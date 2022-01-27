Как работает превентивная психотерапия на рабочем месте?

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Именно поэтому в Германии все больше распространяется превентивная психотерапевтическая практика на рабочем месте. Наглядный пример – известная компания ThyssenKrupp Marine Systems в Киле, которая с 2013 года предоставляет своим сотрудникам услуги психотерапевтических консультаций. Руководство компании уверено, что первичная профилактика должна быть в центре внимания, потому что именно она обеспечивает здоровую атмосферу на предприятии. Вовлеченные терапевты резервируют время для кризисных дискуссий и диагностических консультаций, чтобы выявить раннее развитие эмоционального выгорания и психических расстройств. Квалифицированная диагностика играет в этом процессе ключевую роль, поскольку не все психические заболевания обусловлены неблагоприятными условиями труда. Поэтому профессиональная ассоциация немецких неврологов предлагает специальное обучение для специалистов, желающих Согласно исследованиям немецких страховых компаний, психические заболевания являлись одной из наиболее распространенных причин нетрудоспособности в Германии еще задолго до пандемии. Очень часто работники с психологическими и психиатрическими расстройствами обращаются за помощью поздно, если это вообще случается. В конце концов, такие люди выпадают из рабочего процесса — иногда больше, чем на несколько месяцев. Этому немало причин: работники не решаются своевременно обратиться за помощью, не могут найти нужного терапевта амбулаторно или просто пренебрегают необходимостью терапии.Именно поэтому в Германии все больше распространяется превентивная психотерапевтическая практика на рабочем месте. Наглядный пример – известная компания ThyssenKrupp Marine Systems в Киле, которая с 2013 года предоставляет своим сотрудникам услуги психотерапевтических консультаций. Руководство компании уверено, что первичная профилактика должна быть в центре внимания, потому что именно она обеспечивает здоровую атмосферу на предприятии. Вовлеченные терапевты резервируют время для кризисных дискуссий и диагностических консультаций, чтобы выявить раннее развитие эмоционального выгорания и психических расстройств. Квалифицированная диагностика играет в этом процессе ключевую роль, поскольку не все психические заболевания обусловлены неблагоприятными условиями труда. Поэтому профессиональная ассоциация немецких неврологов предлагает специальное обучение для специалистов, желающих работать именно на предприятиях. Неврологи и психиатры проходят целенаправленную подготовку по профилактике и лечению психических заболеваний, связанных с работой. Главная цель этих тренингов – обеспечение компаний компетентными специалистами в каждом регионе.

Тренеры могут также распознать психологический стресс на рабочем месте и сотрудничать с компанией, чтобы его уменьшить.

В то же время проходят соответствующие исследовательские проекты, например, «Ранняя интервенция на рабочем месте», проводимая университетской больницей Эрлангена в сотрудничестве со своими коллегами из Ульма и другими совместными партнерами. Этот проект уже дал многонадежные результаты в предыдущих исследованиях, и теперь его действенность проверяют в общегерманском рандомизированном исследовании, финансируемом федеральным министерством образования и исследований и Немецким фондом пенсионного страхования.



В рамках этого проекта ученые и врачи покидают стены клиник и больниц и отправляются в привычную среду своих пациентов непосредственно на их рабочие места. Команда специалистов во главе с руководительницей исследований старшим врачом Евой Ротермунд посещает малые, средние и крупные компании и предлагает психосоматические превентивные консультации раз в неделю.

«Наша цель — быстро идентифицировать людей с психическими жалобами, такими как тревожные расстройства, нарушения сна, усталость, истощение, болевые симптомы, и оказать своевременную помощь и тем самым предотвратить их возможной нетрудоспособности в будущем», — объясняет профессор Есим Эрим, руководитель психосома в университетской больнице Эрлангена.

"Ранняя интервенция и реабилитация психически больных работников на рабочем месте помогает не только пострадавшим, но и работодателю, поскольку минимизирует потери компании из-за отсутствия работников и снимает нагрузку на социальное обеспечение", - добавляет Ева Ротермунд.

Во время психосоматической консультации все заинтересованные работники могут при желании получить диагностику и советы по поводу возможных вариантов лечения. Встречи проходят анонимно: таким образом работодатель не знает, кто именно из работников использует новые «услуги», приходит на консультации и терапию.



Автомобильный концерн Daimler AG также активно приспосабливался к новым принципам работы и с 2016 полностью изменил корпоративную культуру и принципы руководства. Во главу угла новой корпоративной этики Leadership 2020 выступает эмоциональный интеллект человека, а его главная цель — создать такую культуру сотрудничества, что обеспечит общий успех в будущем.

