от 100 до 1000 граммов.
Эта закономерность уже несколько раз подтверждалась на региональном уровне и в сравнениях классов. Но почти за 50 лет эмпирической и теоретической работы пригодность теории не проверяли на глобальном уровне для всех 23 классов морских существ — объяснил Ян Гаттон (Ian Hatton) и его коллеги из Института математики естественных наук имени Макса Планка в Лейпциге. Именно это поставили своей целью ученые на этот раз.
Для этого ученые определили частоту распределения 12 главных групп морских организмов всех размеров – от бактерий до больших китов. Чтобы взвесить также пространственные колебания, ученые поделили мировой океан на 33 000 клеток решетки, каждая из которых соответствовала одному градусу.
1972 американские ученые опубликовали результаты своих исследований планктона, что стало сенсацией. Они утверждали, что частота и размер морских животных не случайны – они определяются математической формулой. Согласно Шелдоновой теории размерных спектров, каждый крупный класс организмов в глобальном масштабе занимает примерно одинаковый объем биомассы. Каждый 10-кратный привес тела коррелирует с уменьшением количества организмов в этой категории. И напротив. То есть, все рыбы, весящие от 10 до 100 граммов, встречаются примерно в 10 раз чаще, чем рыбы весом от 100 до 1000 граммов.
Эта закономерность уже несколько раз подтверждалась на региональном уровне и в сравнениях классов. Но почти за 50 лет эмпирической и теоретической работы пригодность теории не проверяли на глобальном уровне для всех 23 классов морских существ — объяснил Ян Гаттон (Ian Hatton) и его коллеги из Института математики естественных наук имени Макса Планка в Лейпциге. Именно это поставили своей целью ученые на этот раз.
Для этого ученые определили частоту распределения 12 главных групп морских организмов всех размеров – от бактерий до больших китов. Чтобы взвесить также пространственные колебания, ученые поделили мировой океан на 33 000 клеток решетки, каждая из которых соответствовала одному градусу.
Чтобы проанализировать организмы в значительной степени девственных морях допромышленной эпохи примерно в 1850 году, ученые внесли исторические данные в модели и реконструировали пространственное распределение
Результат: в нетронутых океанах организмы также придерживались Шелдонового закона спектрирования. В каждом из 23 размерных классов глобальная биомасса составляла около одной гигатонны. Когда масса организмов увеличивается в десять раз, количество индивидов этого класса уменьшается на десятую часть. То есть доля потери пропорциональна полученной
Результат: в нетронутых океанах организмы также придерживались Шелдонового закона спектрирования. В каждом из 23 размерных классов глобальная биомасса составляла около одной гигатонны. Когда масса организмов увеличивается в десять раз, количество индивидов этого класса уменьшается на десятую часть. То есть доля потери пропорциональна полученной
массе.
Незначительные отклонения ученые заметили только на пределах спектров: бактерии несколько многочисленнее, чем должны быть, а большие киты - наоборот редкие. Однако результаты подтверждают, что морская жизнь действительно придерживается закона, который сформулировали почти 50 лет назад.
Анализы также показали, что когда-то актуальная для всего океана закономерность сейчас сильно пострадала. Человеческое вмешательство в форме охоты на китов и рыбалку изменило равномерное соотношение размеров в море. Так что более трети крупнейших (самых тяжелых) морских жителей существенно не хватает, сообщили Гаттон и его коллеги. Это отклонение
проявляется уже среди рыб массой от 10 граммов и больше, но особенно заметно среди китов.
Согласно полученным данным, биомасса крупной рыбы и морских млекопитающих, в том числе дельфинов, уменьшилась почти на 2 гигатонны — это соответствует уничтожению 60% животных по показателям Шелдонового спектрирования. Среди более крупных видов китов биомасса уменьшилась на 90% по сравнению с первичной пропорцией.
Полученные результаты демонстрируют: существенное влияние человека на морскую среду изменило даже фундаментальную схему морской жизни.
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