Исследование: роль усов в дифференциации предметов у калифорнийских морских львов

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Зачем животным усы?

У людей кончики пальцев являются активной сенсорной системой, поскольку они совершают целенаправленные движения, например: боковые движения для определения текстуры объекта и вертикальные для оценки его мягкости. У млекопитающих основной тактильной сенсорной системой являются вибрисы — чувствительные к прикосновению волосы на морде, отсутствующие только у людей, человекообразных обезьян, носорогов и некоторых видов китообразных. Движения некоторых вибрисов обеспечивает специализированная сеть мышц, хранящихся у животных от сумчатых приматов. Поскольку у многих видов животных вибриссы двигаются целенаправленно и под контролем, они могут рассматриваться активной сенсорной системой. Однако неизвестно, могут ли животные выполнять с их помощью определенные задачи.



Ластоногие, включая тюленей, морских львов и моржей, имеют наиболее заметные и чувствительные вибриссы в виде ус из всех млекопитающих. Среди них калифорнийские морские львы ( Zalophus californianus ) двигают усами с наибольшей амплитудой и могут ориентировать их в сторону движущихся объектов. Они также могут использовать свои вибрисы, чтобы различать разные формы и размеры объектов с такой же чувствительностью, как кончики пальцев человека. Поэтому калифорнийские морские львы являются удобным видом для дальнейшего изучения активной природы сенсорного восприятия вибриссами.



Хотя во многих исследованиях подтверждено, что вибриссы являются активной сенсорной системой, ученые Манчестерского городского университета вместе с работниками зоопарка Блэкпула считают, что им удалось впервые установить отличия двух поведенческих реакций, представленных одному и тому же животному. Они предложили систему описания и контроля тактильной сенсорной системы у любого животного.



Как исследовали усы морского льва? Британские исследователи установили, что калифорнийские морские львы могут осуществлять активное восприятие вибрисов. Двигая усами с большими амплитудами вокруг краев объекта , животные определяют размер объекта; а выполняя меньшие боковые поглаживающие движения – определяют текстуру. Полученные результаты в сочетании с легкостью обучения млекопитающих и простотой измерения движений усами делают вибрисы идеальной системой для изучения восприятия, познания и контроля движений млекопитающих, отмечается в Journal of Experimental Biology.У людей кончики пальцев являются активной сенсорной системой, поскольку они совершают целенаправленные движения, например: боковые движения для определения текстуры объекта и вертикальные для оценки его мягкости. У млекопитающих основной тактильной сенсорной системой являются вибрисы — чувствительные к прикосновению волосы на морде, отсутствующие только у людей, человекообразных обезьян, носорогов и некоторых видов китообразных. Движения некоторых вибрисов обеспечивает специализированная сеть мышц, хранящихся у животных от сумчатых приматов. Поскольку у многих видов животных вибриссы двигаются целенаправленно и под контролем, они могут рассматриваться активной сенсорной системой. Однако неизвестно, могут ли животные выполнять с их помощью определенные задачи.Ластоногие, включая тюленей, морских львов и моржей, имеют наиболее заметные и чувствительные вибриссы в виде ус из всех млекопитающих. Среди них калифорнийские морские львы ( Zalophus californianus ) двигают усами с наибольшей амплитудой и могут ориентировать их в сторону движущихся объектов. Они также могут использовать свои вибрисы, чтобы различать разные формы и размеры объектов с такой же чувствительностью, как кончики пальцев человека. Поэтому калифорнийские морские львы являются удобным видом для дальнейшего изучения активной природы сенсорного восприятия вибриссами.Хотя во многих исследованиях подтверждено, что вибриссы являются активной сенсорной системой, ученые Манчестерского городского университета вместе с работниками зоопарка Блэкпула считают, что им удалось впервые установить отличия двух поведенческих реакций, представленных одному и тому же животному. Они предложили систему описания и контроля тактильной сенсорной системы у любого животного.



Ученые исследовали, могут ли калифорнийские морские львы совершать движения вибриссами для определенных задач. При этом измеряли движения головы и усов животных во время трех различных задач на разрешение.



Для комплексного исследования ученые использовали самку калифорнийского морского льва Ло. Использование одного животного допускается при исследовании морских млекопитающих, но это заставляет исследователей собирать качественные и количественные данные от этой особи. Ло последовательно выполняла задачи по различению текстур, размера и визуальной яркости, используя только усы.



