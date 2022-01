Исследование: увеличение семейного дохода может способствовать лучшему развитию мозга детей

19:35 26 Январь Киев, Украина

Американские ученые связали ежемесячное пособие матерям с низким доходом с изменениями мозговой активности у их детей. Их исследование, в ходе которого сотни матерей в год получали более 300 долларов в месяц, показывает, что с увеличением дохода семьи у грудных детей растет активность мозга в высокочастотном диапазоне, связываемая с лучшими когнитивными способностями в старшем детском возрасте. Об этом ученые сообщили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences .



Как бедность связана с мозгом?



Детство – это сложный период в жизни человека, когда он уязвим к многочисленным факторам среды. Но еще труднее, если раннее детство проходит в бедности, частым спутником которой является длительный стресс, отнюдь не способствующий детскому развитию. Экономически неблагоприятные условия роста связывают с меньшей успеваемостью в школе, в частности из-за худших речевых навыков, запоминания, самоконтроля и социально-эмоциональной регуляции. Исследования указывают, что финансовое обеспечение связано со структурным развитием и функциональной активностью участков мозга, отвечающих за эти процессы. Напрашивается мнение, что увеличение семейного дохода может способствовать лучшему развитию мозга детей. Однако пока неизвестно, это сама бедность влечет за собой различия в нервной системе или другие факторы, которые с ней связаны. Исследовать причинно-следственную связь в таких вопросах сложно, но ученые из Колумбийского университета вместе со своими американскими коллегами попытались приблизиться к разгадке.



Как выясняли роль бедности в развитии мозга детей?



Ученые взяли за основу американское исследование Baby's First Years, которое началось в 2019 году и призвано исследовать влияние бедности в раннем детстве на развитие детей. В частности, оно ставит перед собой цель выяснить, причиняет ли уменьшение бедности изменения в развитии детского мозга. Для этого было привлечено 1 000 матерей с низким доходом (около 20 000 долларов в год при среднемгодовой зарплате в США в тот период около 35 000 долларов) и их здоровых младенцев из четырех крупных регионов США: Нью-Йорка, Нового Орлеана, Омахи и части Миннесоты. Вскоре после рождения ребенка 40 процентов матерей стали получать значительную финансовую помощь в размере 333 долларов в месяц, тогда как остальным выделяли всего 20 долларов в месяц. Выплаты запланировали проводить по меньшей мере до четырехлетнего возраста ребенка без ограничений по поводу того, как можно потратить деньги.



Дети, участвующие в изучении, должны ежегодно проходить обследование врачами и учеными, в частности, измерение активности их мозга с помощью аппарата электроэнцефалографии (ЭЭГ). В этом исследовании авторы принялись сравнивать развитие мозга детей из двух групп (с большей и меньшей финансовой помощью) через год выплат, то есть когда детям исполнился примерно один год. Данные ЭЭГ удалось получить только для 435 детей, поскольку пандемия наводнения повлекла за собой непредсказуемые препятствия.



Какие отличались дети, получавшие разную сумму пособия?



Результаты ЭЭГ действительно указали на отличия между активностью мозга у детей из двух групп денежной помощи. У новорожденных из семей, которым выдавали большую сумму, наблюдалась более сильная активность в средне- и высокочастотном диапазоне колебаний, то есть альфа-, бета- и гамма-ритмов, с акцентом на бета-ритмы. Такая активность связывается с лучшими результатами речевых, когнитивных и социально-эмоциональных навыков у старших детей и подростков. В то же время у детей, получавших небольшую помощь, несколько сильнее проявлялся тета-ритм, предыдущие исследования связывали с проблемами поведения, обучения и внимания, хотя в семьях с большей выплатой снижения этой активности не наблюдалось.



Поскольку большая денежная помощь оказалась связанной с активностью мозга младенцев, ассоциируемой с лучшими когнитивными навыками, авторы считают свои результаты свидетельством, что бедность сама является фактором различий в развитии мозга детей. В таком случае финансовая поддержка семей с низким доходом может способствовать благополучию ребенка не только в плане лучших условий роста, но и развития мозга, особенно в такой уязвимый для него период первых лет жизни. Между тем, авторы призывают проводить следующие исследования вопроса, указывая на несколько ограничений их работы, например неудачную попытку собрать данные ЭЭГ от всей выборки через пандемию и невозможность подтвердить в этой работе, что выявленные различия в мозговой активности детей проявятся в дальнейшем различиями в когнитивных и социальных навыков.