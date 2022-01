Как используют медицинский каннабис в психиатрии?

20:17 28 Январь Киев, Украина





Еще в 1621 году английский священник Роберт Бертон заявил, что



Сегодня все больше стран меняют свою политику по легализации каннабиса. В Уругвае и Канаде растение полностью легализовало для выращивания, хранения и потребления. В целом применение каннабиса в медицинских целях легализовано в более чем 40 странах мира, в частности в Дании, Швейцарии, Турции, Израиле, Финляндии, некоторых штатах США и многих других. Весной 2018 года Австрийская платформа растительных лекарственных средств (Herbal Medicinal Products Platform Austria, сокращенно HMPPA) признала Cannabis sativa лекарственным растением рока. На протяжении тысяч лет человек применял коноплю в различных промышленных и медицинских целях благодаря ее полезным свойствам. В частности, образцы конопляного волокна из Китая датированы 8000 годами до н.э., а ныне украинские дизайнеры активно используют коноплю для создания модных, экологических вещей, которые смело бросают вызов стигме по этому растению. Из конопли можно изготавливать самые разные пластмассы, а в 1940-х годах Ford даже сделал прототип автомобиля из конопли и сои. К тому же коноплю в сочетании с другими волокнами можно использовать для изготовления самых разных фильтров или перерабатывать на всевозможные строительные материалы, в частности на те, которые используют в качестве утеплителя. Косметическая промышленность также предлагает широкий ассортимент кремов, лосьонов, мазей и гелей, изготовленных из конопли, поскольку это растение содержит много витаминов, незаменимых аминокислот и многое другое, полезное для здоровья кожи.Еще в 1621 году английский священник Роберт Бертон заявил, что каннабис может быть эффективным и полезным средством для лечения аффективных расстройств. А в Индии более 400 лет назад назначали экстракты из растения конопли тем, кто страдал депрессией (хотя, конечно, тогда эту болезнь называли несколько иначе). В 1890 году британский врач Джон Рассел Рейнольдс обнаружил, что длительное употребление лекарственной конопли при тревожных расстройствах имело положительные последствия.Сегодня все больше стран меняют свою политику по легализации каннабиса. В Уругвае и Канаде растение полностью легализовало для выращивания, хранения и потребления. В целом применение каннабиса в медицинских целях легализовано в более чем 40 странах мира, в частности в Дании, Швейцарии, Турции, Израиле, Финляндии, некоторых штатах США и многих других. Весной 2018 года Австрийская платформа растительных лекарственных средств (Herbal Medicinal Products Platform Austria, сокращенно HMPPA) признала Cannabis sativa лекарственным растением рока.

В настоящее время поворотом политики по конопле стало то, что в конце 2020 года Суд Европейского Союза постановил, что вещество каннабидиол, или сокращенно CBD, содержащееся в растении, не является наркотиком, и Комиссия ООН по наркотическим средствам проголосовала за переклассификацию конопли из Списка IV, куда его поместили рядом с наркотиками, такими как героин, в менее вредную категорию. Несмотря на этот факт, а также многочисленные положительные результаты применения медицинского каннабиса, в Украине его использование запрещено и связано с рядом мифов и предубеждений, а вопрос легализации до сих пор остается раздражительным. К тому же многие путают рекреационный и медицинский вид каннабиса. В противоположность рекреационному, медицинский каннабис содержит строго регламентированное количество тетрагидроканабинола (ТГК), который и провоцирует известные психотропные эффекты. Однако даже рекреационный каннабис занимает 11 место по уровню вреда на организм человека, в то же время легальные алкоголь и никотин занимают соответственно пятое и девятое. В нашей стране каннабиса нуждаются в десятках тысяч детей с эпилепсией, сотнях тысяч онкобольных и паллиативных пациентов, а также десятках тысяч пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством.



Наиболее распространенными областями применения медицинского каннабиса сегодня в мире считают:

• хронические болезни, связанные с сильной болью;

• заболевания, при которых симптомами являются приступы и паралич, например эпилепсия или рассеянный склероз, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона;

• психиатрические заболевания;

• облегчение неприятных побочных эффектов, например тошнота и другие последствия химиотерапии или замедление потери веса, которая может быть связана со СПИДом.



В случае применения медицинского каннабиса в психиатрии его терапевтический потенциал годами игнорировали. Но в последнее время ситуация изменилась. Актуальные исследования показывают пользу каннабиноидов в лечении ряда психических заболеваний. В Украине по данным Бюро Всемирной организации здравоохранения насчитывается около 8 млн человек, которым приходится противостоять психическим недугам, в том числе тревожным и аффективным расстройствам.

Психические заболевания, такие как депрессия, обычно лечат антидепрессантами. Однако химические препараты часто связаны с неприятными побочными эффектами. CBD является абсолютно естественным препаратом, который облегчает симптомы течения психиатрических расстройств. Так CBD может помочь при панических атаках и тревожных расстройствах, поскольку взаимодействует с собственной эндоканабиноидной системой организма. Важнейшая роль эндоканабиноидной системы заключается в поддержании и восстановлении гомеостаза, здорового баланса многих функций организма, она угнетает чрезмерную активность нейромедиаторов (веществ-носителей в нервной системе), например норадреналина, серотонина, дофамина. CBD положительно на нее влияет, так как оказывает успокаивающее и расслабляющее действие, что также способствует снижению собственного уровня стресса.

