Как современная медицина относится к «лекарственным растениям»

13:21 07 Февраль Киев, Украина

Фармацевтическая индустрия развивается с бешеной скоростью. Ежегодно на рынок выходят новые лекарственные препараты, которые помогают бороться с все большим количеством заболеваний. Но известно, что любое вмешательство в организм, даже если это прием лекарства против болезней, имеет свои побочные действия, поэтому должно быть взвешенным решением врача.



И в этот момент людей можно разделить на два типа. Первые из них склонны искать более безопасные альтернативы препаратам в народной медицине, особенно среди растений, известных лечебными свойствами. Другие же относятся к лекарственным растениям весьма скептически и в любом случае предпочитают традиционную медицину. Но всегда ли народная медицина базируется только на эффекте самовнушения? Разбираем эффективность некоторых популярных лекарственных растений с точки зрения современной науки.



Наличие исследований об эффективности некоторых растений не всегда означает целесообразность и безопасность использования. Помните, что какие-либо решения по здоровью нужно принимать с учетом рекомендаций вашего врача.



Календула убивает бактерии?



Некоторые исследования указывают на это, но клинических испытаний проведено недостаточно. Например, в работе 2012 показали , что спиртовой экстракт цветов календулы убивает или останавливает размножение золотистого стафилококка, кишечной палочки, клебсиеллы пневмонии, кандиды белеющей, аспергила черного и ряда других микроорганизмов, выделенных у пациентов городской больницы. Также экстракт показал противогрибковую активность, сравнимую с действием популярного флуконазола. Неплохое антибактериальное действие показалои водный экстракт календулы: он ингибирует размножение таких патогенных энтеробактерий, как сальмонеллы, шигеллы и кишечная палочка. К тому же он препятствует налипанию бактерий на поверхности и образованию биопленок, которые часто устойчивы к воздействию антибиотиков. Тогоричный систематический обзор выявил определенные доказательства положительного влияния экстракта календулы на заживление кожи, однако для окончательного вердикта эффективности не хватает качественных масштабных исследований. А исследование 2012 указало на возможную пользу масла календулы в борьбе с акне, но все же этих данных пока маловато.



Валериана лечит бессонницу и успокаивает?



Пока это не доказано. Валериана, пожалуй, является самым популярным успокаивающим средством, и в ее составе действительно есть физиологически активные компоненты, такие как изовалериановая кислота и валеопотриаты, которые могут оказывать успокаивающее и снотворное влияние, но полученные в исследованиях данные по ее эффективности все же сильно отличаются. В рамках одного из них 202 человека с бессонницей две недели принимали по 600 мг экстракта валерианы, и хотя в итоге часть из них заявила о незначительном улучшении сна, это всего на 5 процентов больше "улучшения" в сравнительной плацебо-группе. Все же большинство имеющихся исследований не выявили существенных различий между валерьяной и плацебо, в частности, об этом говорится в метаанализе. Это же касаетсяи его применение для устранения тревожности. В общем, оно безопасно, хотя и не эффективнее плацебо. Возможно, репутацию валерианы однажды спасет стандартизация препаратов и строгая методология исследований.



А ромашковый чай?



Не лучше валерьяны. В ромашке содержится флавоноид апигенин, связывающийся с бензодиазепиновыми рецепторами в мозге, что может приводить к легкому успокаивающему эффекту. В одном из исследований женщины после родов, которые в течение двух недель пили ромашковый чай, сообщили об улучшении качества сна и имели меньше симптомов депрессии по сравнению с женщинами, которые не пили. Но систематический обзор и метаанализ не выявиллучше плацебо эффективности ни в одном из лекарственных растений, в частности ромашки. Правда, таких исследований проведено мало, чтобы уверенно говорить об эффективности растения, поэтому дальнейшее изучение его действия на людях, возможно, проявит успокаивающие свойства ромашки. Между тем обычно ромашка хорошо переносится людьми, не вызывает побочных эффектов, поэтому ее применение для снятия тревожности по крайней мере вряд ли навредит.



Зверобой – это природное лекарство против депрессии?



