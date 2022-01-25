Как физические тренировки могут превратиться в зависимость

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Ни для кого не секрет, что регулярные занятия спортом поддерживают тело в тонусе, повышают выносливость, снимают нервное напряжение, улучшают мозговую активность и настроение.

Американские ученые еще в 1970-х обнаружили явление, которое назвали «эйфорией бегуна» и вывели новую «эндорфинную» теорию.

Эндорфины, или «гормоны счастья» - это гормоны гипофиза, которые отвечают за чрезвычайно приподнятое настроение. В течение многих лет ученые не могли подтвердить эту теорию экспериментальным путем. Лишь в 2008 году, с появлением современных методов сканирования мозга, группа ученых из Германии окончательно подтвердила, что «эйфория бегуна» — результат сложных биохимических процессов в организме, а именно взрыва эндорфинов. Но пока некоторые люди не могут справиться со своими внутренними барьерами, чтобы начать регулярные тренировки, для других спорт становится центральной и доминантной частью жизни. Физические нагрузки, как правило, полезны, но в определенный момент они могут оказаться опасными. Как в случае нарко- или алкозависимости, организм может также развить зависимость и от спорта. Чаще всего к зависимости приводят такие его виды, которые совершенствуют выносливость - бег, плавание, езда на велосипеде и т.д., но также бодибилдинг и экстремальные занятия нередко побуждают к крайности.



Спортивная зависимость, как и зависимость от азартных игр, – это поведенческое расстройство. Многие эксперты описывают ее как социальное явление: производительность стала важной ценностью в современном обществе, и спортивные достижения помогают людям выделиться из толпы, получить признание и похвалу от тренеров или друзей или даже виртуально с помощью фитнес-трекера. Доктор и профессор спортивной психологии из университета Галле-Виттенберг Оливер Столл считает фактор компенсации решающим: «Часто люди занимаются спортом, потому что что-то в другой жизни не отвечает их желаниям, не работает так, как хотелось бы. А спорт вроде бы решает проблему». Однако психиатры предостерегают от стигматизации, чтобы не называть каждого бегуна на длинные дистанции зависимым, и подчеркивают, что

зависимость — это болезнь, а именно психическое расстройство, существенно влияющее на жизнь человека и его окружения.

Спортивная зависимость похожа по симптомам на другие зависимости: пострадавшему необходимо регулярно получать свой допинг, чтобы оставаться спокойным и довольным. Он больше не тренируется сугубо ради здоровья или радости, но чувствует внутреннее принуждение. Но поскольку организм привыкает к регулярным тренировкам, «спортозависимым» приходится постоянно увеличивать объем тренировок, то есть тренироваться дольше, чаще и интенсивнее, чтобы добиться желаемого эффекта. Чрезмерные физические нагрузки часто приводят к тому, что организм больше не может восстанавливаться и иммунная система становится слабой. Из-за отсутствия фаз регенерации мышцы и сухожилия перенапрягаются и повреждаются, вероятность травм становится выше.

«Игнорирование физических сигналов, таких как боль, – главный признак спортивной зависимости, – сообщает спортивная психология Хайко Зимайнц из Университета Эрланген-Нюрнберг. — В отдельных случаях может произойти даже так, что пострадавшие буквально стирают пятки до костей. Однако проявления спортивной зависимости очень индивидуальны».

Как в случае нарко- или алкозависимости, организм может также развитить зависимость и от спорта.

Чаще всего к зависимости приводят такие его виды, которые усовершенствуют выносливость — бег, плавание, езда на велосипеде и т.п.

Ученые различают первичную и вторичную спортивную зависимость. В случае первичной зависимости спорт сам по себе ставится превыше всего, но при этом признаки психологического расстройства отсутствуют. В условиях вторичной зависимости чрезмерные тренировки сочетаются с другими расстройствами, чаще всего — психическими заболеваниями, например, расстройствами пищевого поведения, например анорексия или булимия. Спорт используется как инструмент для достижения главной цели – похудение. Однако признают и особый вид анорексии – так называемую атлетическую анорексию (anorexia athletica), или мышечный дисморфизм, при котором больные – преимущественно молодые мужчины – интенсивно занимаются наращиванием мышц из-за стремления к идеальному телу.



