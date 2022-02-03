Какие последствия для психики имеют климатические изменения

«Я плохо чувствую себя – наверное, это из-за погоды», «Что-то крутит ногу – наверное, будет дождь». Все знают такие фразы, но немногие воспринимают их серьезно.
В то же время многие люди жалуются на плохое физическое самочувствие, которое влечет за собой изменение погоды. Чаще всего речь идет об ортопедических проблемах или мигрени и другой головной боли. Некоторые также называют и другие осложнения: сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, неврологические, офтальмологические и тому подобное. Конечно, психиатрия тоже не является исключением. Психические и психосоматические жалобы и их психосоциальные последствия вполне могут зависеть от погоды и климата.
В 1970-х годах ученые из разных стран провели масштабные исследования при поддержке неврологов и психиатрических клиник в области биометеорологии (науки, изучающие влияние физических и химических процессов в атмосфере на живые организмы. — Ред.). Следствием стала общеизвестная ныне информация относительно зависимых от погоды психиатрических жалоб пациентов, как, например, сезонная депрессия или сезонное аффективное расстройство (официальное медицинское название болезни). В первую очередь, она касается метеорологических аспектов, в частности изменения погоды, уменьшение светового дня в осенне-зимний период. Это, соответственно, вызывает недостаток солнечного света и витамина D и увеличение уровня гормона мелатонина, что приводит к постоянной усталости, сонливости и апатии. И здесь возникает вопрос о психосоциальном влиянии глобальных климатических изменений, которые наконец-то уже никто не отрицает. Изменение климата сегодня представляет реальную угрозу для нашего будущего, и от ее негативных последствий страдает не только планета.
В то же время многие люди жалуются на плохое физическое самочувствие, которое влечет за собой изменение погоды. Чаще всего речь идет об ортопедических проблемах или мигрени и другой головной боли. Некоторые также называют и другие осложнения: сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, неврологические, офтальмологические и тому подобное. Конечно, психиатрия тоже не является исключением. Психические и психосоматические жалобы и их психосоциальные последствия вполне могут зависеть от погоды и климата.
В 1970-х годах ученые из разных стран провели масштабные исследования при поддержке неврологов и психиатрических клиник в области биометеорологии (науки, изучающие влияние физических и химических процессов в атмосфере на живые организмы. — Ред.). Следствием стала общеизвестная ныне информация относительно зависимых от погоды психиатрических жалоб пациентов, как, например, сезонная депрессия или сезонное аффективное расстройство (официальное медицинское название болезни). В первую очередь, она касается метеорологических аспектов, в частности изменения погоды, уменьшение светового дня в осенне-зимний период. Это, соответственно, вызывает недостаток солнечного света и витамина D и увеличение уровня гормона мелатонина, что приводит к постоянной усталости, сонливости и апатии. И здесь возникает вопрос о психосоциальном влиянии глобальных климатических изменений, которые наконец-то уже никто не отрицает. Изменение климата сегодня представляет реальную угрозу для нашего будущего, и от ее негативных последствий страдает не только планета.
Упадок экосистем, уничтожение среды обитания, нехватка пищи и распространение аллергенов, береговая эрозия в результате повышения уровня моря, штормы, лесные пожары, тепловые волны, засуха и разрушительные наводнения — общеизвестные последствия глобального потепления. Они разрушают дома и поля и оставляют тысячи людей без крова. Но есть и другие последствия изменения климата, которые не попадают в заголовки медиа, хотя они способны угрожать людям. Речь идет о психологических и психиатрических недугах.
Самыми очевидными для широкой общественности психологические последствия от экстремальных погодных явлений и природных катастроф, которые способны вызвать панику и в особо тяжелых случаях даже приводят к так называемому посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР). Конкретные исследования можно найти на примерах регионов США, пострадавших в результате урагана Катрина в 2005 году. Так, почти у половины опрошенных в Новом Орлеане развилось аффективное, или тревожное, расстройство. Почти каждый третий страдал ПТСР. Другими природными катастрофами с серьезными психологическими последствиями являются, например, сильные землетрясения или цунами, в результате которых уничтожается имущество и пропадают без вести или умирают близкие люди.
