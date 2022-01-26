Как сохранить эмоциональное здоровье при общении с "токсичными" родителями

То, как вы взаимодействуете с токсическими людьми в вашей жизни, сильно зависит от ваших отношений с человеком. Например, если у вас есть токсичный друг или вы встречаетесь с токсичным человеком, вы можете ограничить или совсем прекратить ваше общение, чтобы избавиться от негативного влияния, которое он оказывает на вашу жизнь.
Однако когда токсичными людьми являются ваши родители или родители вашего мужчины, то просто перестать общаться абсолютно невозможно. В таких ситуациях очень важно найти эффективные способы сохранения эмоционального здоровья при общении.
Вот несколько признаков того, что ваши родители являются токсичными людьми.
1. Крайне негативные реакции по любому поводу
Токсические родители не контролируют свои эмоции. Они склонны драматизировать даже незначительные проблемы и рассматривать любое несогласие со своими взглядами как враждебность, гнев, обиду или деструктивное поведение.
2. Отсутствие эмпатии
Токсические родители не способны сочувствовать своим детям. Вместо этого они зациклены только на том, что касается их прав и их потребностей, и они не понимают, что их поступки могут оказать разрушительное и вредное воздействие.
3. Чрезмерный контроль
Чем более токсичен человек, тем больше он хочет контролировать все и каждого в своем окружении. Она пытается всех воспитывать, а также предъявляет необоснованные требования даже к взрослым детям.
4. Очень критическое отношение
Токсические родители не могут и не будут видеть достижений своих детей независимо от того, каких вершин они достигли и насколько повзрослели. Они постоянно унижают людей вокруг себя, выставляя себя исключительными, одаренными и талантливыми.
5. Обвиняют в проблемах всех окружающих
Дисгармония в отношениях, разногласия, враждебность и иногда даже распад семьи – токсичные родители всегда считают виновным в этом другого. Такие люди не берут на себя ответственность за какие-либо проблемы, но обвиняют в этом остальную семью и искажают или манипулируют тем, как другие воспринимают эти события.
Как общаться с токсичными родителями?
Первый и самый важный фактор, который необходимо осознать взрослым детям токсических родителей – вы можете контролировать только свое поведение, но не сможете изменить или контролировать поведение своих родителей.
Признание и принятие того, что у вас токсичные родители и они не желают изменяться, дает вам свободу в том, чтобы ставить во главу угла собственные потребности. Вы имеете право выстраивать границы вашего общения, которые будут удовлетворять ваши эмоциональные потребности, и не подвергать вас негативу, враждебности и ядовитым попыткам «решить» проблему.
1. Установите границы
Определение границ или ограничений, понимание того, что вы можете разрешать при общении с собой, а что нет, имеет решающее значение. Четко определяйте эти границы и ограничит контакты с родителями, чтобы чаще проводить время с пользой для своего эмоционального состояния.
2. Выбирайте место встреч
Выбор места для вашего общения также способ ограничить влияние токсичных родителей на вас. Встреча в общественном месте позволяет вам уйти, если они будут переходить границы, это также обеспечивает нейтральную атмосферу, где вы с меньшей вероятностью впадете в старые модели поведения – привычная проблема, если вы встречаетесь в доме.
3. Заботьтесь о себе
Будьте добрее к себе. Вам не обязательно проводить каждый праздник или памятный день с родителями. Вместо этого проводите время с людьми, которые настроены положительно, помогают вам заботиться о себе и побуждают вас продолжать оставаться тем человеком, которым вы являетесь.
Разговор с психологом также может помочь определить, то влияние, которое оказывают на вас токсичные родители и разработать эффективные стратегии управления отношениями с ними в будущем.
Однако когда токсичными людьми являются ваши родители или родители вашего мужчины, то просто перестать общаться абсолютно невозможно. В таких ситуациях очень важно найти эффективные способы сохранения эмоционального здоровья при общении.
Вот несколько признаков того, что ваши родители являются токсичными людьми.
1. Крайне негативные реакции по любому поводу
Токсические родители не контролируют свои эмоции. Они склонны драматизировать даже незначительные проблемы и рассматривать любое несогласие со своими взглядами как враждебность, гнев, обиду или деструктивное поведение.
2. Отсутствие эмпатии
Токсические родители не способны сочувствовать своим детям. Вместо этого они зациклены только на том, что касается их прав и их потребностей, и они не понимают, что их поступки могут оказать разрушительное и вредное воздействие.
3. Чрезмерный контроль
Чем более токсичен человек, тем больше он хочет контролировать все и каждого в своем окружении. Она пытается всех воспитывать, а также предъявляет необоснованные требования даже к взрослым детям.
4. Очень критическое отношение
Токсические родители не могут и не будут видеть достижений своих детей независимо от того, каких вершин они достигли и насколько повзрослели. Они постоянно унижают людей вокруг себя, выставляя себя исключительными, одаренными и талантливыми.
5. Обвиняют в проблемах всех окружающих
Дисгармония в отношениях, разногласия, враждебность и иногда даже распад семьи – токсичные родители всегда считают виновным в этом другого. Такие люди не берут на себя ответственность за какие-либо проблемы, но обвиняют в этом остальную семью и искажают или манипулируют тем, как другие воспринимают эти события.
Как общаться с токсичными родителями?
Первый и самый важный фактор, который необходимо осознать взрослым детям токсических родителей – вы можете контролировать только свое поведение, но не сможете изменить или контролировать поведение своих родителей.
Признание и принятие того, что у вас токсичные родители и они не желают изменяться, дает вам свободу в том, чтобы ставить во главу угла собственные потребности. Вы имеете право выстраивать границы вашего общения, которые будут удовлетворять ваши эмоциональные потребности, и не подвергать вас негативу, враждебности и ядовитым попыткам «решить» проблему.
1. Установите границы
Определение границ или ограничений, понимание того, что вы можете разрешать при общении с собой, а что нет, имеет решающее значение. Четко определяйте эти границы и ограничит контакты с родителями, чтобы чаще проводить время с пользой для своего эмоционального состояния.
2. Выбирайте место встреч
Выбор места для вашего общения также способ ограничить влияние токсичных родителей на вас. Встреча в общественном месте позволяет вам уйти, если они будут переходить границы, это также обеспечивает нейтральную атмосферу, где вы с меньшей вероятностью впадете в старые модели поведения – привычная проблема, если вы встречаетесь в доме.
3. Заботьтесь о себе
Будьте добрее к себе. Вам не обязательно проводить каждый праздник или памятный день с родителями. Вместо этого проводите время с людьми, которые настроены положительно, помогают вам заботиться о себе и побуждают вас продолжать оставаться тем человеком, которым вы являетесь.
Разговор с психологом также может помочь определить, то влияние, которое оказывают на вас токсичные родители и разработать эффективные стратегии управления отношениями с ними в будущем.
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