Исследуя лунный грунт, ученые обнаружили воду

«Есть жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе…» Как сказал известный лектор, «какая разница!» гораздо ближе к нам Луна, которая тоже таит массу загадок. Как сообщает Science Advances, китайским ученым, похоже, повезло приблизиться к разгадке одной из них. В прибывшем на межпланетной станции Чанъэ-5 в 2020 году партии лунного грунта была выявлена вода. Не секрет, что именно вода является основой для жизни. Так была ли жизнь на Луне?
Очень символично, что этот образец грунта был взят на севере лунного "Океана Бурь", ведь это самое крупное лунное море, доступное для наших глаз. Его размер равен 4 млн км², а с севера на юг он протянулся на 2500 км. Как и все моря, Океан Бурь имеет неровные очертания «берегов», а его «дно» покрыто застывшей базальтовой лавой.
Покорить Луну и сделать ее населенной мечтают многие, включая известного Илона Маска. Кто же станет первым жителем верного спутника Земли? Напомним, что Китай проводит очень активное исследование Луны и в ближайшее лет 10 намеревается создать на ней своеобразную научно-исследовательскую станцию.
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