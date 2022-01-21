Китайские ученые доказали прямую связь между употреблением алкоголя и увеличенным риском развития рака

19:39 21 Январь Киев, Украина





Как связаны генетика, алкоголь и рак? Генетическое исследование британских и китайских ученых дает новые показания прямой связи между употреблением алкоголя и увеличенным риском развития рака , особенно пищевода и органов головы и шеи. К такому выводу они пришли, когда проанализировали риски рака среди более 150 000 китайцев, среди которых значительная часть является носителем генетических вариантов, что приводит к низкой толерантности к алкоголю и вынуждает его избегать. Соответствующая статья обнародована в журнале International Journal of Cancer .



Раковые заболевания могут вызываться разными факторами, как независимыми, так и зависимыми от человека. В частности, для многих типов рака пищеварительной системы, таких как пищевод, печень и кишечник, была выявлена связь с потреблением алкоголя. По некоторым данным употребление алкоголя ответственно за смерти трех миллионов человек ежегодно, из которых более 400 тысяч погибают из-за онкологического заболевания. Но несмотря на известный вред алкоголя на здоровье и распространенность связанных с ним болезней, механизм его отрицательного воздействия остается неизвестным, в том числе и то, можно ли говорить, что он сам приводит к повышению риска рака.



Приблизительно 47 процентов всех случаев рака пищеварительной системы регистрируются в Китае. В то же время среди восточноазиатских народов распространена мутация rs671, которая нарушает функциональность гена альдегид дегидрогеназы 2 ( ALDH2 ). Поэтому в организме ухудшается расщепление токсического метаболита алкоголя ацетальдегида, являющегося известным канцерогеном. А вариант rs1229984 гена алкогольдегидрогеназы 1В ( ADH1B ) ускоряет образование ацетальдегида из этанола, способствуя его накоплению в организме. Обе мутации приводят к низкой толерантности к алкоголю, поэтому ученые Оксфордского университета и их китайские коллеги принялись исследовать, как эти генетические варианты связаны с употреблением спиртного и риском развития рака.



Каким образом изучалась связь?



Ученые обратились в базу данных China Kadoorie Biobank, содержащую информацию о геномах 512 726 мужчин и женщин из 10 регионов Китая. Образцы для исследования, а также данные относительно образа жизни, в частности, частоты употребления алкоголя и медицинской истории были собраны от людей в возрасте 30-79 лет между 2004 и 2008 годами. В 2013 и 2014 годах примерно 5 процентов участников, еще живых, прошли повторные опросы. Кроме того, в течение времени исследования за здоровьем участников наблюдали с помощью реестров местных медицинских учреждений.



Гены, интересовавшие авторов новой работы, были успешно секвенированы у 150722 участников со средним возрастом 52 года. Именно с данными этих людей работали в дальнейшем ученые. Они хотели проследить, есть ли значительные отличия в частоте возникновения рака пищеварительной системы между теми, у кого имеются варианты rs671 или rs1229984, и теми, кто имеет функциональные их варианты.



Что показало исследование рака?



Частота аллелей, связанных с низкой толерантностью к алкоголю, составляла в среднем 21 процент для гена ALDH2 и 69 процентов для гена ADH1B . Наличие у мужчин исследуемых вариаций оказалось сильно связанным с потреблением алкоголя — они выпивали реже и меньше тех, у кого они отсутствовали (менее половины из них сообщали о регулярном употреблении алкоголя).



Что касается рака, то за примерно 11 лет наблюдения он развился у 9339 участников. Среди мужчин, которые имели один или два аллеля гена ADH1B , ответственные за невосприимчивость алкоголя, наблюдали уменьшение риска рака на 13-25 процентов, особенно рака головы, шеи и пищевода. В то время как две копии варианта низкой толерантности к алкоголю гена ALDH2 обеспечивали уменьшение риска рака в среднем на 14 процентов, а рака органов пищеварительной системы, связанного с употреблением алкоголя, на 31 процент. В то же время мужчины, регулярно употреблявшие алкоголь, несмотря на то, что являются носителями хотя бы одной копии варианта низкой толерантности к алкоголю гена ALDH2, имели существенно более высокую вероятность заболеть раком органов головы или шеи или пищевода. А для мужчин, не пьющих или изредка выпивающих, такой ассоциации не обнаружили. Между тем очень незначительное количество (около 2 процентов) женщин сообщили, что регулярно употребляют алкоголь. И вообще, у женщин не была замечена связь между генетическими вариантами и риском развития рака.



Ученые отмечают, что результаты существенно не изменились даже после учета факторов, влияющих на риск рака, как питание, индекс массы тела и физическая активность, семейная история рака и курения, среди других. Опираясь на полученные результаты, ученые заключают, что употребление алкоголя можно считать непосредственным фактором рака, особенно пищеварительной системы. Это объясняет, почему у мужчин с генетическими вариантами, из-за которых они вынуждены избегать алкоголь, меньший риск приобрести онкологическое заболевание. Авторы считают это весомой причиной уменьшить употребление алкоголя, тем более в Китае, где за последние десятилетия мужчины стали гораздо больше выпивать, вопреки низкой толерантности к алкоголю.