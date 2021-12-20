Изменение голоса может изменить идентичность

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Наш голос – это единственный музыкальный инструмент, который одновременно струнный и духовой, поскольку дыхание заставляет голосовые связки вибрировать. Это практически самостоятельный оркестр. Все это дарит каждому из нас свой уникальный голос. В мире есть 7 млрд человек и 7 млрд уникальных голосов. Французское издание Cerveau & Psycho пообщалось о чудесах голоса с Жаном Абитболем,



Насколько важен голос для ощущения человеком своей идентичности?



— Это действительно очень важный компонент. Мы это ясно видим, когда оперируем пациентов, чтобы изменить их голос. После такой операции их самоидентификация может сильно нарушиться. Например, среди моих пациентов была юрист, которая имела очень низкий мужской голос из-за отека голосовых связок, вызванных курением (она курила две пачки сигарет ежедневно). Она была очаровательной женщиной и имела авторитет в своей профессии, ежедневно общаясь с преступниками («Мой мир – это тюрьмы; я защищаю всех головорезов», – рассказывала она мне). Но эта юрист решила изменить свой голос, который не нравился ее жениху, и попросила меня прооперировать ее. Я посоветовал ей лучше Голос – это человеческий музыкальный инструмент. Он состоит из вибрирующих элементов, резонансных камер и энергии, порождающих колебания. Источником энергии является дыхание, происходящее из легких. Вибрации возникают в двух голосовых связях в нижней части голосового аппарата или гортани, которые расположены в форме буквы «V» перпендикулярно трахее. А резонансные камеры состоят из множества структур, расположенных над голосовыми связями. Это, в частности, верхняя часть гортани, глотка, полости носа и рот.Наш голос – это единственный музыкальный инструмент, который одновременно струнный и духовой, поскольку дыхание заставляет голосовые связки вибрировать. Это практически самостоятельный оркестр. Все это дарит каждому из нас свой уникальный голос. В мире есть 7 млрд человек и 7 млрд уникальных голосов. Французское издание Cerveau & Psycho пообщалось о чудесах голоса с Жаном Абитболем, врачом -оториноларингологом, фониатром и черепно-лицевым хирургом.— Это действительно очень важный компонент. Мы это ясно видим, когда оперируем пациентов, чтобы изменить их голос. После такой операции их самоидентификация может сильно нарушиться. Например, среди моих пациентов была юрист, которая имела очень низкий мужской голос из-за отека голосовых связок, вызванных курением (она курила две пачки сигарет ежедневно). Она была очаровательной женщиной и имела авторитет в своей профессии, ежедневно общаясь с преступниками («Мой мир – это тюрьмы; я защищаю всех головорезов», – рассказывала она мне). Но эта юрист решила изменить свой голос, который не нравился ее жениху, и попросила меня прооперировать ее. Я посоветовал ей лучше

сменить жениха! Она посмеялась, но мой коллега все-таки сделал ей операцию, которую она просила.

Когда я снова ее увидел, у нее был очень высокий голос, но она сказала мне ужасное: "У меня шизофрения из-за нового голоса". Она больше не узнавала себя, когда говорила, и ей казалось, что говорит не она, а кто-то другой. Последствия были плачевными: ее бросил жених, она больше не могла работать, проигрывала судебные дела и потеряла весь свой авторитет. Изменение голоса привело к потере гармонии с собой и кризису идентичности, который дестабилизировал ее жизнь. В конце концов, она снова начала курить, через два-три года к ней вернулся ее прежний голос, и она постепенно вернула себе влияние в профессиональной жизни.

Может, изменение голоса беспокоит и близких?



- Именно так. Представьте, что вдруг голос вашего супруга, жены или детей начал звучать иначе. Это именно то, что случилось с другой моей пациенткой – 36-летней женщиной. С девяти или десяти лет она страдала параличом голосовых связок после того, как перенесла инфекцию блуждающего нерва, который их контролирует. Как следствие, она могла говорить только шепотом, а когда ей нужно было позвать мужа или детей, звонила в звонок.



Я ввел ей вещество, благодаря которому голосовые связи снова стали гибкими, и всего-навсего через две недели голос к нему вернулся. Но она уже не узнавала себя: «Доктор, у меня женский голос!» – говорила она мне. Она никогда раньше не слышала этого голоса, поскольку паралич случился с ней еще до полового созревания. Этот опыт, однако, был для нее очень положительным. Она больше не чувствовала себя странным зверем. Но ее семья сначала чувствовала себя очень неудобно: «Что вы с ней сделали? Она больше не моя жена», – говорил мне ее муж с нотками разочарования в голосе. То же было и с ее детьми: «Она больше не наша мама». Через два месяца, привыкнув к переменам, они пришли ко мне, извинились и сказали, что изменения, по их мнению, были замечательными, но первой их реакцией было ощущение, будто у них

что-то украли.

