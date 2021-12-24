Люди в свободных отношениях так же счастливы, как и пары в моногамных союзах - исследование

Канадские исследователи решили оценить, насколько люди в свободных отношениях удовлетворены жизнью по сравнению со сторонниками моногамных отношений. Результаты исследования показали, что они все равно счастливы.
Современность заключается не только в изменении научного представления об окружающем мире, но и в значительном реформировании социальных процессов. Одним из вопросов, вызывающих бурные обсуждения, остаются отношения между партнерами и разнообразное отношение к моногамным и полигамным отношениям.
Стереотипно, что общество в этом вопросе достаточно консервативно. Однако именно поэтому множество семей переходят к конфронтации, ведь глобализация сильно влияет на молодежь и возмущает старшее поколение.
Однако наука тоже не обходит социальные проблемы и пытается показать более широкую картинку по поводу актуального вопроса. В канадском Университете Гвельфа установили, что приверженцы свободных отношений так же счастливы, как и те, кто находится в традиционных моногамных отношениях.
Современность заключается не только в изменении научного представления об окружающем мире, но и в значительном реформировании социальных процессов. Одним из вопросов, вызывающих бурные обсуждения, остаются отношения между партнерами и разнообразное отношение к моногамным и полигамным отношениям.
Стереотипно, что общество в этом вопросе достаточно консервативно. Однако именно поэтому множество семей переходят к конфронтации, ведь глобализация сильно влияет на молодежь и возмущает старшее поколение.
Однако наука тоже не обходит социальные проблемы и пытается показать более широкую картинку по поводу актуального вопроса. В канадском Университете Гвельфа установили, что приверженцы свободных отношений так же счастливы, как и те, кто находится в традиционных моногамных отношениях.
В консенсусных (немоногамных) отношениях все партнеры соглашаются участвовать в нескольких сексуальных или романтических отношениях с партнерами.
В исследовании был проведен опрос среди 140 участников немоногамных и 200 участников моногамных отношений. Всем был задан вопрос по поводу их удовлетворения имеющимися отношениями и оценки общего уровня счастья. В результате исследователи установили, что несмотря на разную структуру отношений, люди имели одинаковое удовольствие от них.
Исследование не пропагандирует немоногамные отношения, однако демонстрирует, что каждый имеет право на свое счастье. Тем не менее, довольно много факторов влияют на нас: даже возраст и социальный статус. Главное – найти человека, который будет полностью поддерживать вашу структуру отношений и будет иметь одинаковый с вами уровень ответственности..
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