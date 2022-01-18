Когда лучше чистить зубы: до или после завтрака? Мнение дантистов

С чего начинается утро каждого из нас? Встал, умылся, почистил зубы… что может быть проще и привычней? Но задумывались ли вы о том, когда будет правильно чистить зубы: до или после завтрака? Насколько это важно для нашего здоровья?

Большинство стоматологов скажут, что зубы нужно обязательно чистить до завтрака. Так мы подготовим ротовую полость к приему пищи, включающей в себя продукты и напитки, которые могут повредить эмаль или десны.

Во время сна на деснах, зубах и языке активно размножаются бактерии, которые создают тот самый запах "утреннего дыхания". Зубная паста, содержащая фтор, не только очистит рот от гнилостных бактерий, но и обеспечит зубы защитным слоем. Такой слой поможет уберечь зубы от разрушения эмали, инфекций и кариеса.

Кроме того, при чистке зубов усиливается выделение слюны, которая необходима для качественного усвоения пищи.

А что будет, если чистить зубы после еды? Дантисты не рекомендуют делать это сразу же после приема пищи. Будет правильно сделать небольшой перерыв между приемом пищи и гигиеной полости рта. Ведь та кислота, что содержится в пище, на какое-то время ослабила зубную эмаль, и ваши усилия только усилят ее разрушение.

Но это не запрещает вам почистить зубы после еды. Как рекомендует Американская стоматологическая ассоциация, вначале прополощите рот водой, а уже минут через 30 (или 60, если вы ели что-то особенно кислое) можете браться за зубную щетку.

Не лишним будет напомнить о том, как правильно чистить зубы.

Независимо от того, какой щеткой вы пользуетесь, электрической или обычной, ваши действия должны быть следующими: