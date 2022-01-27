Как работает превентивная психотерапия на рабочем месте?

Согласно исследованиям немецких страховых компаний, психические заболевания являлись одной из наиболее распространенных причин нетрудоспособности в Германии еще задолго до пандемии. Очень часто работники с психологическими и психиатрическими расстройствами обращаются за помощью поздно, если это вообще случается. В конце концов, такие люди выпадают из рабочего процесса — иногда больше, чем на несколько месяцев. Этому немало причин: работники не решаются своевременно обратиться за помощью, не могут найти нужного терапевта амбулаторно или просто пренебрегают необходимостью терапии.
Именно поэтому в Германии все больше распространяется превентивная психотерапевтическая практика на рабочем месте. Наглядный пример – известная компания ThyssenKrupp Marine Systems в Киле, которая с 2013 года предоставляет своим сотрудникам услуги психотерапевтических консультаций. Руководство компании уверено, что первичная профилактика должна быть в центре внимания, потому что именно она обеспечивает здоровую атмосферу на предприятии. Вовлеченные терапевты резервируют время для кризисных дискуссий и диагностических консультаций, чтобы выявить раннее развитие эмоционального выгорания и психических расстройств. Квалифицированная диагностика играет в этом процессе ключевую роль, поскольку не все психические заболевания обусловлены неблагоприятными условиями труда. Поэтому профессиональная ассоциация немецких неврологов предлагает специальное обучение для специалистов, желающих работать именно на предприятиях. Неврологи и психиатры проходят целенаправленную подготовку по профилактике и лечению психических заболеваний, связанных с работой. Главная цель этих тренингов – обеспечение компаний компетентными специалистами в каждом регионе.
Именно поэтому в Германии все больше распространяется превентивная психотерапевтическая практика на рабочем месте. Наглядный пример – известная компания ThyssenKrupp Marine Systems в Киле, которая с 2013 года предоставляет своим сотрудникам услуги психотерапевтических консультаций. Руководство компании уверено, что первичная профилактика должна быть в центре внимания, потому что именно она обеспечивает здоровую атмосферу на предприятии. Вовлеченные терапевты резервируют время для кризисных дискуссий и диагностических консультаций, чтобы выявить раннее развитие эмоционального выгорания и психических расстройств. Квалифицированная диагностика играет в этом процессе ключевую роль, поскольку не все психические заболевания обусловлены неблагоприятными условиями труда. Поэтому профессиональная ассоциация немецких неврологов предлагает специальное обучение для специалистов, желающих работать именно на предприятиях. Неврологи и психиатры проходят целенаправленную подготовку по профилактике и лечению психических заболеваний, связанных с работой. Главная цель этих тренингов – обеспечение компаний компетентными специалистами в каждом регионе.
Тренеры могут также распознать психологический стресс на рабочем месте и сотрудничать с компанией, чтобы его уменьшить.
В то же время проходят соответствующие исследовательские проекты, например, «Ранняя интервенция на рабочем месте», проводимая университетской больницей Эрлангена в сотрудничестве со своими коллегами из Ульма и другими совместными партнерами. Этот проект уже дал многонадежные результаты в предыдущих исследованиях, и теперь его действенность проверяют в общегерманском рандомизированном исследовании, финансируемом федеральным министерством образования и исследований и Немецким фондом пенсионного страхования.
В рамках этого проекта ученые и врачи покидают стены клиник и больниц и отправляются в привычную среду своих пациентов непосредственно на их рабочие места. Команда специалистов во главе с руководительницей исследований старшим врачом Евой Ротермунд посещает малые, средние и крупные компании и предлагает психосоматические превентивные консультации раз в неделю.
Во время психосоматической консультации все заинтересованные работники могут при желании получить диагностику и советы по поводу возможных вариантов лечения. Встречи проходят анонимно: таким образом работодатель не знает, кто именно из работников использует новые «услуги», приходит на консультации и терапию.
Автомобильный концерн Daimler AG также активно приспосабливался к новым принципам работы и с 2016 полностью изменил корпоративную культуру и принципы руководства. Во главу угла новой корпоративной этики Leadership 2020 выступает эмоциональный интеллект человека, а его главная цель — создать такую культуру сотрудничества, что обеспечит общий успех в будущем.
Не только крупные корпорации и международные компании воплощают в свою корпоративную культуру новые принципы. Это касается и среднего и малого бизнеса. Сабрина работает в небольшой маркетинговой компании в отделе продаж. Регулярные личные встречи с руководством, в течение которых они открыто обсуждают все оперативные вопросы, как, например, проблемы с клиентами, настроение в команде, самочувствие, уже стали для нее нормой. Также руководство фирмы активно использует техники INSIGHTS MDI и модели психотипов DISG. INSIGHTS MDI – это целостный диагностический инструмент для распознавания талантов и развития потенциала, измеряющий поведение, мотивы и эмоциональный интеллект человека. Аббревиатура DISG представляет модель, которая анализирует и классифицирует поведение человека по четырем основным типам: D = доминантный (красный), I = инициативный (желтый), S = устойчивый (зеленый), G = добросовестный (голубой).
Модель основана на предположении, что каждый человек имеет характеристики всех четырех типов, но в разном соотношении.
В Украине пока можно только мечтать о таких превентивных мерах. Но даже если в нашей стране общественно важные процессы проходят медленнее, чем в более развитых странах Европы, превентивные терапевтические мероприятия можно проводить и своими руками. Так, берлинские специалисты по корпоративному менеджменту здравоохранения предлагают семь «правил выживания» (см. «Правила борьбы со стрессом на рабочем месте»).
Новое время требует новых стратегий работы и нового стиля руководства, поскольку нынешнее поколение работников имеет совсем другие требования к работодателям, чем предшественники. Больше свободы выбора, возможностей для самореализации, гибкости и здорового баланса между работой и личной жизнью. И хочется верить, что здоровая рабочая атмосфера станет нормой и в нашей стране.
Новое время требует новых стратегий работы и нового стиля руководства, поскольку нынешнее поколение работников имеет совсем другие требования к работодателям, чем предшественники. Больше свободы выбора, возможностей для самореализации, гибкости и здорового баланса между работой и личной жизнью. И хочется верить, что здоровая рабочая атмосфера станет нормой и в нашей стране.
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