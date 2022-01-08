Исследуя лунный грунт, ученые обнаружили воду

14:41 08 Январь Киев, Украина

«Есть жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе…» Как сказал известный лектор, «какая разница!» гораздо ближе к нам Луна, которая тоже таит массу загадок. Как сообщает Science Advances, китайским ученым, похоже, повезло приблизиться к разгадке одной из них. В прибывшем на межпланетной станции Чанъэ-5 в 2020 году партии лунного грунта была выявлена вода. Не секрет, что именно вода является основой для жизни. Так была ли жизнь на Луне?

"По нашим подсчетам, в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды, по большей части, появившейся в нем благодаря солнечному ветру", - говорится в научном материале.

Очень символично, что этот образец грунта был взят на севере лунного "Океана Бурь", ведь это самое крупное лунное море, доступное для наших глаз. Его размер равен 4 млн км², а с севера на юг он протянулся на 2500 км. Как и все моря, Океан Бурь имеет неровные очертания «берегов», а его «дно» покрыто застывшей базальтовой лавой.

Покорить Луну и сделать ее населенной мечтают многие, включая известного Илона Маска. Кто же станет первым жителем верного спутника Земли? Напомним, что Китай проводит очень активное исследование Луны и в ближайшее лет 10 намеревается создать на ней своеобразную научно-исследовательскую станцию.