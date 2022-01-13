Лидеры древней культуры Уари использовали наркотики для укрепления собственной власти и авторитета

10:16 13 Январь Киев, Украина

Ученые заподозрили правителей культуры Уари в использовании алкогольных напитков с добавлением галлюциногенов для расширения и укрепления своей власти. Вероятно, угощая представителей местных элит недоступным для них и необычным психоактивным напитком Уари завоевывали привязанность, что способствовало укреплению их политического положения. Частично на это указывает нахождение останков растения с психотропным действием рядом с останками растений, которые использовались для изготовления алкогольных напитков. Размышления ученых подробно обоснованы в статье журнала Antiquity.

Что это за культура?



Культурой Уари называют народ Анд, предшествовавший инкам и населявший территорию современного Перу где-то между 500 и 1 100 годами нашей эры. Хотя империя Уари просуществовала относительно недолго, за это время она успела добиться значительного развития и распространиться почти на все перуанские Анды, контролируя отдаленные и малонаселенные самими Уари территории. Как показывают многие археологические находки, Уари активно развивали земледелие и архитектуру. Но поддерживать важные экономические связи и формировать новые помогало не только. Недавние исследования показали, что расширение империи было тесно связано с местными пивоварнями промышленных масштабов, где производились и хранились сотни литров алкогольного напитка из кукурузы и перуанского перца. Вероятно, он использовался Уари для устроения ритуальных пиров для провинциального населения, чтобы добиться его благосклонности и преданности. Ученые из Колледжа Дикинсона, Рочестерского университета и Королевского музея Онтарио в новой работе отмечают, что не только алкоголь мог использоваться для укрепления политического воздействия, но и растительные галлюциногены в нем.



Откуда идея об использовании наркотиков Уари?



Группа ученых проводила



В образцах почвы в городе бывших домов археологи нашли большое количество хорошо сохранившихся растительных остатков, таких как древесина и другие части растений, особенно используемых при изготовлении алкогольных напитков и связанные с ритуальными угощениями: шинуса мягкого ( Schinus molle ) , известного как перуанский перец и кукурузы ( Zea mays ). Кроме того, из образцов изъяли 16 семян растения вилка (A nadenanthera colubrina), которая известна галлюциногенными свойствами из-за содержания алкалоидов, в том числе психоделика ДМТ. На протяжении тысячелетий растение использовалось в ритуальных целях народами Анд, но, что интересно, оно растет на другом, восточном склоне гор от Килькапампы. Из этого и относительной редкости семян (для сравнения, в одной из ям семян перуанского перца было более миллиона) ученые делают вывод, что вилку импортировали умышленно.



Почему галлюциноген заподозрен в использовании в расширении власти? Группа ученых проводила раскопки в поселении Уари Килькапампа на юге Перу. Оно было основано в середине IX века, но уже через несколько десятилетий было покинуто. Из-за крайне засушливых условий почва на месте исследования хорошо сохраняет органические остатки, в частности остатки растений, которые происходят еще со времен господства на территории Уари.В образцах почвы в городе бывших домов археологи нашли большое количество хорошо сохранившихся растительных остатков, таких как древесина и другие части растений, особенно используемых при изготовлении алкогольных напитков и связанные с ритуальными угощениями: шинуса мягкого ( Schinus molle ) , известного как перуанский перец и кукурузы ( Zea mays ). Кроме того, из образцов изъяли 16 семян растения вилка (A nadenanthera colubrina), которая известна галлюциногенными свойствами из-за содержания алкалоидов, в том числе психоделика ДМТ. На протяжении тысячелетий растение использовалось в ритуальных целях народами Анд, но, что интересно, оно растет на другом, восточном склоне гор от Килькапампы. Из этого и относительной редкости семян (для сравнения, в одной из ям семян перуанского перца было более миллиона) ученые делают вывод, что вилку импортировали умышленно.



Упомянутое растение с галлюциногенными свойствами предпочтительно использовалось для курения или вдыхания. Это производило сильный психотропный эффект, которого достигали для общения с духами и богами. Но есть данные, что чай из нее могли добавлять в алкогольные напитки, например, чичу (похож на пиво ферментированный напиток из кукурузы или перуанского перца). К тому же на некоторых сосудах, связывающих с культурой Уари, изображались стручки растения. Учитывая подтвержденную распространенность и важную роль алкогольных напитков в социальной жизни Уари, а также отсутствие достоверных свидетельств курения, вполне возможно, что галлюциноген добавляли в пиво.



Ученые рассуждают, что добавление семян вилки к пиву из перуанского перца могло изменить опыт применения психоактивного вещества. Вероятно, эффект от нее был несколько слабее и продолжительнее, но в отличие от самостоятельного применения вызывал не индивидуальные, а коллективные переживания. Совместный психотропный опыт мог способствовать объединению людей, которые обычно не имели доступа к семенам вилка и пониманию аспектов приготовления напитка, что ставило лидеров Уари — хозяев пира, угощавших гостей необычным напитком — в привилегированное положение.