Но климатический кризис также может косвенно влиять на многих из нас. Многие молодые люди боятся будущего, и неопределенность дальнейшего развития климата может стать источником стресса и косвенной нагрузкой на нашу психику.
В современной психиатрии и психологии появились новые медицинские термины для обозначения страха перед климатическими изменениями: экологическая скорбь, климатическое горе и соластальгия (англ. eco-anxiety, climate grief, solastalgia). «Климатическим горем» эксперты называют стрессовые эмоции, которые люди испытывают из-за экологических потерь: например, когда вымирают определенные виды животных или тают ледники. Термин «соластальгия» ввел Гленн Альбрехт, австралийский ученый из университета Мердока (буквально это комбинация двух английских слов: solace – утешение и nostalgia – ностальгия).
Сейчас этот термин используется не только в научных кругах, но и в клинической психологии и политике здравоохранения. Это слово описывает болезненное чувство физического или экзистенциального напряжения, связанного с изменениями окружающей среды вместе с местом обитания человека. Во время своей работы в Ньюкасле Альбрехт общался с местными жителями по карьерной добыче угля и загрязнения от электростанций. Люди жаловались на чувство беспокойства из-за враждебной обстановки, против которой ничего не могли сделать.
Экстремальные погодные события накапливаются, а сообщения о вымерших видах животных мерцают в новостях почти каждый день и в социальных сетях мы постоянно читаем о упадке океанов и последствиях изменения климата. Это вызывает озабоченность, тревогу, гнев, чувство вины и одновременно опасности и беспомощности.
Экстремальные погодные события накапливаются, а сообщения о вымерших видах животных мерцают в новостях почти каждый день и в социальных сетях мы постоянно читаем о упадке океанов и последствиях изменения климата. Это вызывает озабоченность, тревогу, гнев, чувство вины и одновременно опасности и беспомощности.
Влияние климатического кризиса на психику на первый взгляд не сразу заметно, но к нему следует относиться серьезно. Тот факт, что экологические угрозы только растут, многие психологически часто воспринимают как безнадежность. А беспомощность и безнадежность – это чувства, присущие людям с депрессивными расстройствами.
Следует также отметить, что высокие температуры и очень большие тепловые волны буквально «нагревают наш разум» и поощряют агрессию. Тепло блокирует логическое мышление и заставляет людей сердиться и жестоко себя вести. Экстраполяция основывается на данных преступности по отношению к показателям изменения климата с 2000 по 2009 годы в Соединенных Штатах. Особенно страдают от экстремальных температур крупные города.
Об этом свидетельствуют немецкие исследования, подтверждающие, что уровень смертности во время экстремальных тепловых волн в центре Берлина был выше, чем в сельских районах Бранденбурга. В отдельную зону риска попадают пациенты, страдающие шизофренией и лечащиеся соответствующими медикаментами. Их пониженная способность к централизованной контролируемой мозгом терморегуляции делает их особенно восприимчивыми к тепловому удару. Также, согласно статистике, теплый ветер приводит к увеличению панических атак. И вообще каждый из нас может подтвердить, что жара и экстремальные температуры уменьшают нашу работоспособность: и физическую, и умственную. Что же можно сделать в ситуации с экологическим ужасом? Пока что в международном классификаторе болезней нет официального диагноза вроде «климатической тревоги». Американское психологическое общество хочет объявить это официальной болезнью, но сейчас неизвестно, когда это произойдет, если произойдет вообще.
В общем, известно, что страх вызывает у людей два типа реакций: резигнацию (полную покорность судьбе и отказ от борьбы) и действие.
Эксперты называют такой механизм самоэффективностью. Однако поскольку климатический кризис невозможно преодолеть индивидуальными действиями, решающее значение в этом контексте имеет опыт коллективных действий. Поэтому так важно обмениваться своей обеспокоенностью с единомышленниками и близкими и создавать коллективную энергию. Когда мы меняем себя, то меняем и других. А так называемое поколение Греты доказывает, что этот процесс уже начался. Все большее количество людей, особенно молодых, становятся вегетарианцами или веганами, отказываются от автомобилей в пользу велосипедов, стараются сохранять энергию и природные ресурсы. Поэтому лучшее, что может сделать каждый, — это стать ответственным за нашу окружающую среду, трансформировать свой страх в активное действие и тем самым создать положительный пример и порыв для других.
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