Какова связь онкологии с молоком и мясом – исследования ученых

08:48 02 Январь Киев, Украина

Что является толчком к заболеванию, какие факторы провоцируют онкологическое изменение органов и клеток человека? Эти вопросы продолжают исследовать ученые и медики всего мира. По данным, опубликованным в интернет- журнале Men's Life, среди ученых есть мнение, что такие продукты, как молоко и мясо крупных рогатых животных, способствуют увеличению риска появления развития онкологических изменений в органах человека.

Как оказалось, толчком к развитию онкологии служат содержащиеся в этих продуктах инфекционные агенты. Впервые они были обнаружены несколько лет назад. Эти агенты могут проникать в клетки людей, жить в них и размножаться. Данный агент ученые назвали BMMF (bovine meat and milk factors, что в переводе означает: факторы бычьего мяса и молока).

По своей природе и характеристикам агенты занимают место между вирусами и бактериями. Чаще всего BMMF были обнаружены в молоке и мясе крупного рогатого скота, выращенного на домашних фермах.

Проведя сравнительный анализ тканей кишечника здоровых людей и больных с подтвержденным диагнозом рака кишечника, исследователи обнаружили инфекционных агентов в злокачественных образованиях большинства пациентов. Также удалось установить тот факт, что BMMF часто является причиной возникновения воспалительных процессов в кишечнике. Именно через такие воспалительные процессы агенты впровоцируют возникновение онкологического изменения тканей кишечника.

Это не единственное исследование, связанное с изучением влияния мяса и молока на появление онкологии.

В защиту данных продуктов хочется отметить их огромную пользу для человека. Так, говядина, напрмер, содержит витамины группы В, калий, натрий, магний, фосфор, а молоко включает в себя витамины A, D, B1, B12, а также такие вещества как кальций, калий, магний, фтор, железо.