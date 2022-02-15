Какие продукты питания почти никогда не портятся?

11:59 15 Февраль Киев, Украина

Большинство продуктов имеют срок хранения не более нескольких дней. Редко что-то из того, что мы покупаем в супермаркете, будет пригодным к употреблению в течение двух-трех недель, и то при условии хранения в холодильнике. Это одна из причин, почему в наше время не особо принято делать запасы.



Но есть продукты, которые не портятся почти никогда. Их можно хранить годами, и уверенно покупать впрок, на случай если вдруг начнется зомби-апокалипсис, третья мировая или в очередной раз обвалится национальная валюта и цены вырастут в разы.



Белый рис

Есть разные виды риса, которые отличаются в плане питательности и содержания масел, влияющих на питательность и вкус. Но дольше всего сохраняется белый рис – если держать его в сухом месте, без доступа воздуха, то срок его годности может достигать 30 лет.



Сушеная фасоль

Недорогой, питательный и вполне достойный в плане вкусовых качеств продукт. К списку самых популярных у нас относится фасоль, горох, нут и

чечевица.

Правила хранения здесь такие же, как и в случае с рисом – плотно закрытые контейнеры, в сухом темном месте. В таких условиях они могут сохраняться годами.



Соль

Самая древняя из всех приправ, которая не только сама может храниться очень долго, но и является консервантом для других продуктов (сало, вяленое мясо и рыба). Нужно только беречь ее от попадания влаги, которая хоть и не испортит соль, но окажет негативное влияние на ее вкусовые качества.



/>Сахар

Как и в случае с солью, сахар нужно просто беречь от попадания влаги. И тогда съедобным он будет оставаться годами.



Уксус

Он бывает разных видов. Самые известные – винный, яблочный и обычный столовый уксус. Срок хранения последнего практически не ограничен

во времени. У остальных видов, при длительном хранении, могут быть некие конфигурации во вкусе.

При раскопках, которые археологи проводили в районе египетских пирамид, были найдены горшки с остатками меда, который не просто сохранился, но оказался пригодным для еды! Идеальными условиями для его хранения являются хранение в закрытой посуде, в темном и прохладном месте.



Крепкий алкоголь

Виски, ром, текила и другие крепкие алкогольные напитки, отлично переносят длительное хранение. Даже если вы открыли бутылку, ничего страшного. А в закупоренном виде и срок в сотню лет – для этого продукта не проблема.