Как вызвать дождь, - ученые предлагают для этого бить облака током

Извечной мечтой человечества было научиться вызывать дождь во время засухи, останавливать его во время наводнения. А в наше время, когда над планетой нависло глобальное потепление и многие регионы постепенно претворяются в выжженные пустыни, этот вопрос встал как никогда остро.

И похоже, что ученым удалось приблизиться к его решению. Ответ находился внутри самих капель дождя. Как выяснили английские ученые, получение дождевых капель можно стимулировать, заряжая облака электричеством.

Из школьной программы мы знаем, что облака – это скопление пара. Дождевые капли образуются при конденсации пара в более тяжелые капли. А как происходит этот процесс конденсации? Вот для этого-то и нужно электричество! Капли образуются путем притяжения противоположных зарядов. Чем больше разница между зарядами, тем сильнее притяжение между каплями и тем больше вероятность того, что пойдет дождь.

Над этой темой работают ученые из Редингского университета в Англии, Джайлс Харрисон и Маартен Амбаум. Они впервые попытались провести заряды тока через облака. Оказалось, что величина заряда в каждой капле воды может изменяться, когда она получает ионы из близлежащего электрического поля.

"Наши данные показывают, что несмотря на то, что применение электрических полей к облакам увеличивает вероятность слипания дождевых капель только на 5%, эффект от этого будет достаточным, чтобы стимулировать появление дождя", — говорит Харрисон.

Уже пять лет работу этих ученых финансируют Объединенные Арабские Эмираты, для которых проблема дождя всегда была очень важна. В 2021 году в процессе исследования в небо недалеко от Дубая были запущены специальные дроны. Из установленных на них ионизаторов в атмосферу шел выброс положительных и отрицательных зарядов. По мнению ученых, наличие 10-метровых "дождевых" башен может обеспечить практически постоянную электрификацию облаков.