12:13 29 Декабрь Киев, Украина

В Киеве запрещено использование пиротехнических изделий во время проведения мероприятий, но салюты и фейерверки часто являются атрибутом новогодних праздников. Нарушители правил наносят непоправимый вред животным, а иногда могут стать причиной их увечья или даже смерти.

Как уберечь животных от последствий праздничных "взрывов", рассказали в КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины".



«Каждый год во время новогодних праздников к нам обращаются десятки киевлян, любимцы которых стали жертвами таких опасных забав. Внезапные взрывы петард и фейерверков пугают животное, оно может убежать от хозяина или даже попасть под автомобиль», – сказала Наталья Мазур.



Специалисты утверждают, что подготовить животное к подобному стрессу невозможно, внезапного взрыва может испугаться даже дрессированная собака.



Пиротехника также смертельно опасна для птиц, которые вследствие шока теряют ориентацию в пространстве, врезаются в машины, деревья, здания.



Специалисты коммунальной ветклиники дали советы, как оградить животное от новогодней пиротехники:

во время новогодних праздников выгуливайте домашнего питомца подальше от мест массовых развлечений;

по возможности гуляйте с животным утром или днем. Шансов, что собаку испугает салют, гораздо меньше;

не отпускайте собачку из поводка. Даже если он испугался взрыва – держите его крепко, попробуйте обнять и успокоить;

заранее проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, какие успокаивающие препараты подходят вашему любимцу.

Как сообщалось, спасатели советуют не зажигать бенгальские огни в квартире, не оставлять включенной гирлянду на ночь, а елку ставить как можно дальше от мебели, штор и особенно обогревателей.