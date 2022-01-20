Какие опасности таит гипертония?

10:03 20 Январь Киев, Украина





Опасности, которые таит гипертония

При головокружении и головных болях многие люди берут средства из домашней аптечки. Они быстро принимают таблетку и лишь некоторые пользуются тонометром и измеряют давление. К врачу идут единицы. А статистика ежегодного количества геморрагических и ишемических инсультов ужасает. Очень опасно и то, что 90% клинических признаков гипертензии протекают в скрытой форме, в результате чего опасные процессы можно не заметить и пропустить. Поэтому гипертония считается «тихим убийцей».



Негативное влияние этого недуга на организм В наше время люди стали меньше двигаться, многие не соблюдают правильное питание и едят жирные блюда. Кроме прочего, жизнь наполнена разными стрессами и волнениями. Побочным эффектом такого жизненного уклада стали часто встречающиеся проблемы с сосудами и сердцем.При головокружении и головных болях многие люди берут средства из домашней аптечки. Они быстро принимают таблетку и лишь некоторые пользуются тонометром и измеряют давление. К врачу идут единицы. А статистика ежегодного количества геморрагических и ишемических инсультов ужасает. Очень опасно и то, что 90% клинических признаков гипертензии протекают в скрытой форме, в результате чего опасные процессы можно не заметить и пропустить. Поэтому гипертония считается «тихим убийцей».

В обществе принято считать, что гипертония – это заболевание людей старшего возраста. Но этот недуг уже серьезно «помолодел». Специалисты утверждают, что артериальная гипертензия у мужчин развивается раньше, чем у женщин. В этом не последнюю роль играет наследственность. Если мать является гипертоником, повышение артериального давления у мальчика возможно еще в подростковом периоде. Если это действительно имеет место, то велики шансы на то, что во взрослом возрасте у него будет гипертония. Среди женщин развитие такого заболевания провоцируют беременность и период перед началом климакса.



Не все понимают опасность гипертонии. Из-за нее поражаются сосуды мозга, почек и сердца. У курильщиков также страдают периферические артерии (артерии нижних и верхних конечностей). Разрушительный процесс развивается с годами, человек может о нем даже не подозревать.



Основные факторы, провоцирующие появление этого недуга

Что влечет за собой развитие болезни?

Стрессы.

Гиподинамия.

Избыточный вес.

Неправильное питание.

Бесконтрольное употребление спиртных напитков.

Употребление большого количества соли и сахара.

Учитывая все вышесказанное, важно соблюдать определенные меры профилактики.



Помните, что никакое лекарство не является панацеей и при наличии серьезной симптоматики следует немедленно обратиться к врачу.