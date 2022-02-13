Как вызвать дождь, - ученые предлагают для этого бить облака током

Извечной мечтой человечества было научиться вызывать дождь во время засухи, останавливать его во время наводнения. А в наше время, когда над планетой нависло глобальное потепление и многие регионы постепенно претворяются в выжженные пустыни, этот вопрос встал как никогда остро.
И похоже, что ученым удалось приблизиться к его решению. Ответ находился внутри самих капель дождя. Как выяснили английские ученые, получение дождевых капель можно стимулировать, заряжая облака электричеством.
Из школьной программы мы знаем, что облака – это скопление пара. Дождевые капли образуются при конденсации пара в более тяжелые капли. А как происходит этот процесс конденсации? Вот для этого-то и нужно электричество! Капли образуются путем притяжения противоположных зарядов. Чем больше разница между зарядами, тем сильнее притяжение между каплями и тем больше вероятность того, что пойдет дождь.
Над этой темой работают ученые из Редингского университета в Англии, Джайлс Харрисон и Маартен Амбаум. Они впервые попытались провести заряды тока через облака. Оказалось, что величина заряда в каждой капле воды может изменяться, когда она получает ионы из близлежащего электрического поля.
Уже пять лет работу этих ученых финансируют Объединенные Арабские Эмираты, для которых проблема дождя всегда была очень важна. В 2021 году в процессе исследования в небо недалеко от Дубая были запущены специальные дроны. Из установленных на них ионизаторов в атмосферу шел выброс положительных и отрицательных зарядов. По мнению ученых, наличие 10-метровых "дождевых" башен может обеспечить практически постоянную электрификацию облаков.
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