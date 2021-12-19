Коты не так независимы, как принято считать - исследование

20:24 16 Декабрь Киев, Украина





Кошек любят за их особый характер: эти домашние животные известны как умные, волевые и независимые. Совсем не такие, как собаки, которые все свое внимание сосредотачивают на хозяине. Коты вроде бы выбирают свой путь и не так зависимы от своих владельцев.



Но значит ли это, что кошки не лишены привязанности к людям, или они могут выстраивать глубинные связи со своими хозяевами? Фактически исследования свидетельствуют, что «шелковые лапки» более чутки и зависимы от людей, чем предполагали. Многие коты слышат даже их имена. Эксперты выяснили, что хозяин для многих кошек является важным референтным лицом, то есть примером для подражания и эталоном поведения. Прежде всего, в необычных ситуациях хозяин направляет кота и придает ему уверенность, в результате чего уровень стресса у животного существенно снижается. То есть коты совсем не так независимы, как принято считать.Кошек любят за их особый характер: эти домашние животные известны как умные, волевые и независимые. Совсем не такие, как собаки, которые все свое внимание сосредотачивают на хозяине. Коты вроде бы выбирают свой путь и не так зависимы от своих владельцев.Но значит ли это, что кошки не лишены привязанности к людям, или они могут выстраивать глубинные связи со своими хозяевами? Фактически исследования свидетельствуют, что «шелковые лапки» более чутки и зависимы от людей, чем предполагали. Многие коты слышат даже их имена.

"Возможно, мы недооцениваем социальные способности кошек", - объяснила исследовательница Кристин Витал (Kristyn Vitale) из Университета штата Орегон в городе Корваллис.

Насколько важны люди как референтные лица для наших кошек?

Чтобы узнать больше, Витал и ее коллеги применили тест, с помощью которого обычно исследуют поведение малышей и собак в отношении их ближайших референтных лиц. При этом обоих поначалу помещают в необычную ситуацию. Затем родители или хозяева покидают комнату, а через непродолжительный промежуток времени возвращаются. Реакция, когда испытуемые видят «своего» человека во второй раз, выдает много информации о типе их отношений: в большинстве случаев ребенок к родителям, а собака к хозяевам относится как к своеобразному приюту, который направляет и придает уверенности в необычной ситуации.



Кошачью версию теста ученые осуществили как с котятами, так и со взрослыми котами. При этом ученые наблюдали, как коты вели себя во время разлуки и что они делали, когда хозяева возвращались. На основе наблюдений и кошачьего поведения ученые причислили животных к разным категориям.



Неожиданный результат: из 70 молодых кошек 64,3% продемонстрировали признаки крепкой и надежной связи со своими хозяевами. В их отсутствие животные очень переживали и много мяукали. После воссоединения они расслаблялись – это было видно по тому, что они прекращали мяукать и с интересом изучать комнату. В то же время у животных, которые дистанцировались или амбивалентным ( двойственность отношения к чему-либо) отношением в результате отсутствия хозяина

уровень стресса почти не изменялся.

В исследовании с 38 взрослыми котами проявилась подобная тенденция: 65,8% животных (примерно такой же показатель, как в группе с котятами) тесно связаны со своими хозяевами, сообщили ученые. Интересно, что это число почти такое же, как и доля маленьких детей, что в аналогичных тестах демонстрировало надежную связь со своими референтными лицами.

«Коты, у которых с хозяином нет тесной связи, часто убегали и дистанцировались. То есть демонстрировали поведение, которое долгое время считалось типично кошачьим, – констатировала Витал. – Однако большинство кошек имеют глубинную связь со своими владельцами и пользуются ими как источником уверенности в необычных ситуациях».

Так что собаки – не единственные социальные создания среди домашних животных. И коты могут строить социальные связи с представителями не только своего, но и других видов.