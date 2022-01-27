Как работает превентивная психотерапия на рабочем месте?

20:52 27 Январь Киев, Украина

Согласно исследованиям немецких страховых компаний, психические заболевания являлись одной из наиболее распространенных причин нетрудоспособности в Германии еще задолго до пандемии. Очень часто работники с психологическими и психиатрическими расстройствами обращаются за помощью поздно, если это вообще случается. В конце концов, такие люди выпадают из рабочего процесса — иногда больше, чем на несколько месяцев. Этому немало причин: работники не решаются своевременно обратиться за помощью, не могут найти нужного терапевта амбулаторно или просто пренебрегают необходимостью терапии.

Именно поэтому в Германии все больше распространяется превентивная психотерапевтическая практика на рабочем месте. Наглядный пример – известная компания ThyssenKrupp Marine Systems в Киле, которая с 2013 года предоставляет своим сотрудникам услуги психотерапевтических консультаций. Руководство компании уверено, что первичная профилактика должна быть в центре внимания, потому что именно она обеспечивает здоровую атмосферу на предприятии. Вовлеченные терапевты резервируют время для кризисных дискуссий и диагностических консультаций, чтобы выявить раннее развитие эмоционального выгорания и психических расстройств. Квалифицированная диагностика играет в этом процессе ключевую роль, поскольку не все психические заболевания обусловлены неблагоприятными условиями труда. Поэтому профессиональная ассоциация немецких неврологов предлагает специальное обучение для специалистов, желающих работать именно на предприятиях. Неврологи и психиатры проходят целенаправленную подготовку по профилактике и лечению психических заболеваний, связанных с работой. Главная цель этих тренингов – обеспечение компаний компетентными специалистами в каждом регионе.
Тренеры могут также распознать психологический стресс на рабочем месте и сотрудничать с компанией, чтобы его уменьшить.
В то же время проходят соответствующие исследовательские проекты, например, «Ранняя интервенция на рабочем месте», проводимая университетской больницей Эрлангена в сотрудничестве со своими коллегами из Ульма и другими совместными партнерами. Этот проект уже дал многонадежные результаты в предыдущих исследованиях, и теперь его действенность проверяют в общегерманском рандомизированном исследовании, финансируемом федеральным министерством образования и исследований и Немецким фондом пенсионного страхования.

В рамках этого проекта ученые и врачи покидают стены клиник и больниц и отправляются в привычную среду своих пациентов непосредственно на их рабочие места. Команда специалистов во главе с руководительницей исследований старшим врачом Евой Ротермунд посещает малые, средние и крупные компании и предлагает психосоматические превентивные консультации раз в неделю.
«Наша цель — быстро идентифицировать людей с психическими жалобами, такими как тревожные расстройства, нарушения сна, усталость, истощение, болевые симптомы, и оказать своевременную помощь и тем самым предотвратить их возможной нетрудоспособности в будущем», — объясняет профессор Есим Эрим, руководитель психосома в университетской больнице Эрлангена.
"Ранняя интервенция и реабилитация психически больных работников на рабочем месте помогает не только пострадавшим, но и работодателю, поскольку минимизирует потери компании из-за отсутствия работников и снимает нагрузку на социальное обеспечение", - добавляет Ева Ротермунд.
Во время психосоматической консультации все заинтересованные работники могут при желании получить диагностику и советы по поводу возможных вариантов лечения. Встречи проходят анонимно: таким образом работодатель не знает, кто именно из работников использует новые «услуги», приходит на консультации и терапию.

