Китайский четвероногий робот Unitree получил в помощь руку

22:29 24 Декабрь Киев, Украина

Робот на четырех ногах китайской компании Unitree Robotics получил руку. По словам разработчиков, она способна поднимать до пяти килограммов, а точность движений составляет около 0,1 миллиметра. В представленном видео четвероногий протянул его человеку, а также подержал в нем игрушечный световой меч, которым смог «поперечь» противника. Из полезного рука поможет работу открыть дверь, а еще сможет налить бокал вина.



Как четвероногим бегать с рукой?



Четырехногие работы очень популярны среди инженеров и не просто так стали одними из первых коммерческих массового производства. Они устойчивы, ведь устоять на четырех ногах гораздо легче, чем на двух, а благодаря этому могут еще и тащить на себе груз. Также мы многое знаем о механике передвижения четырьмя ногами, а потому моделировать движение таких роботов легче. Такие работы переняли алгоритмы обучения с подкреплением или имитационное обучение (повторение действий по другим) и потому спокойно бродят по тротуарам, ходят по лесу и твердо держатся на ногах даже на скользкой поверхности.



Таким работам предсказали военную карьеру и видят большой потенциал в работе рядом с людьми. Впрочем, самими ногами много полезного не сделаешь, поэтому разработчики четвероногих постепенно расширяют их возможности и наделяют еще одной конечностью. Это не пятая нога, а вполне функциональная рука, с которой работам, впрочем, нужно заново учиться держать равновесие, правильно координировать свои движения и оценивать свою силу. Поэтому пока руки есть в разработках только Spot от Boston Dynamics и чуть больше его швейцарского робота ANYmal . Но только недавно к ним присоединился китайский «родственник» Unitree Robotics.



Что делать с пятой концовкой?



Несмотря на то, что руку работу прицепили пока всего одну, ему уже открылся мир гораздо более широких возможностей. Учитывая презентацию, манипулятор состоит из четырех сегментов, имеет шесть степеней свободы и умеет сжиматься и разжиматься, чтобы хватать предметы. Впрочем, по словам разработчиков, такой восторг можно заменить любым другим по функционалу: например, с присосками или откруткой. С таким устройством на спине четвероногий Unitree открыл дверь, пожал человеку руку и перенес груз. Объявленная максимальная грузоподъемность руки составляет от двух до пяти килограммов в зависимости от выбранной вами модели. Сама рука весит чуть больше четырех килограммов.



Дополнительно нам продемонстрировали, как он сможет постоять за вас в случае вражеского нападения со световыми мечами – запрограммированный на бой за вас Unitree героически помахал мечом и подал руку пострадавшему. Также отдельно манипулятор смог налить и бокал вина – точность движений руки оценивают в 0,1 миллиметра. Она реагирует на столкновение, поэтому такого работа с рукой, которая растет с головы, можно пустить поработать с людьми. Пока компания объявила стоимость только одной из представленных моделей – Z1 air. Ее оценили в 6600 долларов.



На самом деле работы с руками (даже одной) могли бы делать многое полезное. К примеру, недавно мы рассказывали об одном таком, который одной концовкой разобрал жесткий диск на детали за 16 минут. Его можно было бы отправить работать на перерабатывающие станции, учитывая, что демонтаж техники вручную требует больших затрат, а из-за опасных веществ она не поддается утилизации. Впрочем, наделяют четвероногих не только руками. Так Sword Defense Systems поместили на спину четырехногого роболица снайперскую винтовку с дистанционным управлением и камеру ночного видения.