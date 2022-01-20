Исследование: устойчивость патогенных бактерий к антибактериальным средствам привела к гибели 1,3 миллиона человек в 2019 году

17:44 20 Январь Киев, Украина





Почему столько внимания уделяют стойкости к антибиотикам? Группа из 140 ученых мира обнародовала наиболее полный системный анализ глобального бремени антибиотикорезистентности бактерий. Проанализировав случаи смертей в более чем 200 странах, ученые пришли к выводу, что смерть почти 5 миллионов человек в 2019 году связана с антибиотикорезистентностью, а 1,3 миллиона человек умерли непосредственно из-за инфекций, вызванных устойчивыми бактериями. Это больше количества смертей того года от малярии или ВИЧ/СПИДа. Подробное описание исследования авторы обнародовали в журнале The Lancet .



Устойчивость бактерий к имеющимся антибактериальным препаратам называют одной из основных угроз здоровью человека в 21 веке. Без возможности лечить инфекции антибиотиками человечеству грозит возвращение в те времена, когда около 30 процентов смертей наступали из- за заражения патогенными бактериями. Проблема настолько масштабна, что при удержании нынешних тенденций прогнозируется, что к 2050 году от вызванных бактериями инфекций будет умирать 10 миллионов человек. Между тем, пока нет точных данных относительно того, насколько сейчас распространена антибиотикорезистентность и какое влияние она имеет на человеческие жизни в глобальном масштабе. Это поможет разработать более четкий план действий, чтобы решить проблему, но существующие исследования в основном фокусируются на отдельных локациях, например, странах или регионах. А новая работа 140 ученых со всего мира, объединившихся для исследования глобальной антибиотикорезистентности, позволяет увидеть более целостную картину.



Как изучали антибиотикорезистентность в глобальном масштабе?



Ученые использовали уже имеющуюся информацию для анализа глобальной ситуации с устойчивостью бактерий к противомикробным средствам и здоровью людей. За основу были взяты данные из Исследования глобального бремени заболеваний, травм и факторов риска (Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study), проведенного в 2019 году. Он включает регистрацию 369 болезней и травм в 204 странах и территориях между 1990 и 2019 годами с учетом возраста и пола пациентов. Дополнительно авторы проанализировали данные по научным работам, таким как микробиологические исследования, и отчеты о лечении, причины смерти и продажи фармацевтических препаратов и т.д.



Особое внимание обращалось на 12 основных инфекционных синдромов, в частности, инфекции дыхательной системы, кровеносной и нервной систем, а также на 23 бактериальных патогена, 18 категорий лекарственных средств, к которым возбудители развили устойчивость, и 88 комбинаций патоген-препарат. Эти и другие данные, охватывающие 471 миллион человек, использовали для построения модели, что укажет на количество инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, и смертей из-за них за 2019 год.



Какие дела у человечества с устойчивостью бактерий к антибиотикам?



Результаты указывают, что в 2019 году около 4,95 миллионов смертей во всем мире были связаны с устойчивостью бактерий к антимикробным средствам. Из них около 1,27 миллиона человек умерли непосредственно из-за инфекции, вызванной бактериальной антибиотикорезистентностью, что больше количества смертей от малярии и ВИЧ/СПИДа. Больше всего людей (более 75 на 100 000 населения) погибли из-за устойчивых бактерий в регионах Субсахарской Африки и Южной Азии. За ними следует, находясь на шестом месте, Восточная Европа (74 связана с резистентностью смерти на 100 000 населения). Наименьший показатель (6,5 смертей на 100 000 населения) обнаружили в Австралии, который охватывает Австралию, Новую Зеландию и близлежащие острова.



Основными заболеваниями, которые связывают с антибиотикорезистентностью и смертью из-за нее, называют инфекции нижних дыхательных путей и грудную клетку, инфекции кровеносной системы и внутрибрюшные инфекции. Эти три недуга связывают с 78,8 процентами, вызванными стойкими бактериями смертями. Ученые также выделили шесть основных патогенов, каждый из которых был ответственен за более 250 000 смертей, связанных с резистентностью. Это Escherichia coli , Staphylococcus aureus , Klebsiella pneumoniae , Streptococcus pneumoniae , Acinetobacter baumannii и Pseudomonas aeruginosa, которые вместе несут ответственность за 929 тысяч смертей с 1,27 миллиона и связаны с 3,57 миллионами ассоциированных с резистентностью смертями в 2019 году. Более 70 процентов фатальных инфекций характеризовались устойчивостью к лечению антибиотиками из группы фторхинолонов и бета-лактам (в том числе карбапенемов, цефалоспоринов и пенициллинов), которые часто являются препаратами первой линии при терапии тяжелых инфекций.



Ученые утверждают, что их исследование предоставляет на сегодняшний день наиболее полное освещение глобальной ситуации с устойчивостью патогенных бактерий к антибактериальным средствам. Они надеются, что собранная ими информация поможет спланировать и принять необходимые меры, чтобы остановить распространение антибиотикорезистентности.