Какие последствия для психики имеют климатические изменения

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В то же время многие люди жалуются на плохое физическое самочувствие, которое влечет за собой изменение погоды. Чаще всего речь идет об ортопедических проблемах или мигрени и другой головной боли. Некоторые также называют и другие осложнения: сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, неврологические, офтальмологические и тому подобное. Конечно, психиатрия тоже не является исключением. Психические и психосоматические жалобы и их психосоциальные последствия вполне могут зависеть от погоды и



В 1970-х годах ученые из разных стран провели масштабные исследования при поддержке неврологов и психиатрических клиник в области биометеорологии (науки, изучающие влияние физических и химических процессов в атмосфере на живые организмы. — Ред.). Следствием стала общеизвестная ныне информация относительно зависимых от погоды психиатрических жалоб пациентов, как, например, сезонная депрессия или сезонное аффективное расстройство (официальное медицинское название болезни). В первую очередь, она касается метеорологических аспектов, в частности изменения погоды, уменьшение светового дня в осенне-зимний период. Это, соответственно, вызывает недостаток солнечного света и витамина D и увеличение уровня гормона мелатонина, что приводит к постоянной усталости, сонливости и апатии. И здесь возникает вопрос о психосоциальном влиянии глобальных климатических изменений, которые наконец-то уже никто не отрицает. Изменение климата сегодня представляет реальную угрозу для нашего будущего, и от ее негативных последствий страдает не только планета. «Я плохо чувствую себя – наверное, это из-за погоды», «Что-то крутит ногу – наверное, будет дождь». Все знают такие фразы, но немногие воспринимают их серьезно.В то же время многие люди жалуются на плохое физическое самочувствие, которое влечет за собой изменение погоды. Чаще всего речь идет об ортопедических проблемах или мигрени и другой головной боли. Некоторые также называют и другие осложнения: сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, неврологические, офтальмологические и тому подобное. Конечно, психиатрия тоже не является исключением. Психические и психосоматические жалобы и их психосоциальные последствия вполне могут зависеть от погоды и климата В 1970-х годах ученые из разных стран провели масштабные исследования при поддержке неврологов и психиатрических клиник в области биометеорологии (науки, изучающие влияние физических и химических процессов в атмосфере на живые организмы. — Ред.). Следствием стала общеизвестная ныне информация относительно зависимых от погоды психиатрических жалоб пациентов, как, например, сезонная депрессия или сезонное аффективное расстройство (официальное медицинское название болезни). В первую очередь, она касается метеорологических аспектов, в частности изменения погоды, уменьшение светового дня в осенне-зимний период. Это, соответственно, вызывает недостаток солнечного света и витамина D и увеличение уровня гормона мелатонина, что приводит к постоянной усталости, сонливости и апатии. И здесь возникает вопрос о психосоциальном влиянии глобальных климатических изменений, которые наконец-то уже никто не отрицает. Изменение климата сегодня представляет реальную угрозу для нашего будущего, и от ее негативных последствий страдает не только планета.

Упадок экосистем, уничтожение среды обитания, нехватка пищи и распространение аллергенов, береговая эрозия в результате повышения уровня моря, штормы, лесные пожары, тепловые волны, засуха и разрушительные наводнения — общеизвестные последствия глобального потепления. Они разрушают дома и поля и оставляют тысячи людей без крова. Но есть и другие последствия изменения климата , которые не попадают в заголовки медиа, хотя они способны угрожать людям. Речь идет о психологических и психиатрических недугах.



Самыми очевидными для широкой общественности психологические последствия от экстремальных погодных явлений и природных катастроф, которые способны вызвать панику и в особо тяжелых случаях даже приводят к так называемому посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР). Конкретные исследования можно найти на примерах регионов США, пострадавших в результате урагана Катрина в 2005 году. Так, почти у половины опрошенных в Новом Орлеане развилось аффективное, или тревожное, расстройство. Почти каждый третий страдал ПТСР. Другими природными катастрофами с серьезными психологическими последствиями являются, например, сильные землетрясения или цунами, в результате которых уничтожается имущество и пропадают без вести или умирают близкие люди.



Но климатический кризис также может косвенно влиять на многих из нас. Многие молодые люди боятся будущего, и неопределенность дальнейшего развития климата может стать источником стресса и косвенной нагрузкой на нашу психику.



