Какие 6 важных факторов нужно учесть, чтобы завести кота? Совет ученых

14:35 12 Февраль Киев, Украина

Пожалуй, нет такого человека, которого не умиляет маленький пушистый котенок. Восторг порой вызывают и взрослые ухоженные кошки. Кто имеет такое чудо дома – имеет настоящего друга и лекарство для души.  Дети не перестают просить вас о котике?

Прежде чем приобрести это милое домашнее животное, подумайте о тех обязанностях, которые будут вас связывать долгие годы.

Если вы не хотите в будущем пополнить число больных и бездомных кошек, если у вас не такое жестокое сердце, прислушайтесь к тем советам, которые дают ученые и ветеринары

Прежде всего, поговорите со всеми, кто живет с вами и убедитесь, что они не против. Уважительной причиной для отказа может стать аллергия на кошек. Если же все не против появления нового члена в семье - заранее закрепите обязанности по уходу за животным. Привлекайте к ним детей. В случае, если некому заниматься кошкой, лучше сразу откажитесь от ее приобретения.Никогда не дарите котят без предупреждения. Ведь вы можете создать людям неприятную ситуацию своим подарком.

Кошка нуждается в уходе, корме, медицинском обслуживании.

Приобретая кошку, вы берёте на себя ответственность за нее. Кошки в среднем живут 12-18 лет. Все эти годы вам придется ухаживать за ней, как ухаживают за малышом. А когда она состарится, возможно, придется и лечить. Вы точно выдержите все невзгоды в течение многих лет? Ведь кошки - не игрушки и не одноразовые домашние животные.родумайте и финансовый вопрос, учтите все необходимые принадлежности и нюансы содержания: стерилизация, вакцинация, дегельминтизация, корм, игрушки, лоток - это далеко не весь список того, что нужно будет сделать и купить. А кроме того, могут возникнуть и ситуации, когда понадобится дорогостоящее медицинское вмешательство.

Какой образ жизни вы ведете? Будет ли у вас достаточно времени на общение с животным? Хотя кошки независимые твари, но они очень привязываются к своему хозяину. Если вы подолгу находитесь на работе или любите путешествовать, позаботьтесь о том, чтобы было кому присмотрит за питомцем. Не забывайте, что ваша дорогая мебель может пострадать, а уж о шерсти и напоминать не стоит!

Если вы живете на съемной квартире, без разрешения хозяина не обойтись. К тому же, если в ближайшем времени возможен переезд, стоит отложить мечту о кошке. Кошки очень тяжело переносят смену места жительства. Стресс будет и у домашнего любимца, и у вас.

Котенок требует особого ухода и внимания.

Хорошо подумайте, кого вы хотите: взрослую кошку или котенка. Если вы возьмете котенка, ему нужно уделять много времени, энергии и внимания. Игривые котята часто попадают в неприятности. Они не всегда уживаются с детьми или пожилыми людьми. Взрослые кошки более спокойны, но каждая имеет свой характер. Это важно обязательно учитывать, выбирая взрослое животное. Если у вас дома есть кот постарше или другой питомец, внимательно подумайте о том, как он может отреагировать.

Принятие в семью кошки — приятное событие. Просто перед тем, как это сделать нужно учесть вышеперечисленные факторы, ведь если вы будете готовы к принятию обязательств, вы построите долгие и любящие отношения с вашим новым четырехлапым компаньоном.

 