Как крысы научились играть в Doom. Животные осваивают VR. Видео

Если вы гордитесь тем, что вы геймер и можете легко проходить сложные уровни, знайте, что этим же скоро смогут похвастаться обычные крысы. Как известно, крысы отличаются своеобразным интеллектом. Животные успешно осваиваются в виртуальной реальности (VR). Всего за три недели животные поняли принцип работы VR-устройства и прошли простой уровень игры. Этим необычным героям научного эксперимента дали имена разработчиков DOOM II — Кармар, Ромеро и Том.

Для своего эксперимента нейроинженер Виктор Тот отобрал трех двухмесячных крыс и заставил их за еду бегать и ориентироваться в специально разработанной им VR-системе. После занятий по часу в день через 6 недель у крыс получилось пройти уровень. Через 11 дней животные освоили игру в DOOM.

Своим научным опытом Виктор Тот хочет сподвигнуть ученых использовать VR для исследований в сфере нейробиологии для захвата поведенческих и когнитивно богатых нейронных записей.

Для того, чтобы создать устройство Rodent VR понадобилось около четырех месяцев и $2 тысячи. Ученый проверил множество вариантов, и в итоге собрал финальную VR-систему, которая состоит из полистиролового мяча, датчиков движения и изогнутого экрана. Перед экраном закреплены три трубки: через первую крыса получает питательное вознаграждение, а через две другие с помощью датчиков на ее дыхание совершает выстрел в игре.

Для осуществления эксперимента Виктор Тот создал кастомный уровень на движке DOOM II в виде прямого коридора, в котором враг преграждает путь игроку. Для продвижения игрок должен выстрелить в противника из виртуального ружья. Пока еще крысам нужна помощь человека чтобы подключиться к системе и встать на беговой шар.