К концу века может исчезнуть 1,5 тысячи языков мира

19:58 28 Декабрь Киев, Украина





Об этом говорится в исследовании, опубликованном в австралийском журнале Nature Ecology and Evolution.



Исследователи обнаружили, что из-за роста во всем мире степени соединенности городов с более отдаленными районами с помощью дорог языки коренных народов могут не выдержать натиска более распространенных языков, таких как английский.



Также свою роль играет неудовлетворительное двуязычное образование. Эксперты обнаружили, что доминантные языки подавляют те, которыми общаются представители меньших групп.



Такой вывод исследователи сделали, в частности, учитывая неудовлетворительную ситуацию в Австралии, которая имеет один из самых высоких в мире показателей потери языков. До европейской колонизации на континенте существовало более 250 языков коренных наций, в настоящее время их осталось 40. Детей вообще обучают всего десяти.



По мнению профессора Университета Квинсленда Фелисити Микинс, этот процесс продолжается из-за колонизации и глобализации. К концу этого столетия 1,5 тысячи из 7 тысяч общепризнанных языков мира, возможно, исчезнут под влиянием широкого спектра определенных факторов.Об этом говорится в исследовании, опубликованном в австралийском журнале Nature Ecology and Evolution.Исследователи обнаружили, что из-за роста во всем мире степени соединенности городов с более отдаленными районами с помощью дорог языки коренных народов могут не выдержать натиска более распространенных языков, таких как английский.Также свою роль играет неудовлетворительное двуязычное образование. Эксперты обнаружили, что доминантные языки подавляют те, которыми общаются представители меньших групп.Такой вывод исследователи сделали, в частности, учитывая неудовлетворительную ситуацию в Австралии, которая имеет один из самых высоких в мире показателей потери языков. До европейской колонизации на континенте существовало более 250 языков коренных наций, в настоящее время их осталось 40. Детей вообще обучают всего десяти.По мнению профессора Университета Квинсленда Фелисити Микинс, этот процесс продолжается из-за колонизации и глобализации.

"Конечно, мы не хотим забывать, что отдельные языковые сообщества имеют свою историю и опыт, и во многих местах, в частности в Австралии, языки были заглушены в результате жестокой колониальной политики, разработанной для подавления языков", - сказала она.

Она напомнила, что в Австралии людей наказывали за разговор на их языке, этот опыт был действительно травмирующим и имел длительные последствия для способности сообществ передавать свои языки.



Исследование сделано в период подготовки к Десятилетию языка коренных народов Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, ЮНЕСКО, которое будет отмечаться в 2022 году. Выводы экспертов стали "жизненно важным напоминанием" о необходимости дополнительных мер по сохранению языков в зоне риска.