Клиническое исследование: медицинский каннабис уменьшил частоту эпилептических приступов у детей

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Зачем детям вообще каннабис? Британские ученые описали серию клинических случаев, в которых детей лечили цельнорастительными препаратами каннабиса против эпилепсии. После такой терапии у пациентов существенно уменьшилась частота приступов эпилепсии и количество назначенных противоэпилептических препаратов, говорится в статье журнала BMJ Pediatrics Open . Авторы считают результаты свидетельства целесообразности назначения и дальнейшего изучения механизма действия цельнорастительных препаратов каннабиса в педиатрической практике лечения эпилепсии у пациентов, которые не реагируют на типичные противоэпилептические средства и препараты на основе изолятов каннабиса.



Эпилепсию, в частности у детей, бывает тяжело лечить традиционными фармацевтическими препаратами, чье действие направлено на устранение судорог. Поэтому вопрос о разработке новых лекарственных подходов остается актуальным. Одним из средств, показавших свой потенциал, является медицинский каннабис. Еще в середине XIX века врачи заметили , что настойка этого растения оказывает противосудорожное влияние у детей. С тех пор накопилось много историй и исследований об успешном лечении эпилепсии препаратами каннабиса у детей, не чувствительных к медикаментам, назначаемым врачами. Предпочтительно речь идет об использовании очищенного каннабидиола (одного из основных действующих веществ каннабиса, не оказывающего психоактивного действия), изолированного из экстрактов и масел, или синтетического каннабидиола. Между тем, есть исследования, указывающие на более высокую эффективность препаратов, содержащих комбинацию канабидиола с тетрагидроканабинолом (основным психоактивным веществом каннабиса), например, экстрактов из целых растений.



Группа ученых из британского независимого научного комитета по изучению наркотиков DrugScience заметила, что, несмотря на предоставление разрешения на назначение медицинского каннабиса в Великобритании еще в 2018 году, британские врачи не выписывают его детям с тяжелой эпилепсией. Одной из наиболее значимых причин этого называют сомнения врачей относительно эффективности медицинского каннабиса из-за небольшого количества исследований использования средств с содержанием тетрагидроканабинола в педиатрической практике. Чтобы обратить внимание на вопрос, ученые провели обсервационное исследование и описали серию клинических случаев, в которых детей лечили от эпилепсии медицинским каннабисом.



Как принимали дети каннабис?



Исследование касается 10 участников с эпилепсией в возрасте от одного до тринадцати лет. Ученые проанализировали медицинскую информацию детей, включая возраст, сопутствующие заболевания, частоту эпилептических приступов и препараты, в частности на основе каннабиса, которые пациенты их принимали. Так они стремились понять целесообразность использования растительного лекарства из каннабиса.



У всех детей была эпилепсия, которая тяжело подвергалась контролю традиционными противоэпилептическими препаратами. В среднем каждый из них лечился семью противосудорожными медикаментами, прежде чем их родители или опекуны решили попробовать лекарства на основе каннабиса. Лечение каннабисом происходило по назначению врача препаратами на основе цельнорастительных масел. Содержание каннабидиола в них составляло от 1 до 20 процентов, тогда как тетрагидроканабинола — преимущественно менее 1 процента (в одном из препаратов 14 процентов). Средняя суточная доза канабидиола составляла 172 мг, тогда как тетрагидроканабинола - 5 мг.



Что случилось с детьми после такого лечения?



После начала лечения препаратами на основе каннабиса среднее количество противоэпилептических препаратов, применяемых пациентами, уменьшилось с семи до одного. В то же время семь пациентов вообще смогли отказаться от традиционных противосудорожных лекарств. Что касается тяжести болезни, то у всех пациентов было отмечено уменьшение частоты эпилептических приступов после перехода на лекарства на основе каннабиса.в среднем на 86 процентов.



Родители и опекуны сообщили, что с началом лечения препаратами с экстрактом каннабиса у детей улучшилось здоровье и самочувствие. В частности, это касается сна, питания, поведения и когнитивных способностей, объясняемых учеными уменьшением частоты приступов и использования других медикаментов, которые могут иметь значительные побочные действия. При этом препарат хорошо воспринимался организмом пациентов, с редкими и незначительными побочными эффектами, например усталостью.



Исследователи считают, что улучшение состояния детей после применения каннабиса и его хорошая переносимость достаточно, чтобы назначать его пациентам с резистетностью к другим препаратам и провести дальнейшие исследования такой терапии. Дополнительные изучения, особенно рандомизированные плацебо-контролируемые исследования, необходимы и потому, что описанная работа ученых берет за основу ретроспективный сбор данных, т.е. выводов.