Автомобильный концерн Daimler AG также активно приспосабливался к новым принципам работы и с 2016 полностью изменил корпоративную культуру и принципы руководства. Во главу угла новой корпоративной этики Leadership 2020 выступает эмоциональный интеллект человека, а его главная цель — создать такую культуру сотрудничества, что обеспечит общий успех в будущем.
«К счастью, все больше руководителей, по крайней мере, в Германии, понимают, насколько важно инвестировать ресурсы в психологическое здоровье своих работников, поскольку это оказывает непосредственное влияние на качество работы, — рассказала Неделе Афина Хаджинова, работающая в Mercedes-Benz Bank в отделе "Business intelligence". — Однако многие тоже зависят от твоей собственной инициативы. Когда я получила новую должность на предприятии, буквально за два месяца чрезстресс и постоянное нервотрепки у меня начались определенные психосоматические проблемы. Тогда моя коллега рассказала мне, что у нашего отдела есть годовой бюджет для коучинга. В нашем случае это был внештатный специалист, помогавший справиться с совершенно разными проблемами на работе: от личных страхов до конфликтных ситуаций. После первой консультации мы сразу обнаружили, в чем заключалась причина моего стресса, и проговорили возможные действия. Затем руководство одобрило наши дальнейшие консультации с тренером, потому что для них также было важно, чтобы я меньше болела и была более мотивированной. Такую возможность имеют все работники, независимо от позиции и иерархии, хотя, конечно, каждый запрос проверяется на целесообразность. Так, например, у моей коллеги был большой страх перед любыми публичными выступлениями, и компания оплатила ей специальные тренинги. В свою очередь руководство понимает, что идеальных работников нет, и в долгосрочной перспективе эти инвестиции принесут пользу всем. Кроме того, практика коучинга активно используется и самим руководством, то есть я могла получить поддержку от своего прямого руководителя. Для меня это было совершенно новым опытом, когда вместо страха ты чувствуешь от руководства поддержку, и в результате я стала меньше болеть и эффективнее работать. Кроме того, в концерне существуют многочисленные менторские программы, главные из которых посвящены вопросам саморазвития, лидерских программ, ожидания от себя и других. Естественно, еще остается определенный процент управляющих, руководствующихся принципами тридцатилетней давности. Но подавляющее большинство менеджмента все же понимают, что новые молодые работники нуждаются в новых условиях труда, а уровень эффективности работников напрямую зависит от их здоровья».

Не только крупные корпорации и международные компании воплощают в свою корпоративную культуру новые принципы. Это касается и среднего и малого бизнеса. Сабрина работает в небольшой маркетинговой компании в отделе продаж. Регулярные личные встречи с руководством, в течение которых они открыто обсуждают все оперативные вопросы, как, например, проблемы с клиентами, настроение в команде, самочувствие, уже стали для нее нормой. Также руководство фирмы активно использует техники INSIGHTS MDI и модели психотипов DISG. INSIGHTS MDI – это целостный диагностический инструмент для распознавания талантов и развития потенциала, измеряющий поведение, мотивы и эмоциональный интеллект человека. Аббревиатура DISG представляет модель, которая анализирует и классифицирует поведение человека по четырем основным типам: D = доминантный (красный), I = инициативный (желтый), S = устойчивый (зеленый), G = добросовестный (голубой).

Модель основана на предположении, что каждый человек имеет характеристики всех четырех типов, но в разном соотношении.
«Смысл этого инструмента заключается не в том, чтобы рассортировать людей по ящикам, а в том, чтобы показать, что существуют разные психологические типы личности, и в соответствии с ними – разные модели поведения. Это очень помогает нам в конфликтных ситуациях, при распределении клиентов или формировании команд. Все мы разные, но для гармоничного и здорового сотрудничества иногда полезно знать, что с определенными психологическими типами тебе легче работается, чем с другими. Этакая цветная инструкция по эксплуатации, которая каждый день помогает человеку идти на работу с удовольствием», — рассказала Сабрина.
В Украине пока можно только мечтать о таких превентивных мерах. Но даже если в нашей стране общественно важные процессы проходят медленнее, чем в более развитых странах Европы, превентивные терапевтические мероприятия можно проводить и своими руками. Так, берлинские специалисты по корпоративному менеджменту здравоохранения предлагают семь «правил выживания» (см. «Правила борьбы со стрессом на рабочем месте»).

Новое время требует новых стратегий работы и нового стиля руководства, поскольку нынешнее поколение работников имеет совсем другие требования к работодателям, чем предшественники. Больше свободы выбора, возможностей для самореализации, гибкости и здорового баланса между работой и личной жизнью. И хочется верить, что здоровая рабочая атмосфера станет нормой и в нашей стране.