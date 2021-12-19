Как обниматься правильно и с пользой. Выводы ученых

09:05 21 Ноябрь Киев, Украина

Нет ничего проще, чем просто обнять человека. Каждый с момента раннего детства ощущал на себе тепло объятий родных и друзей. Но стоит задуматься над тем, что несут с собой такие объятья? Для чего они нужны человеку?

Этими вопросами задались ученые из трех университетов Британии и поделились своими выводами.

Во-первых, любые объятия – это тесный тактильный контакт. Поэтому продолжительность обнимания должна длиться ни дольше 5-10 секунд. Нужно понимать, что длительное нарушение личного простора несет ощущение дискомфорта.

Во-вторых, очень важна так сказать техника объятий, положение рук в этот момент. Наиболее благоприятным будет позиция, когда один кладет руки на талию партнеру, а другой – на шею или плечи. При этом старайтесь избегать скрещенных рук.

По мнению автора исследования Анны Дурен, мужчины гораздо чаще скрещивают руки во время объятий и не всегда контролируют свою силу.