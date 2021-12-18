Лекарство против болезни Альцгеймера вызвало отек мозга у трети пациентов

14:06 25 Ноябрь Киев, Украина





Что это за продукт? Препарат против болезни Альцгеймера адуканумаб, недавно получивший разрешение на использование в США, вызывает отек мозга или кровоизлияния у 40 процентов пациентов. Впрочем, большинство случаев легкие и проявляются симптомами только у четверти пациентов, говорится в исследовании в журнале JAMA Neurology .



Летом 2021 года мы сообщали об одобрении Управлением по продовольствию и медикаментам США (FDA) первого за 18 лет препарата против



Впрочем, по поводу решения о предоставлении разрешения на использование препарата в клинической практике возникли споры ученых и медиков из-за неоднозначности его эффективности. При проведении третьей фазы испытаний адуканумаба фармацевтическая компания-разработчик объявила, что прекращает следующие исследования из-за отсутствия ожидаемого результата. Через некоторое время она опубликовала новые данные, где отмечалось, что после переоценки результатов препарат оказался все же эффективным и уменьшает количество бета-амилоидных бляшек, а также когнитивные нарушения вследствие деменции на 22 процента. FDA поначалу не устроили выводы о действенности адуканумаба, но через некоторое время управление все же одобрило лечение им пациентов с болезнью Альцгеймера, вопреки рекмоэндациям панели экспертов.



Почему на препарат снова обратили внимание? Летом 2021 года мы сообщали об одобрении Управлением по продовольствию и медикаментам США (FDA) первого за 18 лет препарата против болезни Альцгеймера . Им стал Адугельм (Aduhelm), разработанный фармацевтической компанией Biogen. Его основным веществом является адуканумаб – моноклональные антитела, созданные таким образом, чтобы нацеливаться на патологические отложения белка бета-амилоида в мозге, которые являются характерным признаком болезни Альцгеймера.Впрочем, по поводу решения о предоставлении разрешения на использование препарата в клинической практике возникли споры ученых и медиков из-за неоднозначности его эффективности. При проведении третьей фазы испытаний адуканумаба фармацевтическая компания-разработчик объявила, что прекращает следующие исследования из-за отсутствия ожидаемого результата. Через некоторое время она опубликовала новые данные, где отмечалось, что после переоценки результатов препарат оказался все же эффективным и уменьшает количество бета-амилоидных бляшек, а также когнитивные нарушения вследствие деменции на 22 процента. FDA поначалу не устроили выводы о действенности адуканумаба, но через некоторое время управление все же одобрило лечение им пациентов с болезнью Альцгеймера, вопреки рекмоэндациям панели экспертов.



Недавно появилась информация о смерти женщины, которая принимала участие в испытании адуканумаба и проходила лечение препаратом. Гибель наступила вследствие отека мозга и кровоизлияния – одних из возможных побочных эффектов лекарственного средства, о чем указано в его инструкции. Однако пока не установлено, что летальный случай наступил именно из-за препарата. Врачей призывают наблюдать за состоянием пациентов, в частности с помощью магнитно-резонансной томографии, чтобы вовремя выявить связанные с амилоидом аномалии изображения (amyloid-related imaging abnormalities, ARIA). Это отклонения в структуре мозга, которые связывают с приемом моноклональных антител для уменьшения количества бета-амилоида. Они могут проявляться отеком мозга (ARIA-E) или признаками кровоизлияния в мозг (ARIA-H).



Сейчас исследователи, занимавшиеся испытаниями адуканумаба и работающие на Biogen, провели дополнительный анализ данных предварительных исследований, чтобы охарактеризовать связанное с амилоидом аномалии изображение во время лечения. В изучение включили информацию из двух предварительных клинических испытаний о 3 285 участниках с легкой болезнью Альцгеймера, из которых 1 087 получили плацебо, а остальные 2 198 — адуканумаб каждые четыре недели в низкой или высокой дозе. Результаты этого исследования касаются преимущественно высокой дозы (10 мг на килограмм веса), ранее одобренной FDA.



Что узнали нового?



В группе, лечившейся высокими дозами адуканумаба ARIA, отметили у 425 пациентов, составляющих 41,3 процента от общего количества. Чаще всего у 35,2 процента пациентов побочное действие проявлялось отеком мозга. Для сравнения, в группе плацебо доля людей с таким состоянием составила 2,7 процента. Из ARIA-H чаще всего встречались микрокровоизлияния, которые имелись у 19,1 процента пациентов в группе лекарств, и 6,6 процента пациентов группы плацебо. Большинство пациентов с ARIA были носителями мутации APOE ε4, которая является фактором риска болезни Альцгеймера у здоровых людей.



Выявленные на МРТ отклонения сопровождались симптоматикой примерно у 25 процентов пациентов. В основном это были легкие или умеренные осложнения в виде головной боли (у 46,6 процента), недоумения, головокружения или тошноты. О смерти в результате указанных побочных эффектов не извещали, но 64 человека прекратили из-за них участие в испытании.



Исследователи отмечают, что в большинстве случаев ARIA проявлялась в начале лечения во время или вскоре после титрования дозы. Последствия обычно проходили в течение 12-16 недель после обнаружения и в легких случаях не требовали отмены лечения. Подобные результаты наблюдались и при испытании других моноклональных антител против бета-амилоида. Но ученые советуют усилить бдительность пациентов на адуканумабе, особенно в начале лечения.