Все это демонстрирует, почему нужно быть крайне осторожным, прежде чем вносить какие-либо изменения в речевой аппарат. Это эмоциональная операция. Если у пациента аппендицит, вы его оперируете, но если обнаруживаете образование на голосовых связях, оно не злокачественно и не беспокоит пациента – зачем его трогать? Я знал ЛОРа, который лечил Луи Армстронга. У Армстронга на голосовых связях были два огромных нароста, которые давали ему этот неповторимый хриплый голос. Представьте, что их забрали.



Вы упомянули об «эмоциональной хирургии». Расскажите о связи между голосом и эмоциями.



— Эмоции – это как дирижер нашего голоса. Когда вы радуетесь, расстроены или о чем-то беспокоитесь, все это имеет конкретные последствия для вашего голосового аппарата. Смазка голосовых связок очень хороша, когда вы чувствуете себя хорошо, и гораздо хуже, когда вы нервничаете. В этом случае также ухудшается кровоснабжение в результате сокращения кровеносных сосудов. Как следствие, голосовые связи бледнеют и теряют упругость, что приводит к сухости голоса. Кроме того, частый и интенсивный стресс вызывает желудочный рефлюкс. Из-за повышенной кислотности голосовые связи высыхают и изъязвляются (кератоз). Как следствие, голос срывается и становится хриплым. Эмоции также изменяют конфигурацию резонансных камер, особенно в результате сокращений мышц рта и щек.



Вот почему невозможно точно воспроизвести голос синтетическими средствами. Хотя такие проекты в Национальной консерватории искусств и ремесел достигли значительных результатов, эмоциональная сторона у всех этих попыток отсутствует. И напротив, великие оперные певцы,

такие как Лучано Паваротти или Мария Каллас, могли невероятно передавать эмоции с помощью голоса.

Какие еще стороны нашей идентичности выражаются в голосе?

— К примеру, наша социальная идентичность. Юристы или врачи говорят не так, как политики. Это выражается не только в лексике, но и в таких компонентах речи, как ритм и дыхание.

Возможно, ярче всего это проиллюстрировал Чарли Чаплин в фильме «Великий диктатор» (1940 г.), который пародирует Гитлера. В сцене, в которой персонаж Чаплина обращается к толпе с балкона, он не произносит ни слова на немецком, однако его голос звучит так, словно это действительно речь нацистского диктатора. Голос также издает пол, поскольку у мужчин и женщин он очень разный. Не случайно многие трансгендеры стремятся изменить свой голос.



Почему у мужчин и женщин такие разные голоса?



— В первую очередь из-за притока гормонов в период полового созревания. Тестостерон обуславливает удлинение и утолщение голосовых связок (у мужчин они в среднем 24 миллиметра в длину и от 4 до 5 мм в ширину, тогда как у женщин их длина средне составляет 18 мм, а ширина – от 3 до 4 мм), а также увеличение резонансные камеры. Вот почему певцов-кастратов, длительное время заставлявших петь в опере, оперировали до наступления половой зрелости. Это сохраняло их детский голос, даже выше, чем у женщин. Этот голос был очень необычен, ведь гормоны роста и гормон щитовидной железы, которые производят другие железы, чем яички, и находятся под влиянием Y-хромосомы, при этом придавали их вокальной системе размеры и силы мужчины.



Кроме этого конкретного случая, в мужском голосе обычно преобладают низкие частоты, а в женском – высокие. Низкие и высокие ноты всегда сосуществуют у обоих полов и усиливают друг друга, как бриллиант и его оправа. Ведь красота голоса – в его глубине.





Много ли людей, которым не нравится их голос и хотят его изменить?

- Нет, таких людей немного. Ко мне редко обращаются с такими просьбами. В 95% случаев я отправляю их к психологу – это часто знак того, что у них есть определенные проблемы с собой. К примеру, 40-летняя женщина с тонким отрывочным голосом недавно попросила меня прооперировать ее. Но когда я ее осмотрел, то обнаружил отличный голосовой аппарат. Она мне рассказала, что проблемы с голосом возникли у нее в тот день, когда она потеряла мать, по ее словам, имевшая исключительный голос. Я ничего не мог сделать. Здесь должен был вмешаться психолог.



Чаще всего желание существенно изменить свой голос выдает скрытую психологическую проблему. Не желая полностью менять свой голос, многие хотят, чтобы он звучал более убедительно и имел большую силу. О важности голоса в общении известно давно, но желание контролировать его силу выросло в десять раз с началом пандемии COVID-19 и удаленной работы с виртуальными встречами. В конце концов эти люди хотят изменить не сам голос, а только то, как они его используют. Голосовой тренер может помочь им.