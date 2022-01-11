Исследование: яичный белок можно получить из микробов

12:12 11 Январь Киев, Украина





Зачем микробы производят белок куриного яйца? Исследование финских ученых указывает, что получение яичного белка овальбумина с помощью модифицированных микроорганизмов оказывает меньшее негативное влияние на окружающую среду по сравнению с добычей белка из куриных яиц, особенно при его сочетании с низкоуглеродистыми источниками энергии. В частности, биотехнология имеет меньшее влияние на глобальное потепление , говорится в статье журнала Nature Food.



Яичный белок является одной из самых важных и распространенных добавок в пищевой промышленности. Но для его получения нужно разводить, выращивать и ухаживать за большим количеством кур. Это означает, что используется значительное количество воды, расширяются территории под ведение сельского хозяйства, угрожая природным средам, а также выделяется много парниковых газов. А учитывая, что население Земли растет, можно ожидать увеличения масштабов разведения кур, что будет иметь еще большее негативное влияние на окружающую среду. Кроме экологических проблем, интенсивное птицеводство грозит более частыми вспышками инфекций, которые могут передаваться от домашних птиц людям, например, птичьему гриппу.



Отказ от яичного белка не есть выход, поэтому наука работает над разработкой альтернатив. Ею может стать использование генномодифицированных микробов, которые заставили производить белок куриного яйца – овальбумин – внесением соответствующего гена в геном. К примеру, подобное уже осуществляли с кишечной палочкой ( Escherichia coli ) и микроскопическими грибами Trichoderma reesei . Однако переходить к производству в промышленных масштабах микробного куриного белка не спешат из-за неуверенности в том, что этот вариант более дружен к природе и экономически выгоден по сравнению с птицеводством.



Как понять, что выгоднее?



Разобраться в целесообразности замены куриных яиц микробами попыталась группа ученых из Хельсинского Университета, Финского центра технологических исследований VTT и компании Solar Foods. Исследователи принялись сравнивать, какое влияние на окружающую среду имеет выработка единицы овальбумина в промышленных масштабах (100 000 килограммов) грибами Trichoderma reeseiи получение такого же количества белка традиционным способом из куриных яиц. При расчетах учитывались землепользование, необходимое количество воды, степень окисления грунтов, выбросы парниковых газов и другие параметры. Поскольку микробная выработка продуктов возлагается в значительной степени на электроснабжение, то целесообразность технологии будет варьироваться в разных странах, в зависимости от их обеспеченности электроэнергией. За основу этой работы взяли данные трех европейских стран — Финляндии, Германии и Польши.



Что говорит исследование о целесообразности использования микробов в выработке белка?



Сравнение производства микробного яичного белка в разных странах указывает, что экологически более прибыльно использовать технологию при увеличении удельного веса возобновляемых источников энергии. Так, вклад электроэнергии в потенциал глобального потепления по сценарию Польши, которая возлагается главным образом на уголь, составил 34 процента, тогда как по сценарию Финляндии, использующей в основном ядерную энергетику со значительным возобновляемым вкладом, показатель составил лишь 2 процента.



Работа однозначно показывает, что микробная технология может обеспечить выработку яичного белка более дружественным к окружающей среде способом, чем традиционное его добывание через птицеводство. В частности, авторы пришли к выводу, что выработка овальбумина с помощью микробов использует почти на 90 процентов меньше земли и имеет меньший потенциал глобального потепления на 31-55 процентов. Впрочем, показатели могут быть еще лучше, если перейти к низкоуглеродным источникам энергии. Поэтому ученые считают, что переход к клеточному сельскому хозяйству (использование клеточных культур для выработки сельскохозяйственных продуктов) может стать дружественным с окружающей средой и здоровым способом обеспечить растущее население необходимыми продуктами.