В современной психиатрии и психологии появились новые медицинские термины для обозначения страха перед климатическими изменениями: экологическая скорбь, климатическое горе и соластальгия (англ. eco-anxiety, climate grief, solastalgia). «Климатическим горем» эксперты называют стрессовые эмоции, которые люди испытывают из-за экологических потерь: например, когда вымирают определенные виды животных или тают ледники. Термин «соластальгия» ввел Гленн Альбрехт, австралийский ученый из университета Мердока (буквально это комбинация двух английских слов: solace – утешение и nostalgia – ностальгия).

Сейчас этот термин используется не только в научных кругах, но и в клинической психологии и политике здравоохранения. Это слово описывает болезненное чувство физического или экзистенциального напряжения, связанного с изменениями окружающей среды вместе с местом обитания человека. Во время своей работы в Ньюкасле Альбрехт общался с местными жителями по карьерной добыче угля и загрязнения от электростанций. Люди жаловались на чувство беспокойства из-за враждебной обстановки, против которой ничего не могли сделать.



Экстремальные погодные события накапливаются, а сообщения о вымерших видах животных мерцают в новостях почти каждый день и в социальных сетях мы постоянно читаем о упадке океанов и последствиях изменения климата. Это вызывает озабоченность, тревогу, гнев, чувство вины и одновременно опасности и беспомощности.

"Такая фундаментальная угроза в глобальном масштабе активизирует инстинкты выживания и создает стресс", - говорит психологи Роми Седласек.

Влияние климатического кризиса на психику на первый взгляд не сразу заметно, но к нему следует относиться серьезно. Тот факт, что экологические угрозы только растут, многие психологически часто воспринимают как безнадежность. А беспомощность и безнадежность – это чувства, присущие людям с депрессивными расстройствами.



Следует также отметить, что высокие температуры и очень большие тепловые волны буквально «нагревают наш разум» и поощряют агрессию. Тепло блокирует логическое мышление и заставляет людей сердиться и жестоко себя вести. Экстраполяция основывается на данных преступности по отношению к показателям изменения климата с 2000 по 2009 годы в Соединенных Штатах. Особенно страдают от экстремальных температур крупные города.

Об этом свидетельствуют немецкие исследования, подтверждающие, что уровень смертности во время экстремальных тепловых волн в центре Берлина был выше, чем в сельских районах Бранденбурга. В отдельную зону риска попадают пациенты, страдающие шизофренией и лечащиеся соответствующими медикаментами. Их пониженная способность к централизованной контролируемой мозгом терморегуляции делает их особенно восприимчивыми к тепловому удару. Также, согласно статистике, теплый ветер приводит к увеличению панических атак. И вообще каждый из нас может подтвердить, что жара и экстремальные температуры уменьшают нашу работоспособность: и физическую, и умственную. Что же можно сделать в ситуации с экологическим ужасом? Пока что в международном классификаторе болезней нет официального диагноза вроде «климатической тревоги». Американское психологическое общество хочет объявить это официальной болезнью, но сейчас неизвестно, когда это произойдет, если произойдет вообще.

«Диагностировать можно только тревожное расстройство, — объясняет Екатерина ван Бронзвейк, психологиня и член ассоциации психологов, которые хотят бороться с изменениями климата (Initiative Psychologists for Future). — Все чаще мои пациенты вспоминают страх перед изменением климата как одной из проблем».

В общем, известно, что страх вызывает у людей два типа реакций: резигнацию (полную покорность судьбе и отказ от борьбы) и действие.

«Когда мы боимся, черпаем из своего страха энергию, чтобы реагировать на опасность. Когда собака опасно лает, человек реагирует со страхом и получает энергию для бегства. Но мы не способны убежать от изменения климата, а можем использовать наш страх как двигатель для перемен», — говорит ван Бронсвейк.

Эксперты называют такой механизм самоэффективностью. Однако поскольку климатический кризис невозможно преодолеть индивидуальными действиями, решающее значение в этом контексте имеет опыт коллективных действий. Поэтому так важно обмениваться своей обеспокоенностью с единомышленниками и близкими и создавать коллективную энергию. Когда мы меняем себя, то меняем и других. А так называемое поколение Греты доказывает, что этот процесс уже начался. Все большее количество людей, особенно молодых, становятся вегетарианцами или веганами, отказываются от автомобилей в пользу велосипедов, стараются сохранять энергию и природные ресурсы. Поэтому лучшее, что может сделать каждый, — это стать ответственным за нашу окружающую среду, трансформировать свой страх в активное действие и тем самым создать положительный пример и порыв для других.