Корь вызывает иммунную "амнезию" - ученые

“Представьте, что ваш иммунитет против патогенов – это как бы носить с собой альбом с фотографиями преступников, и кто-то наделал в нем кучу дыр. Так гораздо труднее распознать преступника, особенно если дыры пробиты над важными признаками для распознавания, например глаза или рот”, – объяснил первый автор исследования Майкл Мина из Гарвардской медицинской школы и Женской больницы Бригама.