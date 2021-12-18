Качество романтических отношений зависит и от генотипа

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Важную роль в этом играет "гормон объятий" окситоцин, усиливающий связку и порождающий доверие, а также надевающий "розовые очки", через которые партнер выглядит в лучшем свете.



Но что регулирует влияние окситоцина на отношения? Уже долгое время



Один из генетических претендентов на влияние – ген CD38. Его подробнее проанализировали Гентиана Садикай (Gentiana Sadikaj) и ее коллеги из Университета Макгилла в Монтреале. Ранее исследования на мышах уже представили первые свидетельства того, что варианты этого гена влияют на социальное поведение мышей и их метаболизм окситоцина. С-вариант этого гена связан с кроткими, приветливыми и гармоничными отношениями, а носители А-варианта склонны к замкнутым и негативным реакциям. Найти должного партнера и иметь счастливые отношения – это и искусство, и удача. Как хорошо союз функционирует, зависит от психологических факторов, а также от типа ссор между партнерами. Но и биология влияет на поведение людей, доказывают исследования.Важную роль в этом играет "гормон объятий" окситоцин, усиливающий связку и порождающий доверие, а также надевающий "розовые очки", через которые партнер выглядит в лучшем свете.Но что регулирует влияние окситоцина на отношения? Уже долгое время ученые предполагают, что причина скрывается в генетических факторах. Но о каких именно генах идет речь и каков механизм их влияния, до сих пор остается неясно.Один из генетических претендентов на влияние – ген CD38. Его подробнее проанализировали Гентиана Садикай (Gentiana Sadikaj) и ее коллеги из Университета Макгилла в Монтреале. Ранее исследования на мышах уже представили первые свидетельства того, что варианты этого гена влияют на социальное поведение мышей и их метаболизм окситоцина. С-вариант этого гена связан с кроткими, приветливыми и гармоничными отношениями, а носители А-варианта склонны к замкнутым и негативным реакциям.

У люди носители С-варианта гена CD38 как в отношении семьи, так и в целом ведут себя более мягко, более благодарно, демонстрируют более положительные реакции по сравнению с носителями А-варианта этого гена, засвидетельствовали предварительные исследования.

Для своего эксперимента Садикай и его команда изучили влияние этих генетических вариантов на романтические отношения. Ученая объединила результаты психологических поведенческих исследований 111 гетеросексуальных пар и анализы их генотипов (по гену CD38).

«Мы проследили определяющее влияние генетического варианта на партнерские отношения: участники с геном типа СС обращались с партнером более чувственно, ласково и положительно, чем носители генного типа АС и АА», – сообщили ученые.

Также носители гена СС воспринимали свои отношения более стабильными и положительными и демонстрировали меньшую неуверенность в

расположении своего партнера, чем носители смешанного типа или чистого типа А.

Интересно, что положительные ощущения и поведение влияли также на восприятие партнера. Носители С-варианта считали, что поведение их

партнера было более мягким и благосклонным, независимо от того, какой генетический тип имели их любимые.

В общем, пары, в которых носителями генного типа СС были оба, проявляли в большей степени положительное партнерское поведение, чем смешанные пары или такие, где оба партнера были носителями генного типа А.

«Итак, мы впервые демонстрируем, что ген CD38, связанный с выбросом окситоцина и социальным поведением у грызунов, и у людей влияет на отношения, – констатируют Садикай и ее коллеги. – Повседневные взаимодействия важны для качества отношений, поэтому сказываются на партнерстве в целом”.

При этом свой тип гена важен и для личного поведения, и для восприятия партнера и отношений в целом. Однако как именно ген CD38 оказывает свое влияние и как влияет на "гормон объятий" окситоцин, до сих пор не выяснено. Все же кажется, что анализируемые генетические варианты представляют собой лишь одно из множества влияний, определяющих и формирующих человеческие отношения. То есть ген CD38 не является ни панацеей, ни приговором для взаимоотношений.