К сожалению, не лучше плацебо. Слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, проведенное в 12 психиатрических клиниках США, показало , что популярное растительное средство не заменит антидепрессанты при большом депрессивном расстройстве, а “натуральность” не делает экстракт зверобоя безопасным: в больших дозах оно может быть токсичным. против ВИЧ/СПИДа и сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые еще раз предупредили , что вместо самолечения безрецептурными препаратами "без побочного действия" пациентам следует обращаться к врачам.



Женьшень – это средство от импотенции?



Кажется, в этом есть смысл. Важнейшими компонентами, которые должны делать эту траву эффективной при импотенции – гинзенозиды. Эти органические соединения способствуют выделению оксида азота в клетках внутреннего слоя сосудов, что расслабляет гладкие мышцы пещеристого тела и может вызвать эрекцию. В свое время корейские ученые смогли найти всего 7 приличных исследований, которые показали положительный эффект красного женьшеня на эректильную дисфункцию. Однако общее количество исследований, их дизайн и размер выборки были слишком низкими для окончательных выводов. Но более свежий систематический обзор и метаанализ 2018 также показалпотенциальную эффективность женьшеня для лечения эректильной дисфункции. Впрочем, нужно провести еще дополнительные исследования хотя бы потому, что оптимальная эффективная доза и долгосрочное влияние экстракта женьшеня на здоровье пока неизвестны.



Алоэ способствует заживлению ран и ожогов?



Нет, нет смысла тратиться на дорогие баночки с гелем алоэ или обмазывать себя разрезанными листьями растения. В 2012 году независимые эксперты Кокрановского общества в систематическом осмотре отметили , что использование сока алоэ не ускоряет процесс заживления ни ожогов, ни свежих или хронических ран. Поэтому алоэ самостоятельно никак не поможет вашей коже восстановиться. Даже если его принимать внутрь. Например, иранские ученые проверили эффективность внутреннего употребления сока алоэ при акне и пришли к выводу , что никакого клинически значимого эффекта для кожи такой способ лечения не несет.



А подорожник заживляет раны?



По-моему, у него есть потенциал заживлять раны, но при использовании вместо грязного листа спиртового экстракта растения. Обзор медицинских выгод подорожника показал , что своим терапевтическим эффектом он обязан целой груде биологически активных соединений, в частности полисахаридам, терпеноидам и липидам. Процессу заживления ран также способствуют гиподулин, байкалеин и плантагинин – антиоксиданты, защищающие клетки от разрушения медиаторами воспаления. Когда антибактериальную активность подорожника проверяли на мышах, оказалось, что извлеченный из крупных листьев растения пектиновый полисахарид защищает от пневмококков, а спиртовые экстракты могут справиться с сенной палочкой, золотистым стафилококком и кишечной палочкой. Но на людях опыты проведены недостаточно.



Гинкго билоба может улучшить работу мозга и нормализовать давление?



Вашим дедушкам и бабушкам не следует возлагать большие надежды на его эффективность. Как и со многими другими лекарственными растениями, несмотря на содержание некоторых биологически активных компонентов, способность экстракта гинкго двулопастного улучшать память, когнитивные способности или предотвращать развитие деменции не имеет достоверных подтверждений. Так же этот препарат не будет эффективен для смягчения симптомов при уже имеющейся деменции и когнитивных нарушениях.



Вместо того чтобы снижать кровяное давление вытяжкой гинкго, лучше обратиться к врачу. В 2014 году китайские ученые обнаружили и проверили девять тематических исследований с участием 1012 пациентов с гипертонией. Хотя большинство из них имели некорректный дизайн, низкое методологическое качество и высокий риск предвзятости, обозреватели констатировали незначительный положительный эффект экстракта гинкго билоба для снижения давления - и только в качестве дополнительной терапии. В то же время о безопасности экстракта говорить рано: ученые требуют более строгих испытаний.



Эхинацея и чеснок лечат от простуды?



Нет. Препараты эхинацеи на рынке очень отличаются по составу: для их изготовления используют разные части растения, которые затем сушат, давят сок или экстрагируют спиртом. Такое разнообразие несколько затрудняет анализ эффективности, однако ученые-добровольцы из Кокранивского сообщества все же смогли собрать 24 клинических испытания, где противопростудное действие препаратов эхинацеи сравнили с плацебо. К сожалению, ни одно из исследований не показало значимой эффективности растения против ОРВИ, и долгосрочное использование эхинацеи в качестве профилактического средства не дало положительных результатов. И чеснок это тоже касается: все имеющиеся доказательства его эффективности при простуде ученые назвали неубедительными.



