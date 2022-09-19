Исследователи создали робота-нить, способного прочищать закупоренные сосуды мозга

Ученые из Технологического института в Массачусетсе (MIT) создали нитевидного робота, с его помощью можно будет провести диагностику и терапию смертельно опасных сердечно-сосудистых состояний, связанных с аневризмами, тромбами и другими патологиями.
Магнитоуправляемый нитевидный робот может свободно передвигаться по сосудам головного мозга, идентифицировать и устранять повреждения и тромбы, вызывающие инсульты, аневризмы и другие сердечно-сосудистые патологии.
Американские врачи, прежде всего, ставили своей целью – вылечить за первые полтора часа повреждения в сосудах, происходящих сразу после острого инсульта.
Медики надеются, что их устройство сможет спасти от закупорки сосудов в течение этого критического для жизни периода времени.
Для создания «умной» нити использовали сплав никеля и титана. Сверху его покрыли намагниченными частицами. Уменьшение трения обеспечивает гидрогель.
Пока исследователи провели только эксперимент в лаборатории, во время которого медики убедились в способности работа свободно передвигаться силиконовой копией основных сосудов мозга в натуральную величину с помощью магнита. Исследователи надеются, что им удалось создать потенциал для новой технологии лечения сосудов без хирургических разрезов.
Необходимость разработки новых подобных технологий, которые придут на смену стентированию и шунтированию, вызвана значительным "омоложением" инсультов. Сегодня повышенный риск этого заболевания даже 25-летние люди. Считается, что распространение и молодых людей этой болезни является следствием малоподвижного образа жизни и питания в фастфудах. Новые данные ученых свидетельствуют, что этот риск усиливает недосыпание и чрезмерное употребление антибиотиков.
Американские врачи, прежде всего, ставили своей целью – вылечить за первые полтора часа повреждения в сосудах, происходящих сразу после острого инсульта.
Медики надеются, что их устройство сможет спасти от закупорки сосудов в течение этого критического для жизни периода времени.
Для создания «умной» нити использовали сплав никеля и титана. Сверху его покрыли намагниченными частицами. Уменьшение трения обеспечивает гидрогель.
Пока исследователи провели только эксперимент в лаборатории, во время которого медики убедились в способности работа свободно передвигаться силиконовой копией основных сосудов мозга в натуральную величину с помощью магнита. Исследователи надеются, что им удалось создать потенциал для новой технологии лечения сосудов без хирургических разрезов.
Необходимость разработки новых подобных технологий, которые придут на смену стентированию и шунтированию, вызвана значительным "омоложением" инсультов. Сегодня повышенный риск этого заболевания даже 25-летние люди. Считается, что распространение и молодых людей этой болезни является следствием малоподвижного образа жизни и питания в фастфудах. Новые данные ученых свидетельствуют, что этот риск усиливает недосыпание и чрезмерное употребление антибиотиков.
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