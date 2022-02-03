Как искусственный интеллект меняет профессии

20:19 31 Январь Киев, Украина





Предприятия, которые первыми поймут, какие новые профессии появятся и какие умения будут важны для работников, смогут начать заранее переквалификацию и дополнительное обучение. А еще адаптировать вакансии и искать для будущих задач соответствующих кандидатов. Какими будут профессии через несколько лет – один из важнейших вопросов. В Федеральном министерстве труда ФРГ считают, что к 2035 году появится около 3,3 млн рабочих мест, а в то же время около 4 млн исчезнет. Эти цифры иллюстрируют, насколько изменчивым является рынок труда.Предприятия, которые первыми поймут, какие новые профессии появятся и какие умения будут важны для работников, смогут начать заранее переквалификацию и дополнительное обучение. А еще адаптировать вакансии и искать для будущих задач соответствующих кандидатов.

«Этот путь важен для всех предприятий», — считает Керстин Вагнер, руководитель отдела кадров Deutsche Bahn — немецкой железной дороги. Концерн считает, что уже имеет первые ответы. «Мы заботимся о надежности хрустального шара», — заявляет Вагнер.

Немецкая железная дорога: задачи для геоматика



Команда из разных отделов концерна пытается выяснить, как будет выглядеть работа на предприятии в будущем. Недавно они ввели новую должность – геоматика. Его задачей, среди прочего, будет собирать геоданные — например параметры территории вокзала, — управлять ими. Результатом должна стать трехмерная цифровая модель территории. Это позволяет

виртуально измерить длину перронов или расстояние между опорными колоннами без необходимости делать это физически.

Правда, железная дорога профессию геоматика не изобрела. Она просто становится все более цифровой, поэтому для того, чтобы ею овладеть, необходимы хорошие знания в математике и информатике и пространственное воображение.



Терри Грегори считает, что в будущем вряд ли возникнут новые специальности. В Институте будущего труда (IZA) он занимается вопросом того, как диджитализация изменит трудовой мир и руководит соответствующей исследовательской группой. По его мнению, в профессиях, прежде всего, изменятся задачи.



По его словам, немаловажную роль будет играть



Искусственный интеллект меняет профессии Терри Грегори считает, что в будущем вряд ли возникнут новые специальности. В Институте будущего труда (IZA) он занимается вопросом того, как диджитализация изменит трудовой мир и руководит соответствующей исследовательской группой. По его мнению, в профессиях, прежде всего, изменятся задачи.По его словам, немаловажную роль будет играть искусственный интеллект (ИИ). Это подтверждают и Bitkom (Федеральный отраслевой альянс информатики, телекоммуникации и новейших СМИ) и консалтинговое предприятие TCS. Поэтому каждая вторая фирма с более чем сотней работников убеждена, что ИИ станет ключевым для конкурентоспособности. В будущем многим работникам придется сотрудничать с ИИ.

«Возьмем, например, диагностику рака. В будущем ее сможет производить компьютер», — говорит Грегори. Так у врача будет больше времени для общения с пациентом и разработки плана лечения. Следующий пример, по мнению Грегори, это инженерная отрасль. В будущем инженерам также придется иметь дело с ИИ. «Диджитализация будет совершенствовать профессии», – считает он. – Тогда простой инженер, вероятно, станет инженером машинного обучения».

Должности будут иметь новые названия и ярлыки, но профессии будут оставаться такими же. Однако предсказывать будущее, глядя в хрустальный шар, сложно, считает Грегори. Так, анализ IZA и Центра Ляйбница по европейским экономическим исследованиям отмечает, что в результате диджитализации добрых 10% рабочих мест в Германии могут быть

автоматизированы в течение следующего десятилетия.

Однако, по словам Грегори, для работников это не означает потеря работы. Ведь у этих лиц возникнет новое поле деятельности, пусть и посложнее. Подготовиться к этому уже сейчас для работников совсем непросто. Впрочем, открытость новых технологий и изменений в целом — залог успешного прохождения таких трансформаций.



Тем, кто волнуется за свое рабочее место, следует учитывать, какую долю их деятельности сможет заменить компьютер. Институт исследований рынка труда и профессий (IAB), входящий в состав немецкого Федерального агентства труда (BA), разработал для этого специальную интернет-страницу. Кто-нибудь может ввести свою профессию в специальное поле и получить прогноз, насколько цифровые технологии могут ее изменить.



Так, например, четыре из девяти направлений деятельности криминальной полиции можно отдать цифровым помощникам. Для архитекторов это лишь три из 14 типичных видов деятельности.



Немецкая железная дорога делает ставку на цифровой журнал строительных работ



Меняются профессии и на германской железной дороге. Так, смотритель за строительством отвечает за безопасность на строительстве, посредничество между заказчиком и подрядчиком, а также прием выполненных работ — и в будущем у него будет гораздо меньше бумажной работы.



Ранее один строительный проект концерна выливался в целый грузовик документов, говорит Михаэль Фритц, глава отдела персонала DB Engineering & Consulting – инженерного и консалтингового предприятия Deutsche Bahn. Поэтому с 2019 года концерн делает ставку на цифровой журнал строительных работ. Наблюдатель за строительством может вносить данные в специальное приложение.



Еще одно нововведение на строительстве – использование дронов, оборудованных специальными сенсорами. С их помощью наблюдатели за строительством могут, например, проанализировать характеристики бетона. Благодаряи этому отпадает потребность в пробном бурении. Соответственно, смотритель за строительством становится еще и пилотом дронов.

«Ретроспективный взгляд на диджитализацию доказывает, что с использованием компьютеров в офисах и промышленных роботов на производстве исчезли повторяющиеся задачи», — делится Грегори.

Новые приложения эпохи Четвертой индустриальной революции, а также и прежде всего искусственный интеллект смогут в будущем взять на себя даже те виды деятельности, которые не происходят по четким правилам, например, когда нужно распознать шаблон. Тогда все задачи, которые предполагают человеческую креативность, станут более важными, считает Грегори.



Путеводитель поддерживает учащихся в выборе профессии



Вопрос, как будет выглядеть мир труда в будущем, интересует не только исследователей и предприятия, но и Федеральное ведомство труда ФРГ. Ведь выбор будущей профессии у школьников часто связан с трудом.

«Главная проблема – ученики точно не представляют, что их ждет во время учебы», – говорит Ангелика Швертнер. Она отвечает за модернизацию профессионального ориентирования от Федерального агентства труда для школ.

Федеральное агентство планирует углублять сотрудничество со школами. Вместе с Фондом германской индустрии она разработала путеводитель для разных федеральных земель для помощи учащимся в принятии решений о грядущей карьере. На местах в школах тоже работают консультанты.



Один из них – Ян Кордес. Специалист по профессиональной ориентации Агентства труда в Дюссельдорфе пытается тщательнейшим образом подготовить учащихся к профессиональной жизни.

«Ведь сейчас для большинства из них в будущей работе самое главное – удовольствие», – рассказывает он. По его словам, это хорошо, «но так же важно задумываться, как меняются профессии». А это, по его опыту, делают только редкие школьники.

Чтобы подготовиться к изменениям в мире труда, специалист по профориентации советует учащимся разобраться, какие у них способности. Кордес выделил четыре качества, которые, по его мнению, будут важны в будущем: техническая компетентность, социальная коммуникация, креативность, а также способность к самостоятельной оценке ситуаций и принятию решений.