Как музыка влияет на психическое и физическое состояние человека

12:53 04 Февраль Киев, Украина

Еще в античные времена музыка служила восстановлению духовной гармонии. К примеру, Пифагор с помощью песен компенсировал такие негативные эмоции, как разочарование или неконтролируемый гнев. Платон же и Аристотель описывали в своих произведениях не только целебную силу музыки , но и ее учебную эффективность как средства воспитания людей. В эпоху Возрождения ученые занимались вопросами связи музыки и аффектов человека, особенно меланхолии, как тогда называли депрессивное расстройство. Моцарт и Гендель написали «Heilmusik» (дословно с немецкого — «целительная музыка») для людей, страдающих хронической головной болью.

В современной психологии есть даже научная гипотеза «эффект Моцарта», описывающая улучшение когнитивной деятельности человека под влиянием музыки Моцарта или классической музыки в целом. Так же трудно не упомянуть Баха и его знаменитые «Вариации Гольдберга»; композитор их написал специально для ночного музицирования в спальне страдавшего от бессонницы дипломата Германа Карла фон Кейзерлинга. Сегодня, кстати, эти вариации до сих пор активно используются в музыкальной терапии.



В XIX веке музыка совсем нашла свою новую, психологически нацеленную направленность в лечении психических болезней. Но по-настоящему сильный подъем музыкотерапии пережил после Второй мировой войны. В 1959 году в музыкальной академии Вены была создана специальность «Музыкальная медицина», и терапевтическое использование музыки наконец-то получило большой резонанс. Было замечено, что разные пациенты во время прослушивания того же музыкального произведения имеют разные реакции. Из этого разработано исследование, которое сочетало психотерапевтические процедуры с результатами эффектов музыки, а также предполагало психологический и эмоциональный опыт пациента. Позже появилась расширенная концепция музыкотерапии, основанная на целостном взгляде на человека, а также содержала основы психоанализа и гуманистической психологии.

Еще позже, используя современные методы визуализации, неврологи смогли показать, что музыка способна влиять на структуру мозга, поскольку она создает своеобразный мостик к нашему внутреннему миру, и это помогает вывести на поверхность глубоко скрытые чувства. Именно такое взаимодействие является важным аспектом музыкальной терапии. Люди говорят о чувствах, переживаниях и идеях, возникающих во время прослушивания музыки.



Исследования показали, что музыка влияет на вегетативную нервную систему.

«Это приводит не только к эмоциональным, но и к гормональным изменениям, — объясняет профессор медицины Ганс-Йоахим Траппе. — Поскольку вегетативная нервная система также контролирует сердечно-сосудистую систему, музыка оказывает опосредованное влияние на сердце и частоту дыхания, а также на артериальное давление. И классическая музыка имеет в этом контексте самую целительную силу».

Однако, по словам Траппе, каждый композитор и каждая форма композиции оказывают разное влияние на сердечно-сосудистую систему. Музыку Баха, Моцарта, Генделя, Корелли, Альбинони и Тартини особенно рекомендуют при сердечно-сосудистых заболеваниях. Исследование с 60 добровольцами в университетской клинике Marienhospital Herne показало, что например оркестровая сюита No 3 Баха снижает артериальное давление в среднем на 7,5/4,9 мм рт. ст. (т.е. со 140/90 мм рт. ст. до примерно 132/85 мм рт. ст.). Частота сердечных сокращений также уменьшалась примерно на семь ударов в минуту. Впрочем, после ультразвуковой терапии АД и частота сердечных сокращений участников снова выросли.

«Интересно, что мы также зафиксировали снижение артериального давления при прослушивании тяжелой музыки вроде хэви-металла. В этом случае следует отметить, что индивидуальные преимущества также следует учитывать во время музыкальной терапии. Хотя некоторые стили музыки зарекомендовали себя при определенных заболеваниях», — добавляет Траппе.

Терапия музыкой нашла обширное применение и в психиатрии, психосоматике, онкологии, гериатрии, болевых синдромах. Этот метод универсален как для детей и подростков, так и для взрослых или людей с инвалидностью. Очень распространено применение музыкальной терапии для детей с аутистическим расстройством, а также для людей, переживших тяжелую травму. Это объясняется тем, что музыкотерапия предлагает множество возможностей для того, чтобы сделать чувства пациентов, к которым они не могут подобрать слова, понятными и ощутимыми. Также музыкальную терапию активно используют для пациентов с хронической болью или больных тинитусом (звон или шум в ушах). В этом случае выбранные музыкальные произведения перекрывают тревожные ушные шумы и вытесняют их из сознания.



В музыкотерапии есть два основных направления: активное и рецептивное. Во время активной музыкотерапии пациентов мотивируют самостоятельно создавать звуки и играть на разных музыкальных инструментах. Большим преимуществом музыкотерапии есть то, что она предлагает многочисленные возможности выражения. Используются музыкальные инструменты, на которых легко играть. Барабаны, бубен, гитара, ксилофон и многие другие инструменты, а также собственный голос позволяют пациенту создавать различные ритмы и звуки. Некоторые музыкотерапевты записывают то, что было воспроизведено, чтобы пациент мог снова слушать его мелодии и мысли ать о них. Важно отметить, что речь не идет о профессиональном музыкальном образовании или умении играть на музыкальном инструменте. Музыка используется чисто как средство, поскольку музыкальные тона часто более мотивационными, чем определенные реабилитационные упражнения, и главная цель состоит в том, чтобы пациент присоединился и подключился к миру своих чувств, развил внутренние ресурсы. Музыкотерапия относится к креативным видам терапии или арт-терапии и может укрепить способность к самовыражению, повысить самооценку и уверенность в себе. В групповой музыкотерапии всеобщая импровизация может создать сильное чувство принадлежности и безопасности. Разговор является важной частью музыкотерапии. Пациент обсуждает с музыкотерапевтом все, что чувствовал во время прослушивания музыки или игры на музыкальном инструменте. В ходе музыкотерапии могут возникать дискомфортные ощущения и болезненные воспоминания, и их тоже важно говорить с терапевтом.

Во многих развитых странах мира музыкотерапия утвердилась как отдельная специальность в университетах. Курс разделен на дисциплины по медицине, психологии, музыковедению и педагогике.



В Украине на сегодняшний день отсутствует отдельная специальность «музыкальный терапевт». Однако некоторые вузы предлагают студентам предмет "музыкальная психология". Также в нашей стране музыкотерапию активно используют в реабилитации детей с инвалидностью, алко- и наркозависимых, участников боевых действий. Кроме того, развитием музыкотерапии и подготовкой специалистов занимаются общественные организации, такие как, например, Всеукраинская ассоциация музыкотерапевтов Украины. В 2014-2015 годах Ассоциация разработала и внедрила реабилитационную программу для участников АТО «Музыка – антистресс», цель которой – улучшить психическое и физическое здоровье ветеранов.



А в Германии скрипачка симфонического оркестра Берлинского радио и бывшая киевлянка Марина Бондас вместе с единомышленниками из инициативной группы Heart for Ukraine учредила музыкально-реабилитационный проект Musik Rettet (Музыка спасает). Основная цель этого проекта – помочь людям из прифронтовой и серой зон через музыку и искусство отключить их страшные переживания и боль и дать возможность вернуться в мирную и сбалансированную жизнь. Этот проект охватывает как реабилитационный летний лагерь для детей, который проводится с 2016 в пригороде Берлина, так и мастер-классы непосредственно в зоне боевых действий. В своей программе Марина Бондас использует и классику (Бах, Моцарт, Вивальди, Крейслер) и фольклор, и современную украинскую музыку.