«К счастью, все больше руководителей, по крайней мере, в Германии, понимают, насколько важно инвестировать ресурсы в психологическое здоровье своих работников, поскольку это оказывает непосредственное влияние на качество работы, — рассказала Неделе Афина Хаджинова, работающая в Mercedes-Benz Bank в отделе "Business intelligence". — Однако многие тоже зависят от твоей собственной инициативы. Когда я получила новую должность на предприятии, буквально за два месяца чрезстресс и постоянное нервотрепки у меня начались определенные психосоматические проблемы. Тогда моя коллега рассказала мне, что у нашего отдела есть годовой бюджет для коучинга. В нашем случае это был внештатный специалист, помогавший справиться с совершенно разными проблемами на работе: от личных страхов до конфликтных ситуаций. После первой консультации мы сразу обнаружили, в чем заключалась причина моего стресса, и проговорили возможные действия. Затем руководство одобрило наши дальнейшие консультации с тренером, потому что для них также было важно, чтобы я меньше болела и была более мотивированной. Такую возможность имеют все работники, независимо от позиции и иерархии, хотя, конечно, каждый запрос проверяется на целесообразность. Так, например, у моей коллеги был большой страх перед любыми публичными выступлениями, и компания оплатила ей специальные тренинги. В свою очередь руководство понимает, что идеальных работников нет, и в долгосрочной перспективе эти инвестиции принесут пользу всем. Кроме того, практика коучинга активно используется и самим руководством, то есть я могла получить поддержку от своего прямого руководителя. Для меня это было совершенно новым опытом, когда вместо страха ты чувствуешь от руководства поддержку, и в результате я стала меньше болеть и эффективнее работать. Кроме того, в концерне существуют многочисленные менторские программы, главные из которых посвящены вопросам саморазвития, лидерских программ, ожидания от себя и других. Естественно, еще остается определенный процент управляющих, руководствующихся принципами тридцатилетней давности. Но подавляющее большинство менеджмента все же понимают, что новые молодые работники нуждаются в новых условиях труда, а уровень эффективности работников напрямую зависит от их здоровья».





Не только крупные корпорации и международные компании воплощают в свою корпоративную культуру новые принципы. Это касается и среднего и малого бизнеса. Сабрина работает в небольшой маркетинговой компании в отделе продаж. Регулярные личные встречи с руководством, в течение которых они открыто обсуждают все оперативные вопросы, как, например, проблемы с клиентами, настроение в команде, самочувствие, уже стали для нее нормой. Также руководство фирмы активно использует техники INSIGHTS MDI и модели психотипов DISG. INSIGHTS MDI – это целостный диагностический инструмент для распознавания талантов и развития потенциала, измеряющий поведение, мотивы и эмоциональный интеллект человека. Аббревиатура DISG представляет модель, которая анализирует и классифицирует поведение человека по четырем основным типам: D = доминантный (красный), I = инициативный (желтый), S = устойчивый (зеленый), G = добросовестный (голубой).



Модель основана на предположении, что каждый человек имеет характеристики всех четырех типов, но в разном соотношении.

«Смысл этого инструмента заключается не в том, чтобы рассортировать людей по ящикам, а в том, чтобы показать, что существуют разные психологические типы личности, и в соответствии с ними – разные модели поведения. Это очень помогает нам в конфликтных ситуациях, при распределении клиентов или формировании команд. Все мы разные, но для гармоничного и здорового сотрудничества иногда полезно знать, что с определенными психологическими типами тебе легче работается, чем с другими. Этакая цветная инструкция по эксплуатации, которая каждый день помогает человеку идти на работу с удовольствием», — рассказала Сабрина.

В Украине пока можно только мечтать о таких превентивных мерах. Но даже если в нашей стране общественно важные процессы проходят медленнее, чем в более развитых странах Европы, превентивные терапевтические мероприятия можно проводить и своими руками. Так, берлинские специалисты по корпоративному менеджменту здравоохранения предлагают семь «правил выживания» (см. «Правила борьбы со стрессом на рабочем месте»).



Новое время требует новых стратегий работы и нового стиля руководства, поскольку нынешнее поколение работников имеет совсем другие требования к работодателям, чем предшественники. Больше свободы выбора, возможностей для самореализации, гибкости и здорового баланса между работой и личной жизнью. И хочется верить, что здоровая рабочая атмосфера станет нормой и в нашей стране.