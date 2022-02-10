Из-за изменения климата самый высокий ледник Эвереста начал "терять" лед

10:04 10 Февраль Киев, Украина





Что предшествовало исследованию?



Горы очень важны для живых организмов, поскольку около 50 процентов всего биоразнообразия сосредоточено в горных регионах, и более 1,6 миллиарда человек зависят от воды, поставляемой горами. Но также горы сильно чувствительны и уязвимы к климатическим изменениям, особенно таким стремительным, как сейчас. Но процессы, происходящие на значительных высотах более 5 000 метров над уровнем моря, остаются не до конца изученными. В частности, это касается циркуляции атмосферного воздуха, изменений снежного и ледяного покрова и прочего. Даже величественные Гималаи со знаменитым Эверестом, покорившимся более 7 000 раз, не привлекли достаточное внимание ученых в плане изучения погоды, климата и состояния ледников. Изменить это решила группа ученых из Университета Мену и коллег из Европы и Азии.



Что принялись исследовать ученые?



Весной 2019 года экспедиция National Geographic и Rolex's Perpetual Planet Everest провела наиболее полное исследование непальской стороны Эвереста, включая изучение биологии, геологии, гляциологии, метеорологии и картирование местности. Благодаря этому удалось установить две самые высокие в мире автоматические метеостанции на высоте 7945 и 8430 метров над уровнем моря, а также исследовать десятиметровый ледяной керн из высокогорного ледника Эвереста, который называется Южное седло и расположен на высоте более 80.



В новой работе ученые сопоставили полученные во время экспедиции данные, в частности о скорости ветра, влажности и температуре высокогорных метеостанций, результатах изучения ледяного керна и изображений, полученных во время фотограммметрии и спутниковых наблюдений. Благодаря этому они построили модель, указавшую на реакцию ледника на климатические изменения за последние и в последующие годы. Международная группа ученых исследовала самый высокий ледник Эвереста , расположенный на высоте более 8020 метров над уровнем моря, и пришла к выводу, что даже вершина Земли ощущает последствия вызванного человеком глобального потепления. Их исследование указывает, что за примерно 25 лет ледник Эвереста Южное седло утончилось на 55 метров из-за изменения климата, главным образом из-за увеличения температуры воздуха. Об этом они написали в статье журнала NPJ Climate and Atmospheric Science.Горы очень важны для живых организмов, поскольку около 50 процентов всего биоразнообразия сосредоточено в горных регионах, и более 1,6 миллиарда человек зависят от воды, поставляемой горами. Но также горы сильно чувствительны и уязвимы к климатическим изменениям, особенно таким стремительным, как сейчас. Но процессы, происходящие на значительных высотах более 5 000 метров над уровнем моря, остаются не до конца изученными. В частности, это касается циркуляции атмосферного воздуха, изменений снежного и ледяного покрова и прочего. Даже величественные Гималаи со знаменитым Эверестом, покорившимся более 7 000 раз, не привлекли достаточное внимание ученых в плане изучения погоды, климата и состояния ледников. Изменить это решила группа ученых из Университета Мену и коллег из Европы и Азии.Весной 2019 года экспедиция National Geographic и Rolex's Perpetual Planet Everest провела наиболее полное исследование непальской стороны Эвереста, включая изучение биологии, геологии, гляциологии, метеорологии и картирование местности. Благодаря этому удалось установить две самые высокие в мире автоматические метеостанции на высоте 7945 и 8430 метров над уровнем моря, а также исследовать десятиметровый ледяной керн из высокогорного ледника Эвереста, который называется Южное седло и расположен на высоте более 80.В новой работе ученые сопоставили полученные во время экспедиции данные, в частности о скорости ветра, влажности и температуре высокогорных метеостанций, результатах изучения ледяного керна и изображений, полученных во время фотограммметрии и спутниковых наблюдений. Благодаря этому они построили модель, указавшую на реакцию ледника на климатические изменения за последние и в последующие годы.



Что с ледником Эвереста ?



Исследование ледяного керна указывает, что толщина ледника Южное седло сейчас (ее оценивают в примерно 30 -50 метров) вдвое меньше, чем должно быть, если брать за основу характер нарастания льда за последние две тысячи лет. В дальнейшем ученые провели изучение метеорологических, гляциологических и климатических записей, чтобы выяснить, куда девался лед. Результаты показали, что незначительное сокращение толщины ледника началось еще в 1860-х годах. Однако существенные и нарастающие изменения стали происходить с 1950-х годов, отражая рост температуры воздуха, а в наибольшей степени лед стал отходить где-то с 2000 года.



И если еще в середине ХХ века процессы нарастания и потери льда Южного седла были сбалансированными, то с ростом температуры воздуха таяние и испарение воды из ледника выросли и стали преобладать над формированием льда и нарастанием снега. Этому также способствовало усиление ветров и снижение относительной влажности воздуха в регионе. Чем больше вследствие этого снежный покров замещается льдом на поверхности ледника, тем меньше интенсивного солнечного излучения на такой высоте он может отразить, что дополнительно будет способствовать его нагреву и таянию. Этот фактор, по словам учёных, может ускорить потерю массы ледника до 20 раз. И уже сейчас около 2 метров льда ледника, откладывавшихся на протяжении десятилетий, теряется ежегодно.



Поэтому исследование указывает на значительное уменьшение массы даже такого высокогорного ледника как Южное седло на Эвересте из-за резкого изменения климата, вызванного человеческой деятельностью. По подсчетам ученых, около 55 метров его толщины было потеряно за примерно 25 лет, что более чем в 80 раз быстрее 2000-летнего формирования льда, который сейчас оказался на поверхности ледника. Но хуже всего, что такая тенденция будет наблюдаться и дальше с еще большим ростом температуры воздуха, из-за чего существует риск вообще потерять ледник к середине нашего столетия.