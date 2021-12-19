Исследование: влияние присутствия матери на мозг младенца и его дальнейшую социализацию

11:04 14 Декабрь Киев, Украина

При взаимодействии матери и младенца наблюдается синхронизация нейрональной активности в отдельных частях их мозга, которая проявляется существенно меньше при взаимодействии незнакомой женщины с ребенком. Однако возможность ощущать ребенком запах своей матери нивелирует отличия в силе синхронизации мозговой активности, отмечается в статье израильских и канадских ученых в журнале Science Advances . Вероятно, способность влиять на мозг и поведение ребенка через химические сигналы является приспособлением матерей для содействия социализации ребенка и его коллективного воспитания.



Откуда взялась идея изучать влияние запаха матери на мозг новорожденных?



В жизни млекопитающих важное место принадлежит запахам. Часто это основной сигнал, который позволяет добывать себе пищу. А еще благодаря запахам тела животные эффективно осуществляют коммуникацию: сообщают о своем присутствии, или наоборот, маскируются от хищников и конкурентов, проявляют агрессию к себе или сами ее проявляют, ищут и привлекают партнера и т.д. У людей обоняние тоже играет важную роль, в первую очередь из-за возможности определять качество пищевых продуктов. А вот относительно того, насколько значительно влияние запахов тела на человеческое поведение и коммуникацию, ответ пока неоднозначен.



При общении люди главным образом полагаются на зрительный контакт, проявляющийся на очень раннем этапе развития. Даже новорожденные демонстрируют склонность обращать внимание на лицо, особенно на глаза людей. А при созерцании друг друга взрослым и младенцам, обращая внимание на мимику, смех, вокализацию и т.д., у них наблюдается синхронизация мозговой активности. Учитывая, что запах матерей может усиливать бдительность младенцев к лицам и склонность к поддержанию зрительного контакта, исследователи Университета Райхмана и Университета Монреаля заинтересовались, может ли сам запах способствовать синхронизации нейрональной активности между детьми и взрослыми - собственными родителями или чужаками.



Как определить мозговую активность детей в ответ на запахи?



В исследование включили данные о 62 парах участников, которые состояли из матери и их ребенка в среднем семь месяцев. В начале исследования ученые собрали запахи матери для последующих опытов. Для этого они выдали женщинам хлопчатобумажные футболки, которые попросили носить в течение двух ночей, избегая перед их одеванием использования дезодорантов, мыла, шампуня и других ароматических веществ, чтобы ткань впитала естественный запах тела.



Следовательно, исследователи наблюдали за взаимодействиями младенцев со своими и чужими матерями одинакового возраста. Во время опытов на голове участников (взрослых и детей) был шлем для электроэнцефалографии, чтобы отслеживать мозговую активность в процессе взаимодействия.



Сначала ученые регистрировали, что происходит при взаимодействии детей со своими матерями, если оба участника повернуты друг к другу спиной или лицом. Далее проверяли, что изменится, если участниками взаимодействия лицом к лицу будет младенец и чужая мать, но при этом у ребенка будет или отсутствует футболка с запахом родной матери.

Как вели себя дети во время опытов и как реагировали на запах матери?



В опытах, где ребенок и мать сидели друг к другу, младенцам было трудно сохранять спокойствие. Вместо этого они демонстрировали меньше дискомфорта, когда могли встретиться с матерью взглядом. Кроме этого, синхронизация мозговой активности по возможности видеть друг друга была существенно больше. Она касалась тета-ритмов правого центрального участка мозга матери и правого затылочно-височного участка мозга ребенка.





При взаимодействии ребенка с родной матерью у участников наблюдалась значительно большая нейрональная синхронизация, чем при взаимодействии с незнакомой женщиной. Однако наличие вблизи младенца футболки матери способствовало увеличению синхронизации в процессе социального взаимодействия до уровня, не отличавшегося от такового при взаимодействии матери с ребенком.



При наличии футболки матери дети демонстрировали усиленную визуальную бдительность, коррелировавшую с уровнем синхронизации: увеличение зрительного внимания к незнакомке при влиянии запаха матери было связано с ростом нейрональной синхронизации в тех же участках, что и в опытах с матерями. Чувство младенцам запаха матери также способствовало большей его удовлетворенности, которая проявлялась в смехе и другой положительной вокализации, а также большим поощрением к взаимодействию. Хотя эти факторы не коррелировали с силой синхронизации.



Авторы предполагают, что запах матери действует успокаивающе на младенцев, а потому помогает им исследовать окружающую среду и, что не менее важно, взаимодействовать с членами группы, развивая социальные навыки. Вероятно, у людей в процессе эволюции возникло приспособление, позволяющее матерям через химические сигналы влиять на мозг и поведение своих младенцев, способствуя их социализации, а одновременно привлечению к воспитанию детей других членов группы.



Одно из недавних исследований показывает, что не только химическое соединение тела матерей оказывает влияние на младенцев, но и летучее вещество, выделяемое новорожденными, может делать женщин более агрессивными, а мужчин, наоборот, более сдержанными.