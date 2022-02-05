Косатки стали чаще отбирать рыбу у местных рыбаков вместо охоты

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Исследование морских биологов и экологов вблизи островов Крозе показало, что все большинство косаток в течение последних 15 лет предпочитают более легкий «угон» рыбы от местных рыбаков вместо изнурительной охоты на нее. Поскольку новых особей к исследуемым популяциям косаток не прибывало, это указывает, что пищевая привычка распространяется между местными особями. Вероятно, косатки обучают друг друга такой инновации, говорится в статье журнала Biology Letters.



Почему животные едят человеческую пищу?



Человеческая деятельность сильно влияет на жизнь диких животных. В большинстве своем это влияние заключается в уменьшении доступных для их проживания и питания локаций, но иногда наоборот — создает новые ячейки с источником пищи. В некоторых местах, где человек приближен к диким животным и вмешивается в естественные процессы, в среднем четверть рациона хищников состоит из человеческих пищевых продуктов, которые они подобрали вблизи домов. Но подобное явление наблюдается не только на суше, но и в море. Рыболовство обеспечивает новый источник пищи для многих водных животных: от птиц, питающихся на отходах после обработки рыбы, до дельфинов, которые помогают рыбакам поймать ту рыбу. В частности, один из основных морских хищников,



Как изучали пищевые повадки косаток? Человеческая деятельность сильно влияет на жизнь диких животных. В большинстве своем это влияние заключается в уменьшении доступных для их проживания и питания локаций, но иногда наоборот — создает новые ячейки с источником пищи. В некоторых местах, где человек приближен к диким животным и вмешивается в естественные процессы, в среднем четверть рациона хищников состоит из человеческих пищевых продуктов, которые они подобрали вблизи домов. Но подобное явление наблюдается не только на суше, но и в море. Рыболовство обеспечивает новый источник пищи для многих водных животных: от птиц, питающихся на отходах после обработки рыбы, до дельфинов, которые помогают рыбакам поймать ту рыбу. В частности, один из основных морских хищников, косатка ( Orcinus orca), часто предпочитает вместо естественной охоты добычу себе уже пойманной рыболовами рыбы. Когда в 1990-х годах распространение получило отлов рыбы Dissostichus eleginoides, вместе с этим в большинстве рыболовных точек стали наблюдать приступы косаток. Ученые из Университета Дикина и их коллеги из Исландии и Франции заинтересовались, как именно топхищники могут перейти к такому питанию.



Чаще косаток, совершающих рейды на рыбаков, замечают у островов Крозе в Индийском океане. Там они ежегодно уносят около 180 тонн D. eleginoides из рыбацких ярусов . В местных водах проживают два типа косаток, которые отличаются генетически и экологично. Один из них обычный облюбовал как прибрежные, так и отдаленные воды, и имеет разнообразный рацион — от тюленей и китов до пингвинов и рыб. Другой, называемый тип D, живет преимущественно в открытом море и неизвестно, чем питается.



Ученые принялись изучить этих косаток, в частности, их постепенный переход к питанию человеческой рыбой. Для этого они проанализировали 119133 фотографии косаток обеих популяций, сделанные с 2003 по 2018 годы. Снимки удалось получить во время 1 913 наблюдений за 236 особями, из которых 54 были типа D. Идентифицируя косаток по уникальной расцветке, ученые следили, как из года в год изменялось количество животных, уносимых у рыбаков.



Что удалось узнать о косатках?



С годами все больше и больше местные косатки склонялись к тому, чтобы не самому охотиться на рыбу, а забрать от рыбаков. Причем в большей степени это касалось косаток обычного типа. Если в 2003 году вероятность этих особей отойти от хищничества составляла примерно 60 процентов, то в 2018 году уже 83 процента. В то же время для типа D показатель составлял 3 и 4 процента соответственно. Расчеты показывают, что количество таких косаток обычного типа составляло примерно 34 особи в 2003 году, 94 особи в 2014 и 86 в 2018. А косаток типа D, выбравших себе источником пищи рыболовство, в 2010 году было примерно 17, в 2017 - 43, а в 2018 – 40.





Авторы выдвигают несколько объяснений, почему за короткое время так сильно увеличилось количество косаток, предпочитающих рыбу рыбаков, которые могут дополнять друг друга. Так, обычные косатки имеют разнообразный рацион, так что некоторые наиболее изобретательные могли увидеть в рыболовстве достойную замену на более энергозатратном добывании пищи через охоту. Но кроме этого косатки являются социальными животными с развитыми когнитивными способностями, поэтому возможно, что они перенимали пищевую привычку друг от друга вследствие социального обучения. Поскольку тенденция такова, что доступная для морских животных пища все больше сокращается, то переход к более стабильному источнику пищи, которым является рыболовство, является оправданным шагом. Но хотя этим косаткам человеческая деятельность приносит пользу, к сожалению, в целом она остаетсяодной из основных причин смертности этих животных. Также неизвестно, какие последствия может привести к уменьшению охоты таких важных морских хищников как косатки на местные экосистемы.