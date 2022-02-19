Канадский дрон запрограммировали искать людей по телефонному сигналу

17:58 17 Февраль Киев, Украина

Канадская компания Robotics Centre разработала модуль для дронов Echo SAR, с которым дрон сможет обнаруживать радиосигнал телефонов даже вне сети. Такой дрон предлагают использовать в поисково-спасательных операциях, охране и отслеживании спасателей.



Как дроны принимают участие в поисково-спасательных операциях?



За несколько лет улучшение своих навигационных навыков и выносливости дроны изменили свою развлекательную роль и взяли на себя большое количество задач, связанных с наблюдением , поисковыми операциями, доставкой полезных грузов и даже добрались до Марса. И при прибытии к месту, например, стихийного бедствия, одной из важнейших задач является выявление всех пострадавших, которые могут находиться в ловушке из обломков разрушенного здания или в густоте леса. Именно с этой задачей канадская компания Robotics Centre разработала модуль Echo SAR, который поможет дронам справиться и с этой задачей.



Модуль является модификацией уже существующей разработанной британской компанией Smith Myers системы обнаружения мобильных телефонов Artemis. Она уже использовалась в пилотируемых транспортных средствах, однако модуль Echo SAR является первой версией для небольшого коптера, в том числе квадрокоптеров Teledyne R80D SkyRaider и SkyRanger R7.



Как модуль поможет искать пострадавших?



Обычно системы пеленгации используют радиочастотную энергию для определения пеленга и количества сигнала для оценки расстояния. Однако точность такого подхода не слишком высока. Поэтому для позиционирования Artemis использует сотовый протокол для оценки расстояния от самолета до мобильного телефона. Система связывается с мобильным телефоном с помощью протоколов GSM, UMTS или LTE и оценивает расстояние от транспортного средства, на котором она размещена, до мобильного телефона с помощью собственных алгоритмов, которые в сочетании с данными транспортного средства по GPS фиксируют широту и долготу.



По сообщению компании, прикрепленный к шасси дрона модуль сможет поймать сигнал любого мобильного устройства, независимо от того, есть ли в регионе связь. Echo SAR весит 1,04 килограмма, имеет 32 гигабайта встроенной памяти и сможет работать при температуре от -20 до 50 градусов Цельсия. Echo SAR превращает мобильный телефон в маяк для определения местоположения владельца телефона в диапазоне свыше 30 километров и даже обеспечит аудио- и текстовую связь.





Разработчики считают, что Echo SAR пригодится не только в поисково-спасательных операциях, но и при охране границ или при тушении лесных пожаров для спасательных отрядов.



