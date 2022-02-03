Израильский стартап научил дронов собирать яблоки

20:53 31 Январь Киев, Украина





Почему работам начали доверять сбор урожая?

С улучшением навигационных систем и выносливости дронов, они начинают занимать все более широкие сферы человеческого быта. От наблюдения в труднодоступных местах до поисково-спасательных операций и даже пожаротушения. Поэтому неудивительно, что ими заинтересовались и в сельском хозяйстве, тем более что по оценкам, чтобы удовлетворить спрос в условиях роста населения Земли, урожайность сельскохозяйственных культур должна возрасти как минимум на 30 процентов.



Основные сельскохозяйственные задачи, идеально подходящие для роботов, - это оценка урожая и роботизированный сбор. Например, дроны можно использовать для оценки урожая по аэрофотосъемке: за ними можно искать как поврежденные грядки, так и определять уже спелые фрукты и овощи. Однако и самих дронов можно наделить «зрением» — нейросети самостоятельно Израильский стартап Tevel представил прототип системы из нескольких дронов , которые смогут самостоятельно отличать яблоки на деревьях от листьев, оценивать их спелость, а затем срывать собственным манипулятором. Дроны привязаны к станции на колесах, которая обрабатывает информацию и направляет аппараты. Компания заявляет, что использует искусственный интеллект, с которым дроны смогут работать в любых условиях.С улучшением навигационных систем и выносливости дронов, они начинают занимать все более широкие сферы человеческого быта. От наблюдения в труднодоступных местах до поисково-спасательных операций и даже пожаротушения. Поэтому неудивительно, что ими заинтересовались и в сельском хозяйстве, тем более что по оценкам, чтобы удовлетворить спрос в условиях роста населения Земли, урожайность сельскохозяйственных культур должна возрасти как минимум на 30 процентов.Основные сельскохозяйственные задачи, идеально подходящие для роботов, - это оценка урожая и роботизированный сбор. Например, дроны можно использовать для оценки урожая по аэрофотосъемке: за ними можно искать как поврежденные грядки, так и определять уже спелые фрукты и овощи. Однако и самих дронов можно наделить «зрением» — нейросети самостоятельно

смогут найти нужную вам информацию по данным.

Так дроны могут подсчитывать количество плодов на деревьях и использовать солнечную энергию для полетов, могут оценивать скорость роста деревьев, и даже могут обзаводиться манипуляторами и самостоятельно собирать, например, кокосы. Компания Tevel также решила приобщиться и наделить свой дрон навыками урожая, а в частности, научить работать с яблоками.



Как научить дрон собирать урожай?

Однако работать роботу особенно летающему, в саду сложно – он должен приблизиться к цели так, чтобы не застрять в листьях и ветвях. Также сбор плодов требует, во-первых, идентификации плода, оценки его спелости, разработки процедуры его отделения от дерева без повреждения и минимального воздействия. Как считают в Tevel, собрать фрукты в нужное время, что определит их качество и цену на рынке, довольно сложно: фрукты, которые не успели собрать, остаются перезревать, и в результате продаются по низкой цене, что наносит огромный ущерб хозяйствам.



По словам компании, их дрон обладает искусственным интеллектом, который позволит определять типы фруктов, дефекты на них и степень зрелости. Для сбора урожая он имеет роботизированный манипулятор, который может вытягиваться на метр и

собирать плоды, всасывая их.

Дроны работают с помощью станции-тележки, к которой может быть прикреплено несколько таких: пока она медленно катится яблоневым садом, дроны работают с деревьями и так могут не тратить большее количество энергии на полеты. Каждый дрон оснащен датчиками и камерами не только для определения того, готов ли фрукт к сбору, но и для того, чтобы знать, куда его бросить – по QR-коду дрон сбрасывает все собранные фрукты в один контейнер.



Судя по видео, дрон работал в саду, который подходит под критерии промышленного земледелия, где деревья расположены на удобном расстоянии друг от друга и, в основном, в одной вертикальной плоскости, что упрощает обнаружение и уборку плодов для дрона.