Тимьян поможет вылечить кашель при простуде?



Пока это не подтвердили. Тимьян содержит немало эфирных масел, к примеру, тимол, карвакрол, терпинены, линалоол. Возможная польза растения обеспечивается главным образом тимолом, обладающим антиспастическим, антимикробным, мочегонным и отхаркивающим действием. Есть немало исследований, результаты которых указывают на способность тимьяна облегчать кашель, вызванный вирусными респираторными заболеваниями. При этом серьезных побочных эффектов не наблюдалось. Однако эти исследования преимущественно проведены на небольшой группе участников и действие чабреца изучалось в комбинации с другими веществами или травами. Европейское управление лекарственных средств призналоиспользование тимьяна для облегчения кашля при простуде безопасным, но отмечает, что для подтверждения эффективности пока не хватает достаточного количества клинических испытаний.



А мать-и-мачеха?



Неизвестно и лучше не пробовать. Мать-и-мачеха тоже является традиционным растением для лечения кашля. Она содержит гликозиды, сапонины, дубильные вещества, аскорбиновую кислоту и многие другие биологически активные вещества, среди которых важное место занимает туссилагин. Опыты на мышах показали его противовоспалительное действие. Экстракты мать-и-мачехи также снизили количество приступов кашля у животных и проявили отхаркивающее действие. Но нет качественных исследований, показывающих такую же эффективность растения по отношению к кашлю у людей. Кроме того, в нем имеются опасные для здоровья вещества — пиролизидиновые алкалоиды, которые могут вызвать серьезное поражение печени, поэтому лучше избегать использования растения для облегчения кашля.



Чистотел выводит бородавки?



Возможно, но рисковать не следует. В настоящее время существует несколько исследований, которые допускают, что компоненты чистотела могут иметь "определенный эффект" в удалении бородавок или папиллом, вызываемых папилломавирусами. В большинстве своем его связывают с такими биологически активными веществами, как алкалоиды, которыми богато растение. Некоторые исследования показали, что компоненты чистотела могут оказывать противовирусное действие, а алкалоид сангвинарин тормозит рост кератиноцитов – основных клеток эпидермиса. Но доказательная медицина не признает применение чистотела против заболеваний, вызванных папилломавирусами, поскольку качественных клинических исследований пока недостаточно, чтобы говорить о рациональности использования растения как безопасного терапевтического средства. В 2008 году Совет Европы даже запретилиспользовать чистотел в косметических процедурах из-за отсутствия информации о системной токсичности.



Хоть какие-то травы помогут при болезненной менструации?



Похоже, что нет. Среди лекарственных средств обезболивания при менструации лучше себя зарекомендовала старая добрая грелка на животе, а вот эффективность "биологически активных добавок", к которым относят травы и растительные компоненты, пока не доведена . В частности, это касается укропа, фенхеля, пажитника, имбиря, валерианы и ромашки. Этим травам пока не хватает убедительных доказательств безопасности, поэтому если традиционные нестероидные противовоспалительные средства не помогают при болезненной менструации, наименее рисковым решением будет выяснить причину боли вместе с врачом.



Может показаться, что лекарственные растения вообще так называются ложно, поскольку почти ни одно из них не продемонстрировало достаточной эффективности для лечения тех или иных состояний. Впрочем, оговорки об их использовании не в том, что они не действенны, наоборот, их влияние на организм невозможно предусмотреть и тщательно исследовать.



В официально утвержденных медицинских препаратах используется точное количество конкретных действующих веществ. А в целых растениях или даже отдельных их частях, используемых в народной медицине, есть сотни различных соединений. Отделить вредные вещества от нужных для определенного случая, еще и в определенных дозах невозможно без химической лаборатории. Кроме того, содержание активных компонентов никогда не одинаково даже у растений одного вида. На это влияют десятки различных факторов, например место роста, температура, количество осадков и химический состав почв. А покупая растения, никогда нельзя быть уверенному, в каких условиях их выращивали, и не контактировали ли они с опасными токсичными веществами.