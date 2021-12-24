Корь вызывает иммунную "амнезию" - ученые

Гарвардские исследователи совместно с коллегами из Женской больницы Бригама установили, что вакцина от кори может предотвратить развитие иммунной амнезии, которая может возникать после заболевания корью.
Это состояние, при котором в организме значительно снижается количество антител к возбудителям различных болезней, даже если против них была прививка. Так снижается иммунитет и повышается риск заболевания.
В довакцинальный период корь была настолько распространенной во всем мире болезнью, что почти каждый ребенок болел ею еще до своего десятилетия. Но не каждый смог выжить от ее последствий, таких как пневмония или энцефалит – страшная болезнь ежегодно уносил жизни около 2,6 миллиона человек, большинство из которых – дети.
Благодаря вакцине, изобретенной в 60-х годах прошлого века Морисом Хиллеманом, это число удалось существенно снизить. Но даже в настоящее время корью заражается более 7 миллионов человек ежегодно, из них более 100 000 случаев становятся смертельными. И таких случаев становится больше. С 2018 года количество зарегистрированных случаев кори выросло почти в три раза. Опасная болезнь, которую, казалось бы, обуздали, из-за усиливающегося вакцинации возвращается вспышками по всему миру.
Есть исследования, которые позволяют предположить, что корь является еще более опасным заболеванием. Опыты указывают, что вирус кори делает иммунную систему «забывчивой» в отношении болезней, к которым она уже выработала иммунитет. А ее память в виде антител к возбудителям ухудшается.
Это состояние, при котором в организме значительно снижается количество антител к возбудителям различных болезней, даже если против них была прививка. Так снижается иммунитет и повышается риск заболевания.
В довакцинальный период корь была настолько распространенной во всем мире болезнью, что почти каждый ребенок болел ею еще до своего десятилетия. Но не каждый смог выжить от ее последствий, таких как пневмония или энцефалит – страшная болезнь ежегодно уносил жизни около 2,6 миллиона человек, большинство из которых – дети.
Благодаря вакцине, изобретенной в 60-х годах прошлого века Морисом Хиллеманом, это число удалось существенно снизить. Но даже в настоящее время корью заражается более 7 миллионов человек ежегодно, из них более 100 000 случаев становятся смертельными. И таких случаев становится больше. С 2018 года количество зарегистрированных случаев кори выросло почти в три раза. Опасная болезнь, которую, казалось бы, обуздали, из-за усиливающегося вакцинации возвращается вспышками по всему миру.
Есть исследования, которые позволяют предположить, что корь является еще более опасным заболеванием. Опыты указывают, что вирус кори делает иммунную систему «забывчивой» в отношении болезней, к которым она уже выработала иммунитет. А ее память в виде антител к возбудителям ухудшается.
Вирус кори уничтожает от 11 до 73 процентов антител, защищающих организм от вирусов и бактерий, к которым человек раньше имел иммунитет – от гриппа и герпесвируса до бактерий, вызывающих пневмонию и кожные инфекции.
Корь может поражать 20-70% клеток памяти, участвующих в выработке специфических антител к возбудителям определенных заболеваний. Это, в первую очередь, В-клетки, но могут поражаться и Т-клетки и другие. То есть корь, как диверсант, ослабляет охранную систему, позволяя возбудителям других болезней проникнуть в уязвимый организм и вызвать болезнь, которая может стать смертельной.
Авторы статьи, опубликованной в Science, проверили и подтвердили утверждение экспериментально. Ученые изучали образцы крови от 77 невакцинированных детей во время вспышки заболеваемости в 2013 году в Нидерландах. Их кровь исследовали на наличие антител примерно на 400 штаммов возбудителей до и после того, как они переболели корью, и сравнивали с образцами контрольной группы. В нее вошли 115 неинфицированных.
Оказалось, что после переноса болезни у пациентов наблюдалось в среднем на 20% снижение разнообразия антител. Однако это только среднее число. Из всех детей у 12 (а это 16% детей) было отмечено сокращение общего числа антител более чем на 40%. Конкретно к определенному возбудителю число специфических антител снизилось в среднем на 40%, а некоторые пациенты теряли до 70% специфических антител к болезням. В то же время у контрольной группы количество антител сохранялось на уровне примерно 90% даже спустя долгий промежуток времени.
Ученые говорят, что хотя со временем иммунная память и возвращается, но этот процесс может занять от нескольких недель до нескольких лет и проходить неидеально, оставляя пациента на долгое время уязвимым. Ученые говорят, что в этом случае целесообразно пересмотреть возможность ревакцинации против детских недугов, чтобы помочь иммунной системе восстановиться.
Но истина, старая как мир и правдивая, говорит, что предотвратить болезнь гораздо проще и дешевле, чем ее лечить. Особенно, когда ученые доказали, что вакцинация от кори безопасна – она не вызывает иммунной амнезии, как сама корь. Итак, распространенная у нас вакцина КПК защищает не только от упомянутых в ее названии кори, паротита и краснухи, но и помогает сохранить иммунитет и избежать повторного заражения другими опасными возбудителями.
Корь может поражать 20-70% клеток памяти, участвующих в выработке специфических антител к возбудителям определенных заболеваний. Это, в первую очередь, В-клетки, но могут поражаться и Т-клетки и другие. То есть корь, как диверсант, ослабляет охранную систему, позволяя возбудителям других болезней проникнуть в уязвимый организм и вызвать болезнь, которая может стать смертельной.
Авторы статьи, опубликованной в Science, проверили и подтвердили утверждение экспериментально. Ученые изучали образцы крови от 77 невакцинированных детей во время вспышки заболеваемости в 2013 году в Нидерландах. Их кровь исследовали на наличие антител примерно на 400 штаммов возбудителей до и после того, как они переболели корью, и сравнивали с образцами контрольной группы. В нее вошли 115 неинфицированных.
Оказалось, что после переноса болезни у пациентов наблюдалось в среднем на 20% снижение разнообразия антител. Однако это только среднее число. Из всех детей у 12 (а это 16% детей) было отмечено сокращение общего числа антител более чем на 40%. Конкретно к определенному возбудителю число специфических антител снизилось в среднем на 40%, а некоторые пациенты теряли до 70% специфических антител к болезням. В то же время у контрольной группы количество антител сохранялось на уровне примерно 90% даже спустя долгий промежуток времени.
Ученые говорят, что хотя со временем иммунная память и возвращается, но этот процесс может занять от нескольких недель до нескольких лет и проходить неидеально, оставляя пациента на долгое время уязвимым. Ученые говорят, что в этом случае целесообразно пересмотреть возможность ревакцинации против детских недугов, чтобы помочь иммунной системе восстановиться.
Но истина, старая как мир и правдивая, говорит, что предотвратить болезнь гораздо проще и дешевле, чем ее лечить. Особенно, когда ученые доказали, что вакцинация от кори безопасна – она не вызывает иммунной амнезии, как сама корь. Итак, распространенная у нас вакцина КПК защищает не только от упомянутых в ее названии кори, паротита и краснухи, но и помогает сохранить иммунитет и избежать повторного заражения другими опасными возбудителями.
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