Задания требовали от Ло найти один целевой стимул среди двух отвлекающих стимулов. Поскольку известно, что морские львы используют очень маленькие движения усов при зрительном восприятии объекта, исследователи хотели сравнить интенсивность движений вибриссами при выполнении визуальных и тактильных задач. Чтобы исследовать способность животного различать текстуру и размер



Все эксперименты проводились под водой в главном выставочном бассейне зоопарка Блэкпула. Ло тренировали с помощью положительного подкрепления: если она успешно определяла объект, получала сигнал свистка, а затем – рыбное вознаграждение. Животное исследовало раздражители усами, а нужный объект выбирало, указывая на него мордой более трех секунд, составляя вибрисы к морде.



Выполнение задач Ло фиксировали на камеру. Затем исследователи анализировали видеозаписи, отслеживали положения и движения головой и усами. Всего было собрано 30 дней видеоматериала для задач разрешения текстуры и размера и 20 дней для задачи разрешения яркости, что составило в общей сложности 7200 проб (2700 для текстуры, 2700 для размера и 1800 испытаний яркости). Ученые исследовали, могут ли калифорнийские морские львы совершать движения вибриссами для определенных задач. При этом измеряли движения головы и усов животных во время трех различных задач на разрешение.Для комплексного исследования ученые использовали самку калифорнийского морского льва Ло. Использование одного животного допускается при исследовании морских млекопитающих, но это заставляет исследователей собирать качественные и количественные данные от этой особи. Ло последовательно выполняла задачи по различению текстур, размера и визуальной яркости, используя только усы.Задания требовали от Ло найти один целевой стимул среди двух отвлекающих стимулов. Поскольку известно, что морские львы используют очень маленькие движения усов при зрительном восприятии объекта, исследователи хотели сравнить интенсивность движений вибриссами при выполнении визуальных и тактильных задач. Чтобы исследовать способность животного различать текстуру и размер с помощью вибрисов, ему завязывали глаза, чтобы оно использовало только тактильные ощущения. Так она должна была найти с помощью усов рыбу среди других рыбоподобных объектов, ориентируясь на текстуру, а также выполнить задание на различение размеров, чтобы найти рыбу среднего размера среди других отвлекающих вещей. В визуальной задаче глаза животного не завязывали, и ему нужно было выбрать рыбу определенной яркости.Все эксперименты проводились под водой в главном выставочном бассейне зоопарка Блэкпула. Ло тренировали с помощью положительного подкрепления: если она успешно определяла объект, получала сигнал свистка, а затем – рыбное вознаграждение. Животное исследовало раздражители усами, а нужный объект выбирало, указывая на него мордой более трех секунд, составляя вибрисы к морде.Выполнение задач Ло фиксировали на камеру. Затем исследователи анализировали видеозаписи, отслеживали положения и движения головой и усами. Всего было собрано 30 дней видеоматериала для задач разрешения текстуры и размера и 20 дней для задачи разрешения яркости, что составило в общей сложности 7200 проб (2700 для текстуры, 2700 для размера и 1800 испытаний яркости).



Что удалось установить?



Глядя на данные видеозаписи, было ясно, что Ло делала усами конкретные движения. Она совершала резкие движения по текстурированным поверхностям и прощупывала края фигур разного размера. Эти специфические стратегии движения также используются людьми кончиками пальцев.



При задании различия размера Ло переместила свой нос и усы к краям фигуры, чтобы оценить ее ширину. Аналогично люди ощупывают края больших объектов кончиками пальцев, чтобы судить о размере и форме – это называется слежение за контуром.



В этом исследовании ученые впервые измерили движения усов у ластоногих, которые, вероятно, будут ключевыми для различения текстур. При задании текстуры Ло осуществляла боковые размашистые движения головой и усами, направленными вокруг центра стимула, который она исследовала. Эквивалентные движения поглаживания, размахивания или растирания для оценки текстуры человек совершает кончиками пальцев.



Возможность переключать стратегию исследования усов между тактильными задачами позволила Ло эффективно выполнять задачи с высоким успехом. Время принятия решения для задания текстуры составило около 300 миллисекунд. Как только Ло изучила каждую задачу, она успешно идентифицировала каждый стимул с почти 100-процентной точностью. Она также быстро принимала решение по каждому стимулу, занимавшему у животного менее одной секунды.



Таким образом, исследователям удалось установить, что калифорнийские морские львы выполняют целенаправленные движения усами, а также способны выполнять многие задачи по различению (дифференциации) предметов. Вибриссы и голова Ло больше двигались при задании различения формы, меньше — в задании текстуры, а меньше — в задании визуальной яркости. Вероятно, такие быстрые реакции анализа информации при обработке объектов усами, ластоногие используют при поиске пищи и навигации в темной подводной среде. Поэтому ученые считают, что калифорнийские морские львы являются идеальным видом для изучения активной природы осязания усами.



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