Количество людей с деменцией к 2050 году может утроиться - прогноз ученых

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Тенденции развития деменции исследовали ученые Dementia Forecasting Collaborators - Global Burden of Disease. Для этого ученые проанализировали данные о случаях деменции, структуре населения и системе здравоохранения в 204 странах мира. Кроме возраста, учитывали четыре общих фактора риска: курение, избыточный вес, низкое образование и высокий уровень сахара в крови. На основании этих данных и с помощью моделирования ученые получили прогноз количества случаев деменции 2050 года. Согласно последним исследованиям, количество больных деменцией к 2050 году может утроиться. Причиной этого, кроме роста продолжительности жизни и прироста населения, станут также факторы риска, а именно: избыточный вес, курение, гипертония, нехватка движения и диабет. Особенно сильный прирост количества пациентов ученые прогнозируют в Африке и на Ближнем Востоке, в Европе показатели будут расти, но медленнее.Тенденции развития деменции исследовали ученые Dementia Forecasting Collaborators - Global Burden of Disease. Для этого ученые проанализировали данные о случаях деменции, структуре населения и системе здравоохранения в 204 странах мира. Кроме возраста, учитывали четыре общих фактора риска: курение, избыточный вес, низкое образование и высокий уровень сахара в крови. На основании этих данных и с помощью моделирования ученые получили прогноз количества случаев деменции 2050 года.

“Наше исследование позволяет лучше прогнозировать деменцию как на глобальном, так и на национальном уровнях, – сказала ведущий автор исследования Эмма Николс (Emma Nichols) из Вашингтонского университета. — Оно дает политикам и институтам публичного здоровья новые свидетельства о движущих силах деменции".

Согласно новым прогнозам, количество людей с деменцией к 2050 году может утроиться — с около 57 миллионов в 2019 году до 153 миллионов в 2050-м. Причинами существенного увеличения количества больных является прирост населения и увеличение продолжительности жизни, прежде всего, в бедных странах. Но важны и факторы риска, связанные с образом жизни. Команда отмечает, что избыточный вес, курение и высокий уровень сахара в крови обуславливают дополнительные 6,8 миллиона случаев деменции.

“Нужно больше сосредоточиться на превентивных мерах и контролировать факторы риска, чтобы их ослабить, пока они не привели к деменции, – отмечает Николс. — Даже скромное продвижение в предотвращении деменции или задержании ее симптомов может привести к существенному улучшению".

В общем, от деменции чаще страдают женщины, чем мужчины. Соотношение 2019 составило 100 к 68, сообщили Николс и ее коллеги. Причина не только в том, что женщины дольше живут. Есть доказательства и того, что на биологические механизмы деменции влияют половые различия, — объяснил коллега Николс Джейми Стейнмец (Jaimie Steinmetz). - Да, существуют доказательства того, что Альцгеймер в мозгу женщин распространяется иначе, чем у мужчин; разнятся также несколько генетических рисковых факторов”.



Особенно сильный прирост заболеваний ученые ожидают в Африке и на Ближнем Востоке. В Африке к югу от Сахары количество случаев должно было возрасти с 660 000 (2019 года) до более трех миллионов 2050-го — прирост составит 357%. В Северной Африке и на Ближнем Востоке ученые прогнозируют 367% роста с трех до 14 миллионов больных. В зоне высочайшего риска — Катар, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты, где, согласно моделированию, прирост больных составит от 1000 до 1900%.



В Европе и на большей части Азии деменция будет расти медленнее. Для Западной Европы ученые предполагают в среднем на 74% больше случаев деменции к 2050 году. В Украине должно стать больше на 55%. Еще меньше показатели для состоятельных стран Азии. В Японии, например, прогнозируют увеличение заболевших всего на 27%.



По мнению ученых, показатели иллюстрируют в том, насколько важны меры, направленные на улучшение публичного здоровья и избегание вредного образа жизни. В то же время прогнозы демонстрируют, что нужно учитывать социально-экономические факторы и их улучшать.