Чаще спортивная зависимость вторична, и пострадавшие не всегда легко ее осознают. Но есть определенные признаки, на которые следует обращать внимание. Например, если спорт, ранее бывший источником счастья, теперь вызывает чувство давления. Пострадавшие больше не способны контролировать, как часто и как долго тренируются. Радость от спорта превращается в безрадостное принуждение. Такие люди часто часами требуют от собственного тела наибольшей физической работоспособности. Жизнь крутится только вокруг спорта: тренировки утром, в обед, вечером и, если нужно, даже ночью. Симптомы синдрома отмены, основанные на дефиците нейромедиатора дофамина, также сигнализируют о том, что что-то пошло не так. Они проявляются, когда человек некоторое время не занимается спортом, в форме беспокойства и раздражительности, головной боли или боли в животе, депрессии и чувства вины, а также расстройств сна и желудочно-кишечных жалоб. Эти первые признаки могут еще больше усилиться, если не удовлетворить желание заниматься физическими упражнениями.

«Занятия спортом становятся компульсивным актом, от которого пострадавшие становятся все более зависимыми, в результате чего семья, друзья, работа и т.д. отходят на второй план. В группе риска — люди, неуверенные в себе и склонные к перфекционизму», — объясняет Зимайнц.

Именно такой пример – 39-летний инженер-механик Роберт из Штутгарта. Он рассказывает, что до сих пор не может ментально позволить себе пойти на пляж или в бассейн из-за дискомфортных ощущений, связанных с восприятием собственного тела. Несмотря на атлетическую фигуру, он все равно не считает свою физическую форму совершенной. Сегодня он уже более двух лет не употребляет стероиды и проходит психотерапию. Но признается, что не уверен полностью, что снова не сорвется.

«В это трудно поверить, но я проглатывал таблетки против рака молочных желез как леденцы для профилактики гинекомастии. И это все равно меня не останавливало. Я всегда стремился к идеалу. Во всем. Конечно, и мое тело должно быть идеальным», — говорит Роберт.

Анаболические стероиды — это искусственно производимые «копии» мужского полового гормона тестостерона, которые увеличивают производство белков в организме, которые в свою очередь действуют как строительные блоки для мышечных клеток, костей и других тканей. Потребление анаболических стероидов вызывает огромные скачки напряжения, которые иногда трудно контролировать, и повышенную эйфорию. У большинства потребителей возникает ощущение, что нет веса, который они не могут поднять, нет расстояния, которое они не могут пробежать. При приеме гормонов повышается также агрессивность, появляются чрезвычайная уверенность в себе и сильное половое влечение. Неправильное введение стероидов большими иглами часто приводит к большим кровоподтекам. Легко могут образоваться язвы. Анаболические стероиды также действуют на сальные железы кожи и нередко влекут за собой развитие тяжелых акне. Поскольку большие мышцы нуждаются в кислороде, часто возникают и проблемы с дыханием. Анаболики усиливают чувство голода и повышают восприимчивость к инфекциям. В дополнение к этим побочным эффектам существует также высокий риск психологической зависимости. Пострадавшие постепенно поддаются принуждению тренировать свои мышцы все больше. Несмотря на чрезмерную мышечную массу, они воспринимают себя недостаточно натренированными.



Без профессиональной помощи спортзависимым часто трудно сломать навязчивые модели поведения. Но у тех, кто обращается к психотерапевту, есть все шансы преодолеть спортивную зависимость. Главное, как в случае любого другого психологического расстройства, уяснить проблему и ее вредные последствия.



Мы действительно живем в обществе высокой производительности, и иногда кажется, что смысл жизни заключается в постоянном процессе самооптимизации в недосягаемых целях. И это мнение не исчезает в спортивном зале или на беговой дорожке. Иногда приходится оправдываться, если ты не занимаешься спортом. Некоторые предполагают, что есть связь между общим трендом на здоровый образ жизни и появлением спортивной зависимости. Но пока недостаточно научной базы для более точного выявления причин этой проблемы. Одно можно сказать наверняка: как правило, профессиональные спортсмены не зависят, и вряд ли атлет со вторичной спортивной зависимостью появится на пьедестале уважения. Хотя такие атлеты и занимаются спортом, но настоящей тренировкой это назвать нельзя, потому что они не соблюдают план занятий, пренебрегают регенерацией и сбалансированным питанием. Заниматься спортом, чтобы оставаться здоровым и чувствовать себя в форме правильно и важно. Но спорт требует дисциплины, иначе в итоге он принесет больше вреда, чем пользы.