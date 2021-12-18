Как влияют соцсети на кризис среднего возраста, - выводы ученых

15:09 27 Ноябрь Киев, Украина

Согласно многим исследованиям, длительное пребывание в соцсетях вредно не только детям, но и людям среднего возраста. По словам ученых из Гарвардского университета, излишнее увлечение соцсетями порождают депрессию, а использование молодежных интернет-платформам заставляет взрослых ощущать себя старыми.

После опроса 5395 взрослых американцев в возрасте около 56 лет в мае 2020 года, а потом еще раз через год, исследователи проанализировали их анкеты с из 9 вопросов о психическом здоровье и видами используемых соцсетей. В результате выяснилось, что состояние подавленности у всех испытуемых усилилось.

Конечно, есть шанс, что именно депрессия, которая растет во время пандемии, и послужила поводом для бегства от действительности в виртуальный мир. Но примечательно то, что рост депрессии у пользователей Snapchat наблюдался в 1,5 раза чаще. Несколько реже этот симптом присутствовал у поклонников Facebook и TitTok.

Распределив ответы участников эксперимента на две группы - старше 35 лет и моложе 35 лет - ученые обнаружили интересную взаимосвязь. У людей старше 35 лет Snapchat и TikTok вызывали большую депрессию, чем Facebook. А для лиц моложе 35 лет было верно обратное.

При этом пользователи Snapchat старшего возраста в 2 раза чаще страдали от депрессии, чем их ровестники, которые не пользовались этим чатом. Пользование TikTok влияло на угнетенное состояние в 1,5 раза сильнее, чем у тех, кто не пользовался им.

А вот Facebook, напротив, вызывал депрессию 2,5 раза чаще у людей моложе 35 лет.

Основная причина в том, что пользуясь сетями, не соответствующими возрасту, человек начинает ощущать себя более неуместным. Это приводит к так называемой рассинхронизации их психики. Платформой Snapchat чаще пользуются люди до 35 лет, а пользователям TikTok - чуть за 20. Наиболее востребованным у людей старшего возраста является Facebook, один из первенцев соцсетей.

Исследования этих вопросов продолжаются, хотя профессор из Гарварда Перлис считает, что чаще не депрессия зависит от социальных сетей, а пользование сетями обусловлено нашей расположенностью к депрессии.