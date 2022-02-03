Компьютерная игра помогла детям улучшить навыки чтения - исследование

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Видеоигры пользуются неоднозначной славой. Раньше их считали пустой тратой времени и опасностью для молодежи, однако со временем исследования стали проявлять положительные эффекты компьютерных игр. Они могут улучшать рабочую память, уменьшать время реакции и даже стимулировать гиппокамп, благодаря чему растет производительность обучения. Особенно у маленьких детей чрезмерное медиапотребление может ухудшить основные восприятия и мировоззрение.



Обычно ученые анализируют общие влияния медиапотребления и компьютерных игр, однако есть видеоигры, специально разработанные в учебных целях. Их называют "serious gaming", то есть "серьезными играми", их также используют как помощь для обучения новому языку или моторике.



Могут ли такие игры помочь детям младших классов, проанализировала Ангела Паскалотто (Angela Pasqualotto) из Трентского Университета в Южном Тироле. Ученые специально разработали компьютерную игру под названием “Skies of Manawak”. В ней детям не появляются буквы или слова, вместо этого подсознательно тренируется навык, выходящий за пределы декодирования букв в звуки. Ученые разработали компьютерную игру, которая бессознательно тренирует важные для чтения мозговые функции у детей младших классов. Даже через несколько месяцев после тренировки дети игроки читали значительно лучше, чем контрольная группа. Интересно, что в видеоигре вообще не нужно было читать. В нем дети спасали мир в сопровождении птички.Видеоигры пользуются неоднозначной славой. Раньше их считали пустой тратой времени и опасностью для молодежи, однако со временем исследования стали проявлять положительные эффекты компьютерных игр. Они могут улучшать рабочую память, уменьшать время реакции и даже стимулировать гиппокамп, благодаря чему растет производительность обучения. Особенно у маленьких детей чрезмерное медиапотребление может ухудшить основные восприятия и мировоззрение.Обычно ученые анализируют общие влияния медиапотребления и компьютерных игр, однако есть видеоигры, специально разработанные в учебных целях. Их называют "serious gaming", то есть "серьезными играми", их также используют как помощь для обучения новому языку или моторике.Могут ли такие игры помочь детям младших классов, проанализировала Ангела Паскалотто (Angela Pasqualotto) из Трентского Университета в Южном Тироле. Ученые специально разработали компьютерную игру под названием “Skies of Manawak”. В ней детям не появляются буквы или слова, вместо этого подсознательно тренируется навык, выходящий за пределы декодирования букв в звуки.

“При чтении активируется много важных механизмов, о которых мы не думаем в первую очередь. К ним относится, в частности, умение водить глазами по странице или использовать рабочую память, чтобы объединять слова в согласованные предложения", – объяснила ведущая автор Дафне Бавелье (Daphné Bavelier) из Женевского университета.

"Известно, что зрение, всеобщее внимание, рабочая память и когнитивная гибкость могут улучшаться благодаря видеоиграм-экшнам", - сказала Паскалатто.

Игру "Skies of Manawak" специально разработали так, чтобы в процессе 10 миниигр натренировать эти мозговые функции, которые называют исполнительными.

“Вселенная игры – альтернативный мир, в котором детей сопровождает Рака – крылатое существо. Вместе с ней игрок должен совершать разнообразные миссии, чтобы пройти дальше и в конце концов спасти планету”, – рассказала Паскалатто.

Разработчики специально считались с тем, чтобы миссии не были связаны с насилием и чтобы они подходили детям.



К своему исследованию ученые привлекли 150 итальянских школьников в возрасте от 8 до 12 лет. В течение 6 недель половина детей играла по два часа в неделю в игру "Skies of Manawak". Другая половина, контрольная группа, в то же время получила известную обучающую игру "Scratch", которая должна была привить детям основы программирования.



Обе игры имеют целью натренировать исполнительные функции мозга.

“На начало исследования мы проанализировали навык детей читать слова и абзацы, а кроме того, их контроль внимания, – объяснила Бавелье.

После шести недель игрового этапа эти навыки проверили снова.

"Мы обнаружили, что у детей, игравших в нашу игру, контроль внимания улучшился в семь раз, в отличие от контрольной группы", - сказала Паскалатто. Команда также подтвердила, что у игроков Skies of Manawak улучшилась и скорость чтения и ее точность – у детей, игравших в Scratch, этого прогресса не произошло.

Следует заметить также, что у детей улучшился навык читать, хотя игра не содержала никаких упражнений на чтение.

“Особенно интересно, что через 6, 12 и 18 месяцев по окончании эксперимента мы провели дополнительные исследования. И каждый раз дети, игравшие в игру "Skies of Manawak" накануне, демонстрировали лучшие результаты, чем контрольная группа. Это доказывает, что улучшение было перманентным", – добавила Паскалатто.

Ученые также заметили, что игравшая в экшн группа продемонстрировала и долговременное улучшение своих школьных оценок по итальянскому языку – но не по математике.



Следующим шагом должен стать перевод игры на английский, французский и немецкий языки и общий доступ к игре. Проявятся ли результаты, полученные Паскалатто, и в отношении других языков, до сих пор не ясно.