К основным психическим заболеваниям, в лечении которых можно эффективно применять каннабиноиды, относятся: Синдром нарушения активности и внимания (сокращенно СПАУ; англ. attention-deficit hyperactivity disorder — ADHD), от которого согласно статистическим данным страдают от 8% до 12% детей во всем мире, а у половины симптомы сохраняются и в зрелом возрасте. Это делает СПАУ относительно распространенным хроническим заболеванием. Люди с этим синдромом не могут успокоиться и находятся в возбужденном состоянии. Они подвержены внезапным вспышкам эмоций и другим чрезмерным эмоциональным реакциям. Синдром может увеличивать вероятность других психических расстройств и плохо влиять на социализацию, отношения, учебу, карьеру и т.д. Согласно результатам исследования, представленным на международной конференции по каннабиноидам в медицине 2015 года в итальянской Генуе, конопля существенно помогает взрослым пациентам с этим заболеванием. У 30 пациентов с СПАУ, которые были резистентными к обычным фармакологическим методам лечения, после применения каннабиса наблюдали улучшение различных симптомов, в частности, улучшение концентрации, сна и контроля импульсов.



Клиническая депрессия — во время опроса в США, в котором принял участие 1131 человек, употреблявший каннабис в лечебных целях, наиболее распространенными причинами употребления растения были указаны тревогу, артрит, головные боли и депрессию (согласно публикации Michelle Sexton: A Cross-Sectional Survey of Медицинские Cannabis Users: Patterns of Use and Perceived Efficacy). На протяжении многих лет в ряде исследований были выявлены потенциальные антидепрессантные свойства каннабиноида CBD, который не оказывает психоактивного эффекта и может быть быстродействующим препаратом для лечения легкой и тяжелой депрессии. Все благодаря тому, что CBD связывается с важным рецептором серотонина 5-HT1A и так способен усиливать серотонинергические сигнальные пути. British Medical Journal в своем детальном обзоре преимуществ препаратов на основе конопли для лечения тошноты как составляющей химиотерапии характеризует улучшение настроения от каннабиноидов, которое может повышаться до эйфории в случае увеличения дозы как желаемый побочный эффект. Но кроме каннабиноида, растение каннабиса содержит еще и эфирные масла - терпены, которые оказывают успокаивающее и спазмолитическое действие.



Посттравматическое стрессовое расстройство — хотя применение конопли для лечения ПТСР до сих пор в значительной степени неизвестно во многих странах, в Северной Америке, а также на Балканах и Ближнем Востоке такую терапию уже практикуют. В Род-Айленде, одном из 23 штатов США, где каннабис можно применять в лечебных целях, около 40% всех зарегистрированных в штате «каннабисных пациентов» получали медицинское лечение с использованием конопли именно от ПТСР. В канадском исследовании военнослужащих мужского пола из ПТСР, страдавших кошмарами из-за пережитой травмы, ученые обнаружили, что применение каннабиноида обеспечило значительное улучшение общей силы симптомов, качества сна, уменьшения частоты кошмаров и симптомов повышенного нервного возбуждения.



Обсессивно-компульсивное расстройство — тревожное расстройство, для которого характерны навязчивые идеи и/или компульсивные действия, например, принудительная мойка (принудительная чистота) или постоянная проверка некоторых вещей, таких как конфорок или дверных замков (обязательный контроль). Обсессивно-компульсивное расстройство может быть очень стрессовым и значительно снизить качество жизни пострадавших. Около 2% населения западных индустриальных стран страдают от навязчивых состояний. Но врачи Берлинской университетской клиники Шарите в статье для психиатрического журнала сообщают о двух пациентах, страдавших обсессивно-компульсивным расстройством и успешно лечившихся в клинике пероральным тетрагидроканабинолом (ТГК). Параллельно этим психиатры из Университета Миннесоты в Миннеаполисе (США) опубликовали результаты клинического исследования с 14 женщинами, которые лечились ТГК. Девять участников ответили на лечение с заметным улучшением симптомов. Авторы пришли к выводу, что фармакологическая модуляция каннабиноидной системы может быть полезна при лечении ряда навязчивых состояний.



Конечно, каннабис не является панацеей или чудодейственным средством и помогает далеко не всем пациентам. В частности, пациенты с высоким риском развития психоза или с сердечными заболеваниями должны быть осторожными при его употреблении. Да и вообще, как и в случае любого другого медицинского препарата, целенаправленное употребление каннабиса должно происходить под наблюдением врача. Однако из-за заблокированных десятилетиями исследования и отсутствия заинтересованности правительств многих стран, в том числе Украины, в увеличенном употреблении медицинского каннабиса, многие пациенты часто только через собственные эксперименты выясняют, помогает ли им это растение. Отсюда имеем и много негативных опытов, поскольку купленный на улице каннабис отнюдь не отвечает медицинским стандартам и вообще может причинить организму вред.