Космический аппарат впервые «коснулся» Солнца. Зонд «Паркер» попал в его корону

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Что произошло? Отправленный исследовать Солнце зонд «Паркер» впервые «коснулся» Солнца — он приблизился к светилу на расстояние около 13 миллионов километров и провел там около пяти часов. Это ближайшая в истории космических аппаратов встреча с Солнцем, за время которой «Паркер» собрал образцы частиц и измерил бушующие там магнитные поля. О приближении команда зонда сообщила в Physical Review Letters и конференции Американского геофизического союза.



Зонд «Паркер» попал в космос в 2018 году, совершив к этому времени семь пролетов мимо Солнца. С каждым кругом «Паркер» все ближе к поверхности звезды, а тепловой экран из углеродного композита защищает инструменты от температур до 1370 градусов Цельсия. Всего пролетов запланировано 24, чтобы изучить внешние слои светила и изучить солнечный ветер.

28 апреля этого года, во время восьмого облета, зонд не просто подошел на самое близкое к звезде расстояние, но и буквально «коснулся» ее, попав в верхний слой атмосферы. Он оказался в так называемой зоне Альвена, где ускорение солнечного ветра позволяет ему отрываться от нее — на расстоянии около 13 миллионов километров, или чуть меньше 20 солнечных радиусов от видимой поверхности Солнца (фотосферы).



«Паркер» пробыл в короне почти пять часов, а затем снова вышел из нее. О пересечении границы зоны Альвена свидетельствовало о падении скорости солнечного ветра и плотности плазмы, поэтому можно считать, что зонд вошел в солнечную атмосферу и «коснулся» Солнца. Астрономы считают, что "Паркер" мог пересечь ее на короткое время и за время девятого своего облета в ноябре, однако полных данных об этом облете еще нет.



Что увидел зонд?



До сих пор все наши наблюдения за своим светилом ограничивались данными о его излучении — частицами, достигающими Земли. Однако большинство нужной нам информации о Солнце, которая поможет нам предсказывать космическую погоду, вспышки, корональные выбросы массы, изучить солнечный ветер, можно собрать непосредственно на месте. Поэтому «Паркеру» и поручили пересечь границу Альвена — область, где солнечный ветер ускоряется настолько, что может покинуть Солнце.



Здесь уравновешиваются магнитная и кинетическая энергии, а под этой точкой магнитные поля определяют движение плазмы. Ученые считают, что этот регион может ответить на многие открытые вопросы, в том числе на то, как нагревается корона и как генерируется солнечный ветер.



Следующее сближение планируется на 2025 год на расстоянии всего 6,2 миллиона километров от поверхности Солнца, в пределах орбиты Меркурия. Такие встречи помогут исследовать, как элементы, формирующие на Солнце, влияют на солнечный ветер и другие выбросы заряженных частиц, что поможет исследовать и предсказывать космическую погоду (например, когда солнечные бури нарушают связь со спутниками), а также отношения других планет со своими. солнцевидными родительскими звездами.



И раньше мы рассказывали о третьем обороте зонда «Паркер», во время которого тот увидел кольцо пыли у орбиты Венеры. Это первое для астрономов прямое изображение такого объекта.