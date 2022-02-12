Какие 6 важных факторов нужно учесть, чтобы завести кота? Совет ученых

14:35 12 Февраль Киев, Украина

Пожалуй, нет такого человека, которого не умиляет маленький пушистый котенок. Восторг порой вызывают и взрослые ухоженные кошки. Кто имеет такое чудо дома – имеет настоящего друга и лекарство для души. Дети не перестают просить вас о котике?

Прежде чем приобрести это милое домашнее животное, подумайте о тех обязанностях, которые будут вас связывать долгие годы.

Если вы не хотите в будущем пополнить число больных и бездомных кошек, если у вас не такое жестокое сердце, прислушайтесь к тем советам, которые дают ученые и ветеринары

Прежде всего, поговорите со всеми, кто живет с вами и убедитесь, что они не против. Уважительной причиной для отказа может стать аллергия на кошек. Если же все не против появления нового члена в семье - заранее закрепите обязанности по уходу за животным. Привлекайте к ним детей. В случае, если некому заниматься кошкой, лучше сразу откажитесь от ее приобретения.Никогда не дарите котят без предупреждения. Ведь вы можете создать людям неприятную ситуацию своим подарком.

Приобретая кошку, вы берёте на себя ответственность за нее. Кошки в среднем живут 12-18 лет. Все эти годы вам придется ухаживать за ней, как ухаживают за малышом. А когда она состарится, возможно, придется и лечить. Вы точно выдержите все невзгоды в течение многих лет? Ведь кошки - не игрушки и не одноразовые домашние животные.родумайте и финансовый вопрос, учтите все необходимые принадлежности и нюансы содержания: стерилизация, вакцинация, дегельминтизация, корм, игрушки, лоток - это далеко не весь список того, что нужно будет сделать и купить. А кроме того, могут возникнуть и ситуации, когда понадобится дорогостоящее медицинское вмешательство.

Какой образ жизни вы ведете? Будет ли у вас достаточно времени на общение с животным? Хотя кошки независимые твари, но они очень привязываются к своему хозяину. Если вы подолгу находитесь на работе или любите путешествовать, позаботьтесь о том, чтобы было кому присмотрит за питомцем. Не забывайте, что ваша дорогая мебель может пострадать, а уж о шерсти и напоминать не стоит!

Если вы живете на съемной квартире, без разрешения хозяина не обойтись. К тому же, если в ближайшем времени возможен переезд, стоит отложить мечту о кошке. Кошки очень тяжело переносят смену места жительства. Стресс будет и у домашнего любимца, и у вас.

Хорошо подумайте, кого вы хотите: взрослую кошку или котенка. Если вы возьмете котенка, ему нужно уделять много времени, энергии и внимания. Игривые котята часто попадают в неприятности. Они не всегда уживаются с детьми или пожилыми людьми. Взрослые кошки более спокойны, но каждая имеет свой характер. Это важно обязательно учитывать, выбирая взрослое животное. Если у вас дома есть кот постарше или другой питомец, внимательно подумайте о том, как он может отреагировать.

Принятие в семью кошки — приятное событие. Просто перед тем, как это сделать нужно учесть вышеперечисленные факторы, ведь если вы будете готовы к принятию обязательств, вы построите долгие и любящие отношения с вашим новым четырехлапым компаньоном.