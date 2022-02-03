Как анималотерапия может сохранить здоровье и общее благополучие

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Отношения между людьми и животными существуют с начала истории человечества. Во всех культурах животные были не только источником пищи или незаменимыми помощниками в сельском хозяйстве, но и надежными товарищами, дарившими человеку чувство внутренней гармонии, спокойствия и радости жизни.

Животные отвечают на нашу любовь, открыто демонстрируют свои чувства, очень чувствительны к нашим настроениям, учат нас доверию, эмпатии и ответственности. Поэтому неудивительно, что так называемая терапия с помощью животных , или, как ее еще называют, зоотерапия или анималотерапия, приобретает все большее значение в различных областях медицины, образования, психиатрии, психотерапии, гериатрии и т.д.

Научное исследование животнотерапии стартовало только с 1960-х годов, но использовать ее начали гораздо раньше. Известный пример – психиатрическая больница «Ретрит», более известная как «Йоркский Ретрит» (York Retreat), основана в 1792 году Уильямом Тьюком, где пациентам было разрешено содержать маленьких домашних животных.



Больше чем друзья



По определению Европейского общества терапии с помощью животных (European Society for Animal Assisted Therapy, ESAAT) животнотерапия — это спланированные образовательные, психологические и социально-интегративные мероприятия с животными для детей, подростков, взрослых и пожилых людей с когнитивными, социально-эмоциональными и двигательными нарушениями, нарушениями поведения и инвалидностью. К ним также относятся меры, направленные на укрепление здоровья,

профилактику и реабилитацию.

Анималотерапия способна положительно повлиять на жизнь людей: эмоциональная близость, возникающая между животным и пациентом, оказывает целебный эффект. Для животных не важен ни социальный статус, ни стандарты красоты, ни материальные богатства. Для них не имеют значения интеллектуальные способности пациента, его религия или цвет кожи. Взаимодействие с животными оказывает людям подлинную поддержку, повышает их самооценку и мотивацию, заполняет эмоциональную пустоту и даже сдерживает самоубийство.

Чаще все эти изменения активизируются в форме игры, в течение которой происходит стимуляция эндорфинов в мозге, в результате чего у человека уменьшается чувство боли и стресса. Многочисленными исследованиями было доказано, что у людей снижалось артериальное давление (АД), когда они гладили животное или даже когда животное просто было рядом. Так, например, австралийское исследование 1992 показало, что владельцы домашних животных имеют более низкие факторы риска гипертонии и реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем те, у кого нет домашних любимцев.



Профессор Рейнголд Берглер из Боннского университета в своем исследовании продемонстрировал, что коты могут помочь справиться с жизненными кризисами. В эксперименте приняли участие 150 человек, переживавших острую кризисную ситуацию. 50% из них жили без домашних животных, остальные 50% имели кота. Почти две трети группы людей без домашних животных обратились за помощью к профессиональному психотерапевту, а владельцы кошек справились с проблемами самостоятельно. Бергер объяснил это тем, что кошки не только дарят радость, но и служат катализатором в решении проблем. Пока людей без животных выедали изнутри критические события, владельцы кошек смогли активно отрефлексировать эти события и начать легче к ним относиться. Все потому, что животные способны отвлекать наше внимание от страданий, физических и психических проблем.



Животнотерапия может проводиться индивидуально и в группах в зависимости от специфики каждого пациента. Основой такой терапии есть формирование взаимоотношений и процессов между пациентом, животным и специалистом. Общими целями животнотерапии является восстановление и поддержка физических, когнитивных и эмоциональных функций, содействие развитию определенных навыков и вовлечению в соответствующие жизненные ситуации, а также улучшение самочувствия. Она применяется для того, чтобы человек мог вернуться к нормальной жизнедеятельности и участвовать в различных областях

жизни в соответствии со своими возможностями.

Также важно помнить, что профессиональная анималотерапия предполагает должное отношение к животному. Частота, длительность и интенсивность терапии всегда должны адаптироваться к уровню стресса четырехлапого помощника. Для соблюдения этих правил существуют соответствующие стандарты, разработанные и утвержденные Международной ассоциацией взаимодействия людей и животных (International Association of Human-Animal Interaction Organizations).



В Европе животнотерапию проводит специалист, который проходит специальную подготовку и имеет соответствующее образование. Только те, кто отвечает критериям ESAAT и аккредитован от этой организации, имеют право считаться специалистами по анималотерапии. Обучение специалистов по животнотерапии длится в среднем два года.



Пушистые терапевты



Животнотерапия имеет много способов применения, но для каждого заболевания следует подбирать своих «терапевтов». Определять, кто и кому может помогать эффективно — дело специалистов. Но в целом самое широкое применение анималотерапия нашла в лечении клинической депрессии, заболеваниях аутистического спектра, различных видах зависимостей, болезни Альцгеймера, деменции, посттравматического синдрома, разных психосоматических и неврологических заболеваний.



Среди наиболее распространенных видов анималотерапии выделяют следующие:

1) канистерапия (от лат. canis - собака) - терапевтический и реабилитационный метод с привлечением специально обученных собак;

2) фелинотерапия (от лат. felis – кошка) – метод зоотерапии, предусматривающий контакт пациента с кошкой. Фелинотерапия применяется для лечения пожилых людей, людей с инвалидностью, а также детей с физическими и психическими недостатками. Первым фондом, с 2004 года регулярно применяющим фелинотерапию, является фонд DOGTOR в Польше;

3) иппотерапия (от греческого ίππων — лошадь) — метод анималотерапии с привлечением специально обученных лошадей,

применяемый для стимулирования центральной нервной, опорной и опорно-двигательной систем человека.

В Германии также распространяется терапия с ламами и альпаками. Особенно полезны эти милые создания могут быть для людей с психосоциальными проблемами. Ламы и альпаки, в отличие от собак, ведут себя сдержаннее, но в то же время очень дружелюбны и внимательны. Особенно хорошо терапия ламами и альпаками подходит для пациентов с граничным и биполярным расстройствами, а также посттравматическим синдромом и психическими заболеваниями, связанными с экстремальным поведением. Интересующийся человек уравновешивает взаимодействие между близостью и дистанцией, сдерживая свои эмоциональные вспышки.

«Если вы хоть раз приняли участие в терапевтическом сеансе с альпакой, вы обязательно полюбите этих животных и придете еще раз. Они способны создать магическую связь с человеком. Особенно впечатляет взаимодействие альпак со слепыми людьми», — утверждает Беттина Шаббер из немецкого городка Нюртинген, под Штутгартом, которая вместе с мужем тренирует альпак и предлагает специальные прогулки со своими подопечными.

Благодаря тому, что собаки лучше всего входят в контакт с людьми, хорошо учатся и являются наиболее доступными, наибольшее распространение получила именно канистерапия. Она подходит как пациентам с психиатрическими расстройствами, которые благодаря взаимодействию с собаками определенным образом структурируют свою дневную рутину, так и пациентам с расстройствами аутистического спектра, которые вместе с животными учатся избавляться от страха перед контактом с людьми или развивать определенные навыки. Канистерапия может происходить в форматах «специалист, его собака и пациент» или «специалист, владелец собаки, собака и пациент». Во втором случае специалист инструктирует владельца собаки, а тот со своим

животным проводит занятия таким образом, чтобы оно напоминало интересную игру.

Одной из форм канистотерапии являются так называемые визиты, когда специально обученные собаки посещают дома престарелых и людей с инвалидностью, реабилитационные центры и другие медицинские учреждения. Так, в Штутгартском центре психического здоровья Mentalcare с прошлого года «работает» пудель Майло.

«Он излучает чувство защищенности и тепла", - делятся пациенты клиники. Майло — собака старшего врача Кристиана Кауфманна-Шнайдера и имеет большой «профессиональный опыт».

После полутора лет обучения в специальной академии для собак в городе Битигхайм Майло с гордостью носит специальный значок «собаки-терапевта».

«Майло самим своим присутствием создает приятную рабочую атмосферу. Результаты исследования доказали, что взаимодействие с животным снижало уровень гормона стресса кортизола и одновременно стимулировало выделение гормона счастья окситоцина», — говорит врач.

Майло дежурит в клинике два дня и дополнительно имеет периоды отдыха. Активно выступает за терапевтические визиты животных также и немецкий Институт Роберта Коха, отмечая их положительное влияние